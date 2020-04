Huawei P40: Auch ohne Google gut genug?

Das Huawei P40 ist die jüngste Ergänzung der P-Reihe. Das Top-Smartphone soll weiterhin mit der besten Kamera aufwarten. Es ist das zweite Flaggschiff-Gerät des chinesischen Herstellers nach dem Huawei Mate 30, das ohne Google Mobile Services auf den Markt kommt. Trotz dieses Mankos soll das P40 in die großen Fußstapfen seines grandiosen Vorgängers treten. Ob das gelingt?

Elegantes Design im (relativ) kompakten Format

Mein erster Eindruck vom Huawei P40 war positiv. Das Smartphone ist relativ kompakt, und selbst ohne gebogene Kanten ist das 6,1-Zoll-Display schön handlich – außer vielleicht, man hat Pianisten-Hände.

"Kompakt" bedeutet hier freilich nicht "so klein wie ein neues iPhone SE". Wir bewegen uns hier jenseits der magischen Sechs-Zoll-Marke. Dank der Abmessungen von 148,9 x 71,06 x 8,5 mm in Verbindung mit dem Gewicht von 175 Gramm liegt das Huawei P40 aber wirklich angenehm in der Hand.

Die pillenförmige Aussparung im Huawei P40 ist wirklich unangenehm. / © AndroidPIT

Anders als beim Pro-Modell ist der Bildschirm des P40 flach, versinkt daher nicht so geschmeidig in den vier Ecken der Vorderseite. Das empfand ich nicht als Manko, sehr wohl jedoch die pillenförmige Aussparung für die Selfie-Kamera oben links. Diese vereitelt jegliches Eintauchen in etwaiges Spielerlebnis.

Auf der Rückseite wird die Triple-Kamera unter einer rechteckigen Glas-Insel untergebracht. Für meinen Geschmack ist ihr Profil etwas hoch. Sehr gut hingegen gefiel mir die matte Glasoberfläche der übrigen Rückseite. Das Design ist ordentlich und die Reflexionen sind elegant, jedoch unaufdringlich – anders als etwa beim Samsung Galaxy Note 10.

Die Dreifach-Kamera des Huawei P40 ragt auf der Rückseite ein wenig zu sehr heraus / © AndroidPIT

Das matte Design sorgt für eine angenehme Haptik und hat den Vorteil, Fingerabdrücke zu vermeiden. Damit behebt es ein Luxusproblem der modernen Luxus-Smartphones. Rein äußerlich hat Huawei also mit dem P40 alle Register gezogen.