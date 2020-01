E-Scooter-Urteil: 1.250 Euro Strafe und Führerscheinentzug

Es ist das erste Urteil in Deutschland dieser Art: In Hannover musste sich ein 22-Jähriger wegen Trunkenheit im Straßenverkehr vor Gericht verantworten. Der Mann war betrunken auf einem E-Scooter unterwegs gewesen.

Entzug der Fahrerlaubnis für zehn Monate, drei Monate E-Scooter-Fahrverbot und eine satte Geldstrafe von 1.250 Euro – das ist das Urteil des Amtsgerichts Hannover gegen einen 22-jährigen Mann.

Mit 1,2 Promille auf dem E-Scooter

Seit 2019 ergänzen sogenannte E-Scooter das Stadtbild in zahlreichen deutschen Großstädten. Sie sind per App schnell freigeschaltet und bringen Fußgänger zügig von A nach B. Was viele Menschen jedoch nicht wissen: Bei Verkehrsdelikten, die mit einem E-Scooter verursacht werden, ist auch die Fahrerlaubnis für Kraftfahrzeuge in Gefahr. Am eigenen Leib musste dies nun ein Software-Entwickler aus Hannover erfahren. Bereits im August 2019 wurde er während der Fahrt auf einem E-Scooter in der Fußgängerzone im Rotlichtbezirk am Steintor von der Polizei gestoppt. Ein Polizeibeamter hatte bei dem 22-Jährigen eine Alkoholfahne wahrgenommen – das Pusten ergab einen Alkoholgehalt im Blut von 1,2 Promille.

In Deutschland gilt man bereits ab 1,1 Promille als absolut fahruntüchtig. Daher überrascht das harte Urteil gegen den E-Scooter-Fahrer nicht wirklich: Er wurde zu 25 Tagessätzen á 50 Euro, zehn Monaten Fahrverbot und drei Monaten E-Scooter-Fahrverbot verurteilt. Der Anwalt des Verurteilten, Dogukan Isik, reagierte laut Medienberichten mit gespaltener Meinung.

Die Geldstrafe habe sein Mandant verdient – den Führerscheinentzug sehe der junge Mann jedoch als zu hart an. Die strengen Vorschriften für die Verwendung von E-Scootern seien “bei den meisten Bürgern noch nicht angekommen”. Auf diese Ausreden ließ sich der verhandelnde Richter nicht ein. In 30 Sekunden könne man über Google herausfinden, wie es um die Rechtslage in Deutschland steht.