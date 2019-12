150 Tage NextPit: Meine wichtigsten Erkenntnisse nach einer Insolvenz – Folge 3

Rund 150 Tage nach dem Neubeginn von AndroidPIT unter der NextPit GmbH und kurz vor Ende des Jahres will ich Bilanz ziehen und meine wichtigsten Erkenntnisse mit Euch teilen. Der Artikel ist dabei so lang geworden, dass wir ihn in sechs Teilen bringen – an jedem Tag dieser Woche gibt es einen Teil. Heute Teil 3 "Du hast mehr Freunde als Du glaubst"

3. Du hast mehr Freunde als Du glaubst.

Nachdem am letzten Sonntag im Mai klar war, dass die Fonpit AG in dieser Form nicht zu retten war, weiß ich noch wie mir irgendwann durch den Kopf schoss: Was werden eigentlich all die Menschen dazu sagen? Was sagen die Hersteller dazu, mit denen Du all die Jahre über gearbeitet hast? Und lacht sich die Konkurrenz gerade ins Fäustchen und freut sich über den Abgang?

Bestimmt gab und gibt es Menschen, die sich über unser Scheitern freuten. Diese sind mir aber nie begegnet oder haben es nie laut gesagt. Stattdessen kam von allen Seiten viel Anteilnahme – und vor allem Hilfe. Gleich mehrere Hersteller meldeten sich und boten Hilfe in Form von Aufträgen an. Aber auch Mitbewerber, wie Caschy oder inside digital waren da.

Wenn Mitbewerber einem die Daumen drücken, freut man sich doppelt. / © AndroidPIT

In Deutschland ist Scheitern kulturell eher verpönt. Wer scheitert, hat etwas nicht richtig gemacht. Hier hat sich zwar in den vergangenen Jahren bereits viel getan. Aber wir sind noch meilenweit von Ländern entfernt, in denen Unternehmergeist eine Tugend ist und das Hinfallen unweigerlich zum Laufenlernen dazu gehört.

Ein treuer Weg- und Marktbegleiter seit vielen Jahren: Caschy / © AndroidPIT

In unserem Kommentarbereich gab es von daher auch immer wieder gute „Tipps“, Ratschläge und Mutmaßungen, wie und warum es zu unserer Insolvenz kam. Ja, kommen musste! Selbstverständlich hatten diese Menschen keinerlei Hintergründe. Die brauchte man auch nicht. Sonst hätte es nicht so gut in die eigene Wahrheit gepasst.

Allerdings war Häme eben die Ausnahme. Unsere Community – und dafür möchte ich mich an dieser Stelle im Namen aller hier bei NextPit ganz herzlich bedanken – war zum allergrößten Teil hinter und vor uns gestanden. Man bot uns finanzielle Unterstützung an und wollte uns 10 oder 20 Euro überweisen oder beim Schreiben helfen.

Es war wirklich überwältigend zu sehen, dass es mehr Menschen gibt, die mit einem leiden, als umgekehrt. Das ist beruhigend zu wissen in einer Welt, die sich immer schneller zu drehen scheint.

