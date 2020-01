Android 10: Neuer Update-Fahrplan für Samsung-Smartphones

Android 10 für S- und Note-Flaggschiffe

In der Samsung-Members-App könnt ihr nachschauen, was Samsung mit Android 10 plant und wann welche Geräte ein Update erhalten sollen. Das Galaxy S10 und Galaxy Note 10 erhielten im Januar 2020 nach langer Wartezeit die Aktualisierung.

Note 10 und Note 10+ sollen bis Januar mit Android 10 versorgt werden. / © AndroidPIT

Laut Samsung Deutschland sollten die S9- und Note-9-Modelle schon im großen Schwung bis Januar mit dabei sein - nebst allen S10- und Note-10-Modellen. Hierin liegt auch eine möglich Erklärung der frühen S10-Updates: Um die Server zu entlasten führt Samsung die Updates versetzt aus und will mit den angegebenen Geräten bis Januar 2020 durch sein. Die angepasste Version für das Galaxy Fold soll hingegen erst im April erscheinen.

Besitzer eines Samsung Galaxy S9 und S9+ müssen sich jedoch bis März gedulden - erst dann ist mit einem Softwareupdate auf Android 10 Q zu rechnen, wie Samsung in der Members App mitteilte.

Diese Samsung-Smartphones und -Tablets bekommen Android 10

Die Liste, die Samsung veröffentlicht hat, ist lang und nicht nur Spitzenmodelle sind darin zu finden. Auch günstige Varianten der Galaxy-Handys, zum Beispiel aus der A- und J-Serie bekommen das Update früher oder später. Hier ist die vollständige Liste der Smartphones, die von Samsung versorgt werden:

Bis Januar 2020:

Galaxy Fold

Galaxy Note 10+

Galaxy Note 10+ 5G

Galaxy Note 10

Galaxy S10+

Galaxy S10 5G

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy Note 9

Februar und März 2020:

Galaxy M20 (Februar)

Galaxy A80 (März)

Galaxy S9+ (März)

Galaxy S9 (März)

April und Mai 2020:

Galaxy Fold (April)

Galaxy A90 5G

Galaxy A70

Galaxy A9 2018

Galaxy A8 2018

Galaxy A6

Galaxy A50 (Mai)

Galaxy A30s

Galaxy A20e

Galaxy A10

Galaxy M30s

Galaxy XCover 4s

Juni und Juli 2020:

Galaxy A6+ (Juni)

Galaxy J6

Galaxy J6+ (Juli)

Samsung denkt auch an die hauseigenen Tablets und kündigt in der Mitteilung an, nicht nur die S-Klasse zu aktualisieren, sondern kümmert sich auch um einige andere Modelle:

Galaxy Tab S6 (April)

Galaxy Tab S5e (Juli)

Galaxy Tab S4 (Juli)

Galaxy Tab A8 (August)

Galaxy Tab A 10.5 (September)

Galaxy Tab A 10.1 2019 (September)

Die Update-Roadmap in der Samsung-Members-App. / © Samsung

Kein S8 mit dabei

Ernüchterung - vorerst - für alle Nutzer eines Galaxy S8. Dem Modell aus 2017 wurde erst kürzlich via Samsung-Support ein Update in Aussicht gestellt. Davon ist auf der nun erschienenen Liste aber nichts zu sehen.

Android 10 bringt neue Funktionen und macht Probleme

Die Updates auf Android 10, alias Android Q, haben bei anderen Herstellern schon länger für neue Funktionen in den Smartphones aber auch für Probleme gesorgt. OnePlus war mit seinem Update des OnePlus 7 Pro einer der ersten am Markt. Bei Huaweis P30 Pro gab es dagegen einige Verstimmungen nach dem Update auf Android 10. Mit der Aktualisierung kamen Kompatibilitätsprobleme mit Apps und andere Schwierigkeiten auf das Spitzenmodell.

Trotzdem lohnt sich das Update auf Android 10. Unter anderem gibt es neue Gesten zur Steuerung. Doch auch die neuen Funktionen können sich sehen lassen. Die Top-7 der Android-10-Funktionen haben wir in einem gesonderten Artikel gekürt. Wie ihr das Update auf Android 10 bewerkstelligt, zeigen wir euch in diesem Artikel: