5G-Smartphones: Diese Modelle sind bereit für die Zukunft

Nach der Versteigerung der 5G -Frequenzen in Deutschland ist es endlich möglich, wirkliche 5G-Smartphones zu kaufen. Also haben wir die alte Liste um Marketing-Fehlzünder erleichtert und stattdessen die Modelle vorgestellt, die Band n78 unterstützen. Aber ein bisschen früh ist es trotzdem noch immer.

Zunächst müssten wir eine wichtige Frage beantworten: Was bringt mir ein 5G-Smartphone heute? Denn während der nächste Mobilfunk-Standard auf dem Papier vielversprechend aussieht, bringt er im Alltag noch recht wenig. Nur an wenigen Orten in Deutschland ist 5G überhaupt zu empfangen (sh. Karte bei 5G-Anbeiter.info).

Immerhin erhalten die meisten Vertragskunden bei Telekom, Vodafone, O2 oder 1&1 den 5G-Zugang ohne Aufpreis zum bestehenden LTE-Tarif. Discounter der Drillisch-Gruppe sowie Prepaid-Karten werden vorerst außen vor bleiben.

Viele 5G-Smartphones gingen in Deutschland in den Verkauf, bevor die finalen Frequenzblöcke feststanden. Nun titelte Computerbase zuletzt, dass manche der ersten 5G-Smartphones für ihre Nutzer zum Fehlkauf werden. Konkret betroffen sind die Modelle Huawei Mate 20 X 5G, LG V50 ThinQ 5G, Samsung Galaxy A90 5G, Samsung Galaxy Fold 5G, Samsung Galaxy Note 10+ 5G, Samsung Galaxy S10 5G sowie Xiaomi Mi Mix 3 5G.

Neuere Modelle aus dem Jahr 2020 sind schon besser aufgestellt und unterstützen das 5G-Band n78. Weiterhin fehlt jedoch zum großen Teil die mmWave-Komponente von 5G. Dieses Manko ist jedoch deutlich leichter zu verschmerzen, da Millimeterwellen im Mobilfunk noch keine entscheidende Rolle spielen.

Springe direkt zum Abschnitt

Samsung Galaxy S20

Die gesamte Geräte-Familie um das Samsung Galaxy S20 (Test) ist in Deutschland auch als 5G-Variante erhältlich. Im Gegensatz zu den 5G-Versionen des Galaxy S10 oder Note 10 werden nun die in Deutschland festgelegten 5G-Frequenzen unterstützt. Für den Start sollte das reichen, jedoch fehlt noch der mmWave-Frequenzbereich jenseits von 6 GHz. Diese werden jedoch voraussichtlich erst in wenigen Jahren und nur in städtischen Ballungsräumen relevanter.

Die Galaxy-S20-Serie gibt es in Deutschland auch gegen Aufpreis mit 5G. / © AndroidPIT

Samsung verlangt aktuell je rund hundert Euro Aufpreis für 5G-Kompatibilität für die Modelle Galaxy S20 und S20+. Das Galaxy S20 Ultra (Test) gibt es in Deutschland ausschließlich mit 5G.

OnePlus 8

Das maßgebliche Alleinstellungsmerkmal und das vielleicht einzige Kaufargument für das OnePlus 8 (Test) gegenüber seinem Vorgänger ist das 5G-Modem. Mit 699 Euro kostet es kein Vermögen, ist aber dennoch deutlich teurer als einstige Modelle.

Das OnePlus 8 Pro bietet ein paar mehr Premium-Features. / © AndroidPIT

Sony Xperia 1 II

Das Xperia 1 bekommt mit "Mark Two" eine wirklich 5G-fähige Neuauflage. Aktuelle Infos zum kommenden Release des Sony Xperia 1 II halten wir im separaten Artikel fest. Das originale Sony Xperia 1 war das erste Smartphone mit einem 4K-OLED-Display im Mega-Breitbild-Format von 21:9. Mit der Serie sollen vor allem Multimedia-Fans glücklich gemacht werden, die gerne Filme auf dem Smartphone schauen und vielleicht sogar selbst filmen und schneiden. Über 5G lassen die sich dann auch flott verschicken.