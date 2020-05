Samsung Galaxy S20 Plus: Das Non-plus-Ultra

Anfang März 2020 zum Marktstart machte Samsung klar, dass das Galaxy S20+ zwischen seine Schwestermodelle S20 (Test) und S20 Ultra platziert wird. Im Gegensatz zum Basismodell S20 wartet es mit einem größeren Format, längerer Akkulaufzeit und einem zusätzlichen Fotosensor auf. In unserem Test des Samsung Galaxy S20 Plus findet Ihr heraus, warum genau diese Extras in meinen Augen das Plus-Modell zum besten der drei Geschwister machen, auf das Ultra nichts mehr draufsetzt.

Bewertung

Pro ✓ Vielseitige, leistungsstarke Kamera

✓ Hervorragendes Display

✓ Starke Performance

✓ Schlankes und ergonomisches Design Contra ✕ Akkulaufzeit geringer als erwartet

✕ Drosselt wegen Überhitzung beim Spiel

✕ Keine wesentlichen Unterschiede zum Basismodell S20

Schlankes, sauberes Design Unser Galaxy S20+ kam in Cosmic Black daher. Und auch sonst gibt sich das Design des Smartphones schlicht. Von Design-Eskapaden wie dem Galaxy Fold und dem Galaxy Z Flip oder auffälligen Farbspielen wie auf der Rückseite des Galaxy Note 10 keine Spur. Es folgt dem Rezept des Basis-S20. Die glänzende Glasrückseite ist ein Fettfinger-Magnet und wünscht sich eine Schutzhülle. Dasselbe tut die länglich-rechteckige Fotomodul-Insel links oben. Ohne Hülle ist das Smartphone zwar schlank. Flach auf dem Rücken liegend, wippelt es jedoch um die Kamera-Insel. Das Fotomodul des Samsung Galaxy S20 ragt heraus; wenngleich nur wenig. / © AndroidPIT Wie für den Preis zu erwarten, ist die Verarbeitung perfekt und makellos. Nur das Edge-Display wird an der Vorderseite durch ein winziges Punch-Hole für die Selfie-Cam unterbrochen. Die Abmessungen von 161,9 x 73,7 x 7,8 Millimetern machen das Galaxy S20 Plus dünner und länger als das Basismodell. Durch sein schlankeres Design und die abgerundeten Kanten lässt sich das große Smartphone erstaunlich gut und sicher mit einer Hand Bedienen. Einzig die Lautstärketasten auf der rechten Seite sind für meinen Geschmack etwas zu hoch platziert. Auf der linken Seite des Galaxy S20 Plus gibt es keine Buttons; insbesondere der Bixby-Knopf gefällt durch seine Abwesenheit. Unten finden wir den USB-C-Anschluss, oben die nano-SIM-microSD-Doppelschublade vor. Das Gehäuse ist IP68-zertifiziert und wird durch Gorilla Glass 6 gegen Schläge und Kratzer geschützt.. Kein 3,5-mm-Klinkenstecker am Samsung Galaxy S20 Plus / © AndroidPIT

Ein 120-Hz-Display der Superklasse Samsung baut die besten OLED-Panels am Markt. In den eigenen Modellen nutzt Samsung den Heimvorteil und kalibriert sie wie kein Konkurrent es kann. Im Galaxy S20 Plus finden wir einen Bildschirm mit 6,7 Zoll Diagonale und einer maximalen Auflösung von 1.440 x 3.200 Pixeln bei einem Seitenverhältnis von 20:9 vor. Das randlose Dual-Edge-Display ist überdies HDR10+ zertifiziert. Standardmäßig arbeitet es in Full HD+ (also bei mehr als ausreichenden 393 dpi). Die Bildwiederholrate liegt je nach Inhalt bei 60 oder 120 Hz. Ihr könnt auf WQHD+ (524 dpi) hochregeln, müsst dann aber auf 120 Hz verzichten. Im Test des S20+ entschied ich mich für 120 Hz. Samsung Galaxy S20+ stellt Euch vor die Wahl: Entweder übertriebene Auflösung oder 120 Hz. / © AndroidPIT Der Gesamteindruck ist einfach hervorragend, wie eigentlich immer bei Samsungs Top-Smartphones. In Apps und Menüs bewegt sich alles wahnsinnig flüssig; die Farben knallen richtig. Die 120 Hz bedeuten für mich im Vergleich zu den 90 Hz auf meinem Hauptgerät OnePlus 7T keinen frappierenden Unterschied. Wer jedoch zuvor mit 60 Hz unterwegs war, wird das Galaxy S20+ allein schon wegen des 120-Hz-Displays nicht mehr aus der Hand legen wollen. Die Kollegen von Frandroid haben das Display des Galaxy S20+ durchgemessen. Im "lebendigen" Farbmodushat es eine DCI-P3-Farbraumabdeckung von 142 Prozent. Das DCI-P3-Spektrum repräsentiert das Farbspektrum, das das menschliche Auge theoretisch sehen kann. Erreicht ein Display über 100 Prozent, sollte dessen darstellbares Farbspektrum also ein weitgehend natürliches Bild ermöglichen. Samsungs kann Displays. / © AndroidPIT Samsung kündigt eine maximale Helligkeit von 1200 nits an. Die Kollegen von Notebookcheck haben nachgemessen und kamen auf 740 Candela pro Quadratmeter (=nits). Nur das iPhone 11 Pro Max kann noch heller aufdrehen (790 nits). Allerdings müsste man sich schon an einen extrem sonnigen Ort begeben, damit es auf derlei Leuchtkraft wirklich ankommt. Dank der grandiosen Bildschirmausnutzung von 90,5 Prozent und dem diskrete Loch für die Selfie-Cam kann man gut ins Film- oder Spielgeschehen eintauchen. Zu Schade, dass 120 Hz beim Gaming noch nicht zum Tragen kommt, da die meisten Android-Spiele bei 30 fps deckeln. Nichtsdestotrotz sieht alles Gras auf dem Display des Galaxy S20+ einfach ein bisschen grüner aus. Das Loch für die Kamera im Display des Samsung Galaxy S20 Plus ist diskret. / © AndroidPIT

OneUI 2 steckt voller Wunder Als Wichtiges Alleinstellungsmerkmal in Samsung-Smartphones gilt die Software-Oberfläche OneUI. Seine vielen Fans zeugen davon, dass ein Stück weit Kundenbindung daran hängt. Im Laufe der Jahre ist es Samsung gelungen. einfache und intuitive Bedienung mit einem enorm erhöhten Funktionsumfang gegenüber der Konkurrenz zu verbinden. Da ich jedoch von OnePlus' OxygenOS komme, bin ich gegenüber Samsungs OneUI 2 jedoch ein wenig voreingenommen. Ich bevorzuge deren rohe, nüchterne und aufgeräumte Art. Es ist wie das Arial Black unter den Android-Oberflächen. OneUI hingegen erscheint mir durch seine verspielten App-Icons und dem auffällig-farbenfroheren Layout eher wie Comic Sans. Überblick über die OneUI-2-Oberfläche des Samsung Galaxy S20 Plus basierend auf Android 10 / © AndroidPIT Meinen subjektiven Eindruck von der Oberfläche bei Seite, halte ich OneUI 2 für äußerst angenehm zu bedienen. Samsung ist meines Erachtens jedoch etwas Aufdringlich dabei, mich zur Nutzung seiner hauseigenen Apps zu bewegen; also Browser, Samsung-Account, etc. … Es gibt einen Einhand-Modus, der die Displaygröße virtuell reduziert. So kommt Ihr in Apps und auf Websites leichter mit dem Daumen an die Schaltflächen in den oberen Ecken. Das ganze aktiviert Ihr über eine der vielen Wischgesten über den virtuellen Home-Button unten in der Mitte. OneUI 2 bietet für große Smartphones wie das Samsung Galaxy S20 Plus den Ein-Hand-Modus. / © AndroidPIT Es gibt Einstellungen für alles! Insbesondere die bildschirmbezogenen Parameter sind vielfältig. So könnt Ihr etwa die Berührungsempfindlichkeit auf 240 Hz erhöhen, um es besser mit Handschuhen zu bedienen; einen "Schutz vor versehentlicher Berührung" aktivieren, Blaulichtfilter einschalten und justieren, Frequenzrate ändern, das Always-on-Display einschalten und konfigurieren, SmartStay einschalten (per Selfie-Cam schaut das Galaxy S20+ nach, ob Ihr aktuell auf das Display schaut; falls ja, wird das Display über die Abschaltautomatik hinaus angelassen). Im Abschnitt "Wartung" sollt Ihr den Status Eures Samsung Galaxy S20 Plus zu überwachen. Das heißt, RAM-Nutzung kontrollieren per McAfee-"Virenschutz" nach Malware suchen. Das OneUI 2 steckt voller Wunder / © AndroidPIT Das Galaxy S20+ ist für den DRM-Standard Widevine L1 zertifiziert. Somit könnt Netflix, Disney+ und Co. in voller Qualität genießen.. Ehrensache, dass der dunkle Modus, gleich zwei Gesten-Navigationssysteme, ein nativer Bildschirmrekorder und der Konzentrationsmodus an Bord sind. In letzterem könnt Ihr Benachrichtigungen bestimmter Apps für einen bestimmten Zeitraum blockieren. Die Masse an Einstellungen kann Samsung-Neukunden erschlagen. Doch mit ein wenig Geduld erweist sich die Oberfläche als ist intuitiv. Vor allem ist die Oberfläche anpassungsfähig. Und besonders das macht sie wohl zum großen Erfolg für Samsung. Der Konzentrationsmodus des Samsung Galaxy S20 Plus / © AndroidPIT

Spitzenleistung, trotz Exynos 990 Das ist der größte Zankapfel in jeder Samsung-Flaggschiffreihe. Der vor allem in den europäischen Modellen verwendete Chipsatz Exynos 990 wurde von einem Teil der Tech-Community und der Fachpresse stark kritisiert. Alle sind sich einig, dass zum Beispiel die in den Vereinigten Staaten verkaufte Version mit Snapdragon 865 eine überlegene Leistung bietet. Aber Samsung verteidigt seinen selbstgebauten Chipsatz und sorgt dafür, dass die Unterschiede nicht wahrnehmbar sind. Ich kann mich nicht zum Performance-Unterschied äußern, da ich nur die Exynos-Version getestet habe. Im Benchmark-Vergleich hingegen schneidet das Galaxy S20+ sehr gut ab. Das OnePlus 8 Pro mit dem besagten Chipsatz Snapdragon 865 bekommt jedoch mehr Punkte in denselben Tests. Vergleich der Benchmark-Ergebnisse des Samsung Galaxy S20+ Samsung Galaxy S20 Samsung Galaxy S20+ OnePlus 8 Pro Huawei P40 Pro 3D-Mark Sling Shot Extreme ES 3.1 6187 6658 7122 6073 3D-Mark Sling Shot Vulkan 5285 6259 6613 5427 3D-Mark- Sling Shot ES 3.0 7462 7739 8864 3965 Geekbench 5 (Single/Multi) 896/2737 911/2776 887 / 3313 754 / 2997 PassMark-Memory 22045 23146 27118 16489 PassMark-Disk 36311 87454 50083 65028 Während meines Tests erwies sich das Samsung Galaxy S20 Plus als leistungsstark, aber bei meinen ersten Spiele-Sessions hatte ich einige Probleme. Vom Datenblatt so beeindruckt, drehte ich natürlich auf WQHD+ auf und regelte die Grafikeinstellungen von Call of Duty Mobile aufs Maximum. Doch traten dort immer wieder starke FPS-Einbrüche auf. Doch auch nach dem Wechsel zurück zu Full HD+/120 Hz und Herunterregeln der Grafik-Einstellungen von Hoch auf Mittel sowie ausgeschalteten Extras wie Ragdoll, dynamische Schatten usw. traten noch Ruckler auf. Vielleicht erkennt Ihr in meinem Mitschnitt die Mikroruckler (oben: Full HD+/120 Hz, hohe Grafik; unten: Full HD+/120 Hz, mittlere Grafik).

