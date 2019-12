Huawei P40: Erste Bilder zeigen doppelt gebogenes Glas

Ein stürmisches Jahr liegt hinter Huawei. Über allem, was die Chinesen auf dem Smartphone-Markt versuchen, hing seit Mitte Mai das Damoklesschwert eines chinesisch-amerikanischen Handelskonflikts. Von reaktionären Schnellschüssen nimmt Huawei aber Abstand. Strategisch geht's offenbar erstmal weiter. Im Frühjahr also mit dem Huawei P40 (Pro). Und über das wird immer mehr bekannt. Nach den ersten technischen Daten sind es nun auch Bilder des neuen Flaggschiffs.

Obwohl das Mate 30 (Pro) noch nicht global erhältlich ist, soll dies Huaweis Produktplan für das frühe 2020 nicht schmälern. Wie The Information berichtet, ist Huawei in der Planung für das P40 schon weit. Früh im Jahr – vermutlich zum MWC Ende Februar oder etwas später im Laufe des März – will man das P40 und das P40 Pro zeigen und wenig später auf den Markt bringen.