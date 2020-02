Schwindelt Samsung? Doch kein Teleobjektiv beim Galaxy S20 und S20+

Vor allem mit den verbauten Kameras wollte Samsung beim Galaxy S20 und Galaxy S20+ dieses Jahr punkten. Neben einer 12-Megapixel-Ultraweitwinkel- und einer 12-Megapixel-Weitwinkelkamera, sind diese mit einem 64-Megapixel-Teleobjektiv ausgestattet, das laut Samsung einen 3-fachen Hybrid Optic Zoom und einen 30-fachen Space-Zoom bietet. Nun will "Notebookcheck" einen großen Schwindel aufgedeckt haben – denn technisch gesehen, gibt es gar kein Teleobjektiv.

Heute Morgen machte eine vernichtende Schlagzeile die Runde: "Fake-Zoom, Samsung! Weder Galaxy S20 noch S20+ haben Zoom- oder Telefoto-Kameras". Sie stammt von "Notebookcheck" und wird umfangreich im darauffolgenden Artikel erläutert. Demnach versuche Samsung "die ganze Welt mit Täuschungsmanövern zu blenden". Eine enorme Anschuldigung. Grund für die Aufregung ist die von Samsung als Teleobjektiv bezeichnete 64-Megapixel-Kamera im Galaxy S20 und Galaxy S20+, die von zwei 12-Megapixel-Weitwinkel- und Ultraweitwinkel-Sensoren flankiert wird. Nur das Luxus-Modell Galaxy S20 Ultra verfügt über Samsungs 108-Megapixel-Weitwinkelobjektiv.

Das News-Portal hat bei Recherchen ein "verstecktes" Datenblatt gefunden, aus dem hervorgehen soll, dass es sich beim 64-Megapixel-Sensor nicht um ein Teleobjektiv handeln kann und es auch keinen optischen Zoom, wenn überhaupt einen 1,06-fach-optischen-Zoom, gebe. Demnach verfüge das von Samsung beworbene Teleobjektiv mit einem Sichtfeld von 76 Grad eine beinahe identisch breitwinklige Optik wie die 12-Megapixel-Hauptkamera mit einem Sichtfeld von 79 Grad. Was bedeutet das? Das Teleobjektiv im Samsung Galaxy S20 und S20+ bietet höchstens einen 1,06-fachen echten optischen Zoom, der Rest ist Digital-Zoom.

Der Bildwinkel bei den Kameras des Galaxy S20 und des Galaxy S20+ liegt nur bei 76 Grad. / © screenshot: AndroidPit

Galaxy-S20- und S20+-Kamera: Schwindelt Samsung hier wirklich?

Nichts anderes sagt Samsung jedoch auf seiner Webseite zu den neuen Flaggschiffen. Wir haben uns den Marketing-Auftritt, der im stark kritisiert wird, angesehen. Samsung bewirbt wörtlich ein "Teleobjektiv mit 3-fach Hybrid Optic Zoom". Also einen dreifachen Zoom, der sich aus optischem und Digital-Zoom zusammensetzt – es wird also definitiv gecroppt. Der von Samsung stark beworbene 30-fache Space Zoom ist bei den Kollegen von Notebookcheck ebenfalls in die Schusslinie geraten. Hier existieren allerdings keine Anhaltspunkte, wieso. Samsung schreibt auf seiner Webseite: "Das Galaxy S20, S20 5G und S20+, S20+ 5G verfügen über einen 30-fachen Space Zoom. Space Zoom beinhaltet digitalen Zoom und beeinflusst die Bildqualität."

Davon einmal abgesehen, spielen weitere Sensor-Werte für die (theoretische) Beurteilung von Bildergebnissen eine Rolle. Ein kleiner Sensor kann trotz optischem Zoom (zum Beispiel der 1/4,4 Zoll-Sensor mit dreifach optischem Zoom im Huawei P20 Pro) weniger gute Ergebnisse liefern als ein größerer Sensor ohne optischen Zoom. So verfügt das Galaxy S20 über einen viermal größeren 1/1,72 Zoll-Sensor ( 9,7 mm^2 vs. 40 mm^2), der bei zumindest zweifachem Digitalzoom noch flächenmäßig dem 3-fach-Zoom des P20 Pro entspricht. Unterm Strich bewegen sich die Unterschiede zwischen effektiv vorhandener Sensorfläche dann in Regionen, wo die bildverarbeitende Software eine größere Rolle spielt als die Hardware.

Man mag sich durchaus weiterhin über die Marketing-Tricks der Tech-Branche aufregen. Die vernichtende Anschuldigung halten wir jedoch für übertrieben. Wir haben bei Samsung Deutschland indes ein Statement zum Thema eingeholt, über das wir Euch an dieser Stelle auf dem Laufenden halten werden.