Da auch das Leeren des Chaces im Recovery-Modus nicht gegen die Performance-Probleme half, sah ich mich zum Wiederherstellen der Werkseinstellungen (Reset) des Smartphones gezwungen. Diese harten Maßnahmen lösten immerhin die Leistungsprobleme. Nun jedoch wurde das Galaxy S20+ beim Spielen ziemlich heiß. Die Bauweise des Smartphones ließ die Hitze nach Beenden einer stressigen Anwendung jedoch shcnell wieder verfliehen. Seit dem Reset nutze ich das S20+ mit Full HD+ und 120 Hz. Alles läuft reibungslos ohne jeglichen Framedrop. Ich will diese Probleme noch nicht in meine Bewertung einfließen lassen, da die Software auf unserem Testmuster nicht mit der Version übereinstimmt, mit der das finale Galaxy S20+ in den Handel kommt. Ich fand jedoch mehrere Forenbeiträge, in denen Benutzer von ähnlichen Probleme mit der Exynos-990-Version berichten. Selbst Samsungs Game Booster konnte trotz seiner versprochenen Leistungsoptimierungen nicht die oben erläuterten Auffälligkeiten beheben. Mein erster Eindruck von der Leistung der Galaxy S20 Plus ist also ein gemischter. Aber nach ein wenig Tüftelei, die ich jedem Laien zutraue, ist die Performance des S20+ eines 1.000-Euro-Flaggschiffs durchaus würdig. Software-Updates werden ihr übriges tun, um sie weiter zu verbessern.

