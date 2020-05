Tier bringt eMopeds zurück auf die Straßen

Wer sich relativ ökologisch und innerhalb kurzer Strecken durch die Stadt bewegen will, für den sind E-Tretroller und E-Motorroller eine gute Wahl. Letztes Jahr noch gehörte zu den Mitspielern auf dem E-Mobilitäts-Markt auch Boschs COUP Elektroroller, die sich aber gegen den Konkurrenten Emmy geschlagen gab. Tier Mobility übernahm die Coup-Flotte und scheint diese allmählich wieder auf die Straße zu bringen.

Tiers Coup: Coup-Flotte bald wieder unterwegs

Diesen Schritt haben wir kommen sehen. Vor zwei Monaten bereits zeichnet es sich ab, dass Tier über seine eigene App die Coup-Flotte wieder anbieten und auf die Straße loslassen will. Wie wir bereits in einem Artikel hierzu bekanntgaben, sollen die Mopeds (sie haben keine Pedale) ab Mai zunächst in Berlin starten. Dies scheint nun auch umgesetzt worden zu sein. Wie einige Screenshots zeigen, werden die Elektroroller bald wieder im Einsatz sein.

In der Tier-App sind die eMopeds bereits gelistet. / © AndroidPit

Auch auf der Tier-Mobility-Website selbst, werden die Mopeds bereits angekündigt. Dort gibt das Unternehmen an, dass die eMopeds bald zusätzlich zu den bereits vorhandenen eScootern über die Tier-App gemietet werden können. Ein nettes Extra ist dabei, dass Tier pro Anmeldung zwei Freifahrten spendiert. Ein guter Schachzug um neue Kunden zu werben, wenn man bedenkt, dass das Unternehmen gegen Größen wie Emmy antreten muss.

Wann das Unternehmen auch in Paris und Madrid wieder die eMopeds loslässt, ist bisher nicht bekannt. Bedenkt man allerdings, dass Tier sich beeilt hat, diese in Berlin wieder anzubieten, sollte das Warten nicht allzu lang dauern.

Hier findet Ihr weitere News zur Tier Mobility und der Coup-Flotte: