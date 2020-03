Disney+ kündigen: So geht's auf dem Handy und im Browser

Zieht das Schwert, jetzt wird gekämpft! Mit dem Disney+-Dienst rennt Disney auch bei uns geradewegs in den Videostreaming-Kampf. Das Unternehmen will sich dort mit Größen wie Netflix, Apple TV+ und Hulu messen. Das große Problem: Disney gehört zu einem der Unternehmen, die man entweder liebt oder nervig findet. Wenn Ihr Euer Abonnement von Disney+ kündigen wollt, erfahrt Ihr hier, wie es geht.

Der Streaming-Dienst Disney+ ist auch zu uns nach Deutschland gekommen. Bereits vorab hatte das Medienunternehmen attraktive Angebote aufgefahren. Im Februar konntet Ihr beispielsweise das Jahresabo für rund 60 Euro, statt den normalen 70 Euro abschließen. Telekom-Kunden kommen mit einem Magenta-Vertrag, Magenta-Zuhause oder Magenta-TV, noch günstiger an die Filme und Serien. Sie können den Streaming-Dienst ein halbes Jahr lang kostenlos nutzen und müssen danach nur 5 Euro im Monat ausgeben.

Daneben spendiert Euch Disney sieben Probe-Tage für Lau. Habt Ihr schon ein Abo abgeschlossen und seid nicht von dem Angebot überzeugt, ist das gar kein Problem. Wir zeigen Euch wie Ihr das Abo kündigt.

Durchaus positiv zu sehen ist, dass Disney Euch die Kündigung des Disney+-Abonnements nicht unnötig erschwert. Tatsächlich geht die Kündigung fast genauso einfach von der Hand, wie die vorherige Anmeldung. An dieser Stelle können wir dem Unternehmen wirklich danken, denn was die Kündigung betrifft, ist noch lange nicht jedes Unternehmen so fair wie Disney.

Disney+ kann auch auf mobilen Geräten gestreamt werden. / © Disney

Denkbar einfach: So kündigt Ihr Disney+

Man kann noch so schlecht über Disney+ denken, wie man möchte, einen großen Pluspunkt hat es. Disney macht es Euch nicht schwer zu kündigen und das ist bei einem Streaming-Dienst nicht unbedingt leicht zu finden. Für die Kündigung habt Ihr zwei Möglichkeiten. Ihr könnt Eure App dafür nutzen, die Euch dann zur Webseite verlinkt oder Ihr geht gleich direkt zur Webseite. Egal, für was Ihr Euch entscheidet, mit diesen Schritten kündigt Ihr Euer Konto:

Loggt Euch zunächst auf Eurem Disney+-Account ein

Tippt beim Bildschirm (unten Rechts per App) auf das Nutzer-Profil von Euch

Geht nun zum Bereich Konto

Tippt auf den Abschnitt Abrechnungsdaten

Ihr gelangt nun auf die Webseite

Klickt auf Konto verwalten

Tippt wieder auf Abrechnungsdaten

Neben dem neuen Rechnungsdatum klickt Ihr auf Abo kündigen

Bestätigt mit Kündigung abschließen

Nun solltet Ihr Euer Konto vollständig gelöscht haben. Bedenkt aber, dass Ihr weiterzahlt, wenn Ihr zu spät kündigt. Disney selbst wird Euch nicht darauf aufmerksam machen, also streicht Euch das perfekte Datum am besten gleich rot an.

Habt Ihr den Disney+ TV-Streaming-Dienst schon ausprobiert? Wie hat er Euch gefallen?