Neue Spiele und Apps, die Ihr Euch anschauen solltet

LEGO Bauanleitungen

Garantiert lagen wieder Lego-Bausätze unter etlichen Weihnachtsbäumen. Eure Sammlung an dänischen Steckbausteinen ist vielleicht schon auf beachtliche Größe angewachsen. Zeit für neue Projekte. In der neuen App LEGO Bauanleitungen findet Ihr etliche neue Blaupausen. Natürlich ist die App auch der optimale Ersatz, falls Eurer Papier-Anleitung etwas zugestoßen ist. Fügt sie also In der App hinzu. Neue Lego-Kartons haben dafür einen hilfreichen QR-Code auf der Packung. Ältere Anleitungen könnt Ihr einfach suchen. Dank der Einteilung in Kategorien (Creator, City, Mindstorms, etc.) könnt Ihr Bundles entdecken und Eure Sammlung entsprechend kongenial erweitern. Leider kann die App noch keine Projekte anhand Eurer gesammelten Sets vorschlagen.

Papier-Anleitungen verbummelt? Die neue Lego-App hilft aus. / © AndroidPIT

Play-Store-Link

Preis: kostenlos

In-App-Käufe: keine

OpenTracks

Selten findet man eine einfache GPS-Tracker-App im Play Store, die die Privatsphäre seines Nutzers respektiert. Die Open-Source-App OpenTracks verspricht genau das. Anhand der verfügbaren Standort-Dienste zeichnet die neue App Eure Position auf; die Größe des Intervalls (und damit den Stromverbrauch) legt Ihr dabei selbst fest. Auch kann die App Höhendaten erfassen. Aus den Daten errechnet die App Eure Geschwindigkeit zum gemessenen Zeitpunkt. Leider hängt die Genauigkeit der Daten von vielen externen Faktoren ab; siehe Extra-Artikel. OpenTracks arbeitet komplett offline.

OpenTracks zeichnet Eure Position offline im Hintergrund mit und liefert Daten für Kartendienste. / © AndroidPIT

Play-Store-Link

F-Droid-Link (kostenlose Version; Maps-App wie Trekarta nötig)

Preis: 2,99 Euro

In-App-Käufe: keine

Johnny Trigger

Beim Endless Runner Johnny Trigger betätigt Ihr den Abzug des gleichnamigen Geheimagenten. Dieser läuft pausenlos von links nach rechts und überwindet selbttätig Hindernisse. Taucht ein Gegner auf, reduziert sich die Geschwindigkeit und Ihr müsst im richtigen Augenblick abdrücken. Das Spiel könnte noch kurzweiliger sein, würde es nicht fast die Hälfte der Zeit durch Werbung unterbochen.