Trotz falschem Zoom richtig gute Kamera Die Kamera-Ausstattung des Samsung Galaxy S20 Plus ist weitgehend identisch mit der Basisversion des S20. Sie wird jedoch durch den ToF-Sensor ergänzt, der bessere Tiefen-Informationen bereitstellt. Dieser kommt insbesonere dem Porträt-Modus zugute. Den Ton gibt jedoch das Kamea-Trio aus 12-MP-Ultraweitwinkel-, 12-MP-Weitwinkel- und 64-MP-Teleobjektiv an. Zur Galerie mit den Test-Fotos und -Videos Das Kamera-Setup des Samsung Galaxy S20+ Ultra-Weitwinkel 12 Mpx 1,4 μm F/2.2 Teleobjektiv 64 Mpx 0,8 μm F/2.0 Weitwinkel 12 Mpx 1,8 μm F/1.8 ToF 0,3 Mpx F/1.0 Selfie-Kamera 10 Mpx 1,22 μm F/2.2 Hauptsensor Bei guten Lichtverhältnissen sind die Fotos wie zu erwarten sehr gut. Die vielen erhaltenen Details sind scharf umrissen, die Farbmetrik harmonisch; wenngleich die Farbsättigung Samsung-typisch etwas hoch ausfällt. Und das fällt nicht bloß auf dem Display des S20+ auf. Wie auch bei vielen Konkurrenz-Smartphones der Preisklasse erkennt die Software die Szene und entscheidet für Euch, wie belichtet und fokussiert werden muss. Der Himmel ist blauer denn je, das Gras ist grüner denn je. Während mich die übergriffige KI in ihren Anfängen in früheren Modellen wie dem Galaxy S10 noch gestört hat, ist sie nun im S20+ reifer geworden und kann meistens ein natürlich anmutendes Ergebnis abliefern. Die Optimierungen und künstlichen Verschönerungen arbeiten noch nicht so neutral-zurückhaltend, wie sie es etwa bei den neuen iPhones tun. Aber sie erzeugen immer wieder Schnappschüsse auf Postkarten-Niveau . In den folgenden Aufnahmen erkennt Ihr vielleicht auch, dass der Weißabgleich etwas zu warm abgestimmt ist und einen minimalen Gelbstich verursacht. Das Blau des Himmels ist im Verhältnis zur Realität deutlich satter. Die Farben der Weitwinkelaufnahmen sind etwas übersättigt, bleiben aber harmonisch / © AndroidPIT Darüber hinaus fiel mir bei der Belichtungsautomatik nichts Negatives auf. Der Dynamikumfang ist auch bei komplexen Aufnahmen sehr groß. In den dunkleren Bereichen der Aufnahme bleibt ein guter Detailgrad erhalten, und selbst im vollen Sonnenlicht kommt es nicht zur Überbelichtung. Nachts oder bei schlechten Lichtverhältnissen bleibt das Ergebnis zufriedenstellend. Die Software glättet das Bild, um Rauschen zu reduzieren, was jedoch nicht restlos gelingt. Natürlich verlieren in nächtlichen Aufnahmen die Farben an Leuchtkraft. Der Nachtmodus erweist sich immerhin als effektiv, wie der Vergleich zeigt: Der Nachtmodus mit dem Hauptsensor des Samsung Galaxy S20+ funktioniert (oben: ohne Nachtmodus, unten: mit Nachtmodus) / © AndroidPIT Ultra-Weitwinkel-Sensor Tagsüber liefert der Ultraweitwinkel-Sensor in Bezug auf die Farbmetrik genau dieselbe Qualität wie der Hauptsensors; der Detailgrad hingegen fällt etwas geringer aus. An den Bildrändern ist eine Verzerrung sichtbar, doch liegt das in der Natur eines Ultra-Weitwinkels. Urteilt, selbst, ob Ihr drauf steht: Kein Ultra-Weitwinkel ohne Verzerrung an den Rändern. / © AndroidPIT In Sachen Farbpracht steht die Ultra-Weitwinkel-Kamera des Galaxy S20+ der Hauptkamera (oben) in nichts nach. / © AndroidPIT Oben ist erkennbar, dass Ultra-Weitwinkel und Hauptsensor farblich harmonieren. Das Blau des Himmels ist auf beiden Fotos gleich, die Farben ebenso lebhaft und die Belichtung in beiden Fällen treffsicher. Abgesehen von einem gewissen "Fischaugen"-Effekt bleiben die Aufnahmen insgesamt jedoch ausgewogen. Die Fotos auf Postkarten-Niveau machten mich zum Touristen in meiner eigenen Stadt. / © AndroidPIT Nachts hingegen enttarnt sich der Ultra-Weitwinkel-Sensor als Schönwetter-Kamera. Das gilt für das Galxy S20+ genau wie für die meisten seiner Konkurrenten. Die beste Software-Verarbeitung der Welt kann einem überforderten Sensor keine Wunder abringen. Unten seht Ihr das digitale Rauschen, das die Szene bestimmt. Der Nachtmodus belebt ein paar Farben, zaubert jedoch keine Details aus dem Nichts hervor. Zwei Ultraweitwinkel-Aufnahmen ohne (oben) und mit (unten) Nachtmodus. / © AndroidPIT Teleobjektiv Beim Zoom geht Samsung einen anderen Weg als viele seiner Konkurrenten. Geht der Markttrend hin zu Tele durch längere Brennweite, wählt man für das Galaxy S20+ hingegen einen 64-MP-Sensor mit einem Brennweiten-Äquivalent von 27 mm (Der Hauptsensor hat 26 mm). Es handelt sich also um ein herkömmliches Weitwinkelobjektiv, das durch Beschneiden des Bildes zoomt, und so einen dreifachen Zoom simuliert. Mein Kollege und Foto-Spezialist Stefan erklärt es besser als ich in seinem Kamera-Test des Samsung Galaxy S20 Ultra. Beim Heranzoomen erfasst das Teleobjektiv nur ein Viertel des 64-Megapixel-Bildes, um damit einen dreifachen Zoom zu erzielen. Das Resultat ist ein 16-Megapixel-Foto, das effektiv mit optischem Zoom aufgenommen wurde. Solange wir also unter der Schwelle des 3X-Zooms bleiben, liefert das Samsung Galaxy S20 Plus trotz Fake-Zoom einen echt guten Detailgrad. Dank optischer Stabilisierung verwackelt nichts. Weitere Vergrößerungsstufen erkaufen wir uns jedoch mit verlorenen Details. Der Zoom der Galaxie S20+. Von links oben nach rechts: 1x und 3x; von links unten nach rechts: 30x und 10x / © AndroidPIT Der Zoom der Galaxie S20+. Von links oben nach rechts: 1x und 3x; von links unten nach rechts: 30x und 10x / © AndroidPIT Mit dem Samsung Galaxy S20 Plus könnt Ihr bis zu 30x zoomen. Aber dieser Modus ist ohne Stativ eher nutzlos. Der 30-fache Zoom der Galaxy S20 Plus ist eher Spielerei. / © AndroidPIT ToF-Sensor und Selfie-Kamera Auch wenn sie als Alleinstellungsmerkmal des Samsung Galaxy S20 Plus verkauft wird, habe ich den ToT-Sensor (Time of Flight-Sensor) im wahren Leben fast nie benutzt. Er ermöglicht es dem Smartphone, jede Szene in 3D zu "kartografieren". Die so erstellte Tiefenkarte dient hinterherdafür, den Hintergrund unscharf zu stellen und Objekte im Vordergrund besonders hervorzuheben. Der Porträtmodus wird mit besonders überzeugendem Bokeh und scharfen, sauberen umrissen erzeugt. Der Porträt-Modus des Galaxy S20 Plus ist dank ToF-Sensor hervorragend. / © AndroidPIT Die Selfie-Kamera arbeitet ohne ToF-Sensor, bietet dennoch einen Porträtmodus. Dieser arbeitet dennoch sauber und treffsicher. Besonders um die Haare herum trennt sich üblicherweise die Spreu vom Weizen. Doch da macht das Galaxy S20 Plus keinen Fehler und es kann den Baum von meiner Frisur unterscheiden. Der Selbstporträt-Modus des Samsung Galaxy S20 Plus schnitt mir kein Ohr ab. / © AndroidPIT

