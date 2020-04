Keine Pop-up-Box fürs OnePlus 8 ergattert? Kein Problem! Wir haben noch Invites!

Was steckt in der Pop-up-Box und wie bekomme ich einen Invite-Code?

Das OnePlus 8 und das OnePlus 8 Pro sind zwar schon am 14. April vorgestellt worden, aber erst am 21. April kann man die Smartphones offiziell kaufen. In der Zeit vor dem offiziellem Verkaufsstart kann man sich aber schon sein neues OnePlus-Smartphone vorbestellen, darunter auch als sogenannte Pop-up-Box. Diese Boxen beinhalten dabei nicht nur ein OnePlus 8 bzw. ein OnePlus 8 Pro, sondern zusätzlich noch Zubehör im Wert von 100 Euro.

Inhalt der OnePlus-8-(Pro)-Pop-up-Boxen

OnePlus 8 oder OnePlus 8 Pro

OnePlus Bullet Wireless Z Kopfhörer

Zwei OnePlus-Schutzhüllen

Regulär über den Online Shop von OnePlus könnt Ihr die Pop-up-Boxen nicht mehr kaufen. Schon binnen weniger Stunden nach dem Start des Vorverkaufes waren alle vergriffen. Doch wir haben für Euch Invite-Codes ergattert mit denen Ihr Euch noch eine Pop-up-Box sichern könnt. Zusammen mit OnePlus verlosen wir insgesamt 15 Invite-Codes; fünf Codes sind für den Kauf des OnePlus 8 vorgesehen, weitere zehn für den Kauf des OnePlus 8 Pro.

So sichert Ihr Euch einen Invite-Code:

Wenn Ihr noch kein Mitglied in unserem Channel seid, abonniert ihn. Wir versorgen Euch dort mit der Story des Tages und Breaking News – ganz ohne Spam. Am Samstag, 18.04.2020 um 18 Uhr posten wir dort exklusiv den Link zu einem Artikel, der nicht regulär auf unseren Magazinseiten sichtbar ist. Hinterlasst im versteckten Artikel einen aussagekräftigen Kommentar, warum ausgerechnet Ihr einen der begehrten Invite-Codes für ein OnePlus 8 oder 8 Pro erhalten solltet. Vergesst dabei nicht zu erwähnen ob Ihr Euch ein OnePlus 8 oder ein 8 Pro kaufen würdet. Die Gewinner*innen ziehen wir dann am Montag, dem 20. April und geben sie bei Telegram und per Direktnachricht hier bei AndroidPIT bekannt. Im Falle, dass Ihr einen Code ergattert habt, kontaktieren wir Euch und schicken Euch im Nachgang den Code zu. Beachtet die Teilnahmebedingungen am Ende dieses Artikels.

In den Pop-Up-Boxen steckt Zubehör im Wert von 100 Euro. / © OnePlus

Solltet Ihr Euch noch nicht sicher sein, welchem der neuen OnePlus 8er Euer Herz gehört, dann schaut Euch unsere Ersteindrücke zu den beiden jeweiligen Smartphones an.

Also denkt dran: Am Samstag 18 Uhr wird via Telegram der Artikel geteilt. In diesem Artikel dann noch einen tollen Kommentar posten und schon nehmt Ihr an der Verlosung teil.

Teilnahmebedingungen