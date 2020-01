Google I/O 2020: Das Geheimnis ist gelüftet

Das Rätsel um das Datum der diesjährigen Google I/O , Googles jährlicher Entwicklerkonferenz in Mountain View, Kalifornien, ist gelöst. Der Suchmaschinenbetreiber hatte kurz vor der offiziellen Bekanntgabe des Zeitraums Fans weltweit mit einem kleinen Space-Puzzle auf Trab gehalten. Nun wurde das Datum der diesjährigen Google I/O bekanntgegeben.

Da haben sich die Google-Entwickler nicht lumpen lassen. Mit einem ausgefallenen Space-Game hat Google weltweit dazu aufgerufen, das Datum für die diesjährige Google-Entwicklerkonferenz herauszufinden. Dabei mussten Google-Fans in einer Web-Oberfläche Satelliten-Gruppen und -Frequenzen “reparieren”, um die Signalstärke auf 100 Prozent zu bringen. Teamwork war also gefragt.

Lange hat Googles Puzzle das “Geheimnis” um die Entwicklerkonferenz jedoch nicht zurückgehalten. Wenige Stunden nach Veröffentlichung des Games gab Sundar Pichai das Datum bekannt. Die Google I/O findet demnach vom 12. bis 14. Mai 2020 statt, wie bereits vorab vermutet wurde.

Google-Neuheiten: Das erwarten wir auf der Google I/O

Traditionell läutet Google-CEO Sundar Pichai die Entwicklerkonferenz in Kalifornien mit einer Keynote ein, die neue Produkte und Pläne des Suchmaschinenunternehmens enthüllt. So könnte es durchaus sein, dass wir einen ersten Blick auf Googles neues mobiles Betriebssystem Android 11 erhaschen können. Nachdem im vergangenen Jahr zudem das Google Pixel 3a überraschend gezeigt wurde, könnte es in diesem Jahr einen Nachfolger für das Google-Smartphone geben: das Google Pixel 4a.

Details zur Ausstattung des Google Pixel 4a existieren aktuell nur in den Köpfen von Analysten und Tech-Designern. So könnte das neue Mittelklasse-Smartphone mit Loch-Kamera im Display und hauchdünnen Bildschirmrändern daherkommen. Lassen wir uns überraschen!