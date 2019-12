Warum ein Realme Smartphone kaufen?

Realme hat mit einigen interessanten Geräten in Europa Fuß gefasst. Für einige klingt dieser Name sicher noch unbekannt. Dank gut gemachter, leistungsstarker und preiswerter Smartphones wird sich dieser aber bald auf dem Markt etablieren. Lohnt es sich aber wirklich ein Gerät der Marke zu kaufen? Meiner Meinung nach tut es das.

Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Realme X2 Pro ist wahrscheinlich das markanteste Beispiel. Hervorgehoben wird das Smartphone durch ein technisch hochwertiges Datenblatt, das mit einem verbauten Snapdragon 855 Plus mit 6/8/12 GB internen Speicher und einem großen 6,5-Zoll-AMOLED-Bildschirm mit 90Hz Bildwiederholrate punktet - eine Eigenschaft, die noch von einigen anderen Marken übernommen und 2020 wahrscheinlich auf allen High-End-Geräten implementiert wird.

Die Kamera (64MP+8MP+13MP+2MP) hält auch mit anderen Premium-Geräten Schritt, obwohl das Smartphone bei Nachtaufnahmen hinter den Spitzenreitern (Huawei P30 Pro, Google Pixel 4 und iPhone 11 Pro Max) positioniert ist. Realme X2 Pro bietet jedoch ein gelungenes Paket aus Hardwarekomponenten und Funktionen an, das eine großartige Benutzererfahrung bietet und zu einem Listenpreis von 399 Euro angeboten wird.

Es gibt allerdings auch einige Kompromisse, die gemacht werden müssen, wie beispielsweise das Fehlen einer IP68-Zertifizierung. Hier liegt es aber an Euch zu beurteilen, wie wichtig diese Funktionalität wirklich ist. Wenn Ihr weniger Geld ausgeben möchtet, bietet Realme X2 und 5 Pro eine günstigere Variante zu X2 Pro an, die aber für diese Preisklasse gute Geräte darstellen.

Geplante Updates

Auch Updates scheinen kein Problem zu sein. Dies ist sowohl im Hinblick auf die Sicherheit als auch auf die Langlebigkeit des Geräts wichtig, denn wenn es um chinesische Endgeräte mit niedriger bis mitterer Reichweite geht, neigen die Benutzer dazu, aufmerksamer zu sein (und das ist richtig so). In diesem Zusammenhang hat Realme bereits die Veröffentlichung von Android 10 auf X2 Pro und X2 versprochen.

Bisher ist der Zeitpunkt noch nicht bekannt und wahrscheninlich müssen wir noch eine Wartezeit in Kauf nehmen, aber wenn Ihr Euch für ein Smartphone einer anderen Marke entscheidet, obwohl das X2 günstiger ist, würde auch das leider nicht das Problem der Updates lösen. Pixel sind theoretisch die vorteilhaftesten Geräte in dieser Hinsicht, aber es ist nicht sicher, dass das neue Pixel 4 im Dezember auch mit den auf den 15. Oktober aktualisierten Sicherheitspatches zu sehen sein wird - nicht wahr?

Offiziell in Europa

Die Tatsache, dass Realme seit Mai offiziell in Europa ist (England, Spanien, Italien und Frankreich sind die ersten Märkte, auf die es sich konzentriert hat), macht den Kauf für die Nutzer einfacher. Ihr könnt die Geräte über die offizielle Website der Marke bestellen oder auf Amazon zurückgreifen.

Das bedeutet, dass die Smartphones schnell geliefert werden, ohne zusätzliche Versandkosten, die mit Zollgebühren verbunden und durch die gesetzliche Garantie für Konsumgüter abgedeckt sind. Die Verfügbarkeit von Realme-Smartphones bei Amazon macht es auch einfach, sie zu einem reduzierten Preis zu kaufen, insbesondere bei Aktionen wie Black Friday, Prime Day oder während der Weihnachtszeit.

Realme würde auch die Eröffnung von realen Geschäften in Betracht ziehen, ein wenig wie Xiaomi es kürzlich getan hat. Dies ist ein weiterer Pluspunkt, denn es ermöglicht den Anwendern, die Geräte vor dem Kauf selbst in der Hand zu halten.

Ein erfahrenes Team, das an die Benutzer denkt

Obwohl der Name Realme neu klingt, gilt dies nicht für die Gruppe hinter der Marke und dem Team selbst. Realme gehört zur bekannten BBK Electronics Gruppe, zu der auch Oppo, Vivo und OnePlus gehören. Ein Teil des Teams kommt aus Oppo, darunter auch der Vizepräsident von Oppo Electronics Sky Li, dem Gründer von Realme. Hierdurch steht ihnen ein Know-how zur Verfügung, das einem jungen Unternehmen oft fehlt.

Realme ist nach wie vor eine eigenständige Marke und kann mit Honor verglichen werden, das aus einer Rippe von Huawei geboren wurde (wenn man es so ausdrücken will). Das Team der chinesischen Marke hat den klaren Anspruch, in jeder Hinsicht vollständige und faszinierende Geräte, einschließlich Design, zu günstigen Preisen anzubieten, um auch für die jüngsten Anwender erschwinglich zu sein. Es ist kein Zufall, dass Realme X2 Pro Funktionen bietet, die auch auf teureren High-End-Geräten verfügbar sind und daneben ebenfalls ein 5G-Smartphone geplant ist.

Was wir bisher gesehen haben, scheint in die richtige Richtung zu gehen, wie die in Europa vertriebenen Produkte (denkt an Funktionen wie 90Hz Bildwiederholrate, Mini-Kopfhörerbuchse, SuperVOOC Schnellladung, Fotografie), sowie das Engagement für ihre Fans zeigen. In diesem Fall ist die indische Gemeinschaft am aktivsten, aber Realme könnte in Europa die Nutzer auf die gleiche Weise begeistern. Es ist nur eine Frage der Zeit.

Was haltet Ihr von den Realme-Smartphones? Würdet Ihr eines kaufen? Warum ist das so?