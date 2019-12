TicWatch Pro 4G: Solide Smartwatch im Test

4G/LTE über eSIM

Mit der zweiten Generation der TicWatch Pro könnt ihr telefonieren, SMS senden und empfangen. Nachrichten könnt ihr übrigens diktieren, damit entfällt potenziell das fummelige Getippe. Ein aktiver Verbindungsaufbau (Bluetooth, WLAN) zu eurem Smartphone ist nach der Erstkoppelung nicht mehr erforderlich. Je nach Tarif, solltet ihr eure Mobilfunknummer einfach auf der Uhr mitbenutzen können, vorausgesetzt ihr ladet das nötige eSIM-Profil auf die Uhr. D.h. dass auch die App-Benachrichtigungen auf der TicWatch eintrudeln, selbst wenn ihr das Smartphone niocht dabei habt. Die volle Unterstützung aller Funktionen gibt es aber nur mit (kompatiblen) Android-Telefonen, iPhones bleiben zum Teil außen vor.

Falls man eine aktive eSIM in der TicWatch 4G nutzt, kann man außerdem Musik direkt auf die Uhr streamen, was zum Beispiel beim Joggen praktisch sein kann, in Verbindung mit Bluetooth-Kopfhörern.

Die TicWatch benötigt für einige Funktionen eine eSIM. / © AndroidPIT

Ehrlich gesagt, bin ich selbst noch skeptisch was Smartwachtes mit Mobilfunk an Bord betrifft. Erstens brauche ich den versprochenen Komfort meist nicht, weil mein Telefon eh griffbereit ist. Und wenn ich jogge, höre ich eher keine Musik dabei. Aber praktisch ist so eine Smartwatch trotzdem. Ich verpasse halt seltener Benachrichtigungen und kann bequem SMS lesen. Aber das klappt alles auch prima mit gekoppeltem Smartphone in der Hosentasche und ich brauche keine weitere (virtuelle) SIM-Karte für meine Uhr. Vielleicht ändere ich meine Meinung aber, sobald ich im Wald eine Herzattacke habe und mit der TicWatch Pro 4G den Notruf informieren kann, denn das kann die smarte Armbanduhr auch.