Widersprüchliche Leaks zeigen neue Spezifikationen des Huawei P40/Pro

In einem umfassenden Bericht enthüllt Branchen-Insider Roland Quandt quasi alle technische Daten zum Huawei P40 sowie P40 Pro. Die neuen Informationen widersprechen manchen der bisherigen Gerüchte. Wir haben die wichtigsten Unterschiede zur bisherigen Informationslage hier aufgelistet.

Die kommenden Top-Modelle Huawei P40 und P40 Pro (Übersichts-Seite) kommen zwar erst übermorgen (am 26. März 2020) auf den Markt. Doch schon heute will Roland Quandt alle offiziellen Informationen aus einer guten Quelle erhalten haben. Da Quandt sich selten irrt, vergleichen wir seine jüngsten Infos mit denen, die wir gestern erhielten hatten.

Was bisher fehlte: Infos zu RAM, internem Speicher etc.

In bisherigen Leaks wurde nie etwas zu Arbeits- sowie internem Speicher gesagt. Quandts Quelle spricht erstmals von acht GByte RAM im P40 und P40 Pro. Der interne Speicher betrage 128 GByte (im P40 Pro auch 256 GByte) und lasse sich von einem neuen Format NanoMemory-Karten erweitern. NanoMemory 2 sei nicht kompatibel mit der Vorgänger-Generation.

Eure alte NM-Card könnt Ihr wohl nicht mit dem P40 verwenden. / © AndroidPIT

Erfreulich treffsicher waren bisherige Leaks bezüglich der Display-Größen (6,1 oder 6,58 Zoll). Es soll sich darüber hinaus um OLED-Displays handeln, die in 2340x1080 oder 2640x1200 Pixeln auflösen. Die Pro-Variante soll ein 90-Hertz-Display haben.

Immer 5G: In Deutschland sollen ausschließlich Geräte mit dem Chipsatz HiSilicon Kirin 990 5G erscheinen. Was in vorherigen Leaks verschwiegen wurde: Reine 4G-Varianten soll es für andere Märkte geben.

Die Akkugrößen von 3.800 beziehungsweise 4.200 mAh wurden bestätigt. Das P40 lade jedoch bloß mit bis zu 22,5 Watt und nicht wie zuvor geleakt mit bis zu 40 Watt.

Super Charging zum Super-Aufpreis. / © AndroidPIT by Irina Efremova

Mehr Details zu Kameras, endlich Preise

Bokeh-Selfies für alle: Der Tiefensensor neben der 32-MP-Selfie-Kamera werde laut Quandts Quelle auch beim normalen Huawei P40 vorhanden sein. Das P40 Pro habe jedoch zusätzlich einen Infrarot-Sensor; vermutlich für Face-Unlock im Dunkeln.

Das P40 Pro habe im Gegensatz zum Vorgänger gleich zwei Sensoren mit RYYB-Matrix an Bord. Einer löst mit 50 MP auf –soweit bekannt – und habe eine F/1,9-Blende sowie OIS. Die 12-MP-Tele-Optik des P40 Pro habe eine F/3,4-Blende und ebenfalls OIS. Der TOF-Tiefensensor wurde bestätigt. Der im P40 Pro exklusive 40-MP-Sensor sei für Videos zuständig.

Das P40 hat die gleiche 50-MP-Optik( RYYB, UltraVision), jedoch ohne OIS. Weitwinkel gibt es in 16 MP mit F/2.2 und Tele mit stabilisierten 8 MP und F/2,4.

Quandt nennt erstmals Einstiegspreise. Huawei P40 und P40 Pro sollen ab 799 respektive 999 Euro kosten.

Vorläufiges Fazit

Das dürften dann die letzten Leaks zu P40 und P40 Pro sein, bevor die Geräte übermorgen offiziell enthüllt werden. Am Donnerstag informieren wir Euch dann zeitnah über das Livestream-Event und liefern wenig später auch ein Hands-on und am Ende freilich den Test. Stefan werden wir das P40 Pro wieder für den Kamera-Test geben. Der wird hoffentlich für Huawei glücklicher ausfallen das für Samsung unser (bisheriger) Kamera-Test des Galaxy S20 Ultra.