Android-Handys bis 300 Euro: volle Leistung zum halben Preis

In Zeiten von 1.500-Euro-Smartphones erscheint es fast unglaublich, dass es für unter 300 Euro ähnlich gute Smartphones gibt. Oft stehen sie ihren teureren Pendants in Sachen Performance und Akkulaufzeit in nichts nach. Auch die früher oft in der Mittelklasse vernachlässigte Versorgung mit Software-Updates hat sich fast bei allen Herstellern deutlich gebessert.

In dieser Liste findet Ihr also Smartphones bis 300 Euro, die entweder uns selbst oder vertraute Kollegen überzeugen konnten. Sie alle sind auf unterschiedliche Art ein Kauftipp im mittleren Preissegment. Natürlich verschweigen wir Euch neben den Stärken auch nicht die schwächen des jeweiligen Modells.

Dieser Artikel fokussiert sich auf die heiß umkämpfte Preisspanne von 200 bis 300 Euro. Smartphones bis 200 Euro behandeln wir im separaten Artikel. Einen generellen Überblick günstiger Smartphones bis 400 Euro bekommt Ihr ebenfalls nach einem weiteren Klick.

Die besten Smartphones unter 300 Euro – springt direkt zu:

Xiaomi Mi Mix 3

Nach dem Test des Mi Mix 3 urteilten wir damals: "Kurz gesagt, das Mi MIX 3 ist nicht unschlagbar, wenn wir uns die einzelnen Spezifikationen ansehen, aber es ist immer noch eines der am besten ausgestatteten Geräte, die ich bisher getestet habe und überlässt nichts dem Zufall. Für den aufgerufenen Preis ist es schwer, etwas besseres zu finden und ich würde das Smartphone fast jedem empfehlen, der in dieser Preisklasse auf der Suche nach einem Smartphone ist."

Das Xiaomi Mi Mix 3 versteckt die Selfie-Cam in einem mechanischen Slider. / © AndroidPIT

Zur Erinnerung: Das Xiaomi Mi Mix 3 war das Gigh-End-Smartphones, das das randlose Display mit einem mechanischen Slider-Mechanismus ermöglicht hat. Um die nach vorne zeigende Kamera zu öffnen, schiebt Ihr die Rückseite des Smartphones nach oben, beziehungsweise das Display nach unten. Das war zum Release Ende 2018 eine der beliebtesten Alternativen zur nach wie vor verhassten Notch.

Die Kamera macht gute Fotos und beherrscht Videos mit Ultra-Zeitlupe (960 fps). Der High-End-Chipsatz Snapdragon 845 stellt Spiele in maximaler Detailstufe flüssig auf dem 6,4 Zoll großen AMOLED-Display mit 2.360 x 1.080 Pixeln dar. 128 GByte Speicher werden nicht so schnell voll. Der Akku mit nur 3.200 mAh hingegen wird schnell leer.

Honor View 20

Deutlich mehr Akkulaufzeit dürft Ihr Euch vom ebenfalls 6,4 Zoll großen Honor View20 erhoffen. Im Test glänzte es darüber hinaus mit Extras wie dem TOF-Sensor für AR-Spielereien und hervorragendes Bokeh.

Das Honor View20 ersetzt die Notch durch das Loch. / © AndroidPIT

Das View20 wurde ebenfalls Ende 2018 vorgestellt und ist technisch ähnlich gut ausgestattet wie das Mi Mix 3. Es wurde damals als Mittelklasse vermarktet, ist aber im Grunde High-End. Mit seinen Features hält es mit teuren, modernen Smartphones locker mit. Um Android-Updates und Google-Unterstützung müsst Ihr Euch bei diesem Modell bis auf Weiteres keine Sorgen machen.

Samsung Galaxy A51

Das erst Ende 2019 vorgestellte Samsung Galaxy A51 ist noch nicht lange am Markt verfügbar. Kollegen unter anderem von Techstage freuen sich über die Qualität des 6,5 Zoll großen AMOLED-Displays und der vier Kameras. Der Akku hingegen sorge trotz üppig anmutender 4.000 mAh nur für mittelmäßige Laufzeiten. Die Leistung des Mittelklasse-Chipsatz sei zufriedenstellend.

Motorola One Zoom

Das Motorola One Zoom könnt Ihr als günstige Alternative zum Pixel 3a begreifen. Im Test hat das Motorola One Zoom durch sein hochwertiges 6,4-Zoll-AMOLED-Display,

Das Motorola One Zoom ist erstaunlich hochwertig. / © AndroidPIT

Das größte Problem des One Zoom war eigentlich nur sein zu hoch angesetzter Einführungspreis von knapp 400 Euro. Inzwischen gibt es deutlich günstigere Angebote, die es zu einem der besten Smartphones bis 300 Euro machen.

Xiaomi Mi 9T

In unserem Test zum Xiaomi Mi 9T urteilten wir: "Es ist zweifellos ein gutes Gerät, wenn Ihr ein günstiges Smartphone mit vielen Flaggschiff-Features sucht. Es bietet ein modernes Design, ein gutes Display, hohe Leistung und eine gute Akkulaufzeit. Auch die Kamera bietet ein gutes Ergebnis."

Die Selfie-Cam des Xiaomi Mi 9T fährt bei Bedarf aus. / © AndroidPIT

Auch das Mi 9T nutzt ein 6,4 Zoll großes AMOLED, hat eine hochwertige Triple-Kamera, eine Pop-out-Selfie-Cam und einen Akku mit 4.000 mAh. Der Chipsatz ist der gleiche wie im teuren Pixel 3a.

Nokia 6.2

Das untere Ende bildet das Nokia 6.2. Es bietet dank Android One frühste Sicherheitsupdates und eignet sich mit NFC für kontaktloses Bezahlen. Das 6.3 Zoll große Display hat eine Notch und ein IPS-Panel; die Kollegen von Notebookcheck messen eine sehr gute Helligkeit von bis zu 611 cd/m².

Das war es dann aber auch schon an Highlights. Sowohl Performance, als auch Kamera und Akkulaufzeit seien im Nokia 6.2 mittelmäßig. Da jedoch der Preis wirklich niedrig ist, liegt das Gebotene im Rahmen der Erwartungen.

Wenn Ihr andere gute Angebote habt, die besonders günstig sind, zögert nicht, sie uns in den Kommentaren mitzuteilen! Gerne prüfen wir Eure Vorschläge und fügen sie vielleicht in Zukunft dem Artikel hinzu. In der Zwischenzeit hoffen wir, dass diese Liste Euch helfen wird, ein tolles Smartphone zu einem günstigen Preis zu finden!