Solide Akkulaufzeit nur mit 60 Hz Der 4.500-mAh-Akku sollte beim Samsung Galaxy S20+ für gute Laufzeit sorgen. Im täglichen Einsatz musste ich es alle anderthalb Tage aufladen. Der stressigste Tag im Test des Galaxy S20 Plus startete morgens mit den Grafik-Benchmarks gibt nachmittags mit dem Fotoshooting weiter und war fast Dauerhatf bestimmt von GPS-Navigation und Spotify-Streaming – alles machbar mit einer Akkuladung. Etwas wissenschaftlicher wird es dann mit dem PCMark-Akku-Benchmark. Dieser braucht knapp 13 Stunden, um das Samsung Galaxy S20 Plus von 100 auf 20 Prozent zu entladen. Dies gilt jedoch nur, solang der Bildschirm mit 60 Hz arbeitet. Regelt man auf 120 Hz hoch, sinkt das Ergebnis auf neun Stunden. Dieses Ergebnis ist weiterhin sehr gut, jedoch nicht hervorragend. Der oben geschilderte Praxis-Einsatz eines Power-Users wäre also im 120-Hz-Betrieb kaum machbar. Dementsprechend kann es ratsam sein, die Akkulaufzeit über die Display-Einstellung zu verlängern. Die Akkulaufzeit des Samsung Galaxy S20 Plus in Full HD+ 120 Hz (links) und 60 Hz (rechts) / © AndroidPIT Ihr könnt das Galaxy S20+ mit 25 Watt am USB-C-Kabel schnellladen. Binnen einer Stunde ist es vollständig aufgeladen. Über die Induktionsspule könnt Ihr es mit 15 Watt drahtlos aufladen. Ihr könnt auch andere Geräte mit bis zu neun Watt drahtlos aufladen.