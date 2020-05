Motorola Moto G8 im Test: noch ein gutes Mittelklasse-Smartphone

Nicht Plus, nicht Power und auch nicht Power lite: Einfach nur Moto G8. Motorola hat zwar die Marke im Laufe seiner inzwischen achtjährigen Geschichte reichlich ausgeschlachtet. Dennoch existiert noch das eine wahre Kernprodukt. Und das zeigt der Mittelklasse endlich wieder, wo der Hammer hängt.

Bewertung

Pro ✓ Keine Bloatware, frühe Updates

✓ Gute Kameras

✓ Klinkenanschluss

✓ Lange Akkulaufzeit Contra ✕ Kein NFC

✕ Kein WiFi-5

✕ Langsamer Flash-Speicher

Moto G8 Plus: Design und Verarbeitung Ich nutze zurzeit eigentlich das Huawei Nova 5T (Test) als Hauptgerät. Umso verblüffter war ich, dass das Moto G8 praktisch dasselbe Design trägt. Moto-G7-Kenner merken , dass die Kameras von einem mittig platzierten Kreis nun in eine längliche Glasfassung in einer der oberen Ecken wandert. Der Fingerabdruck wird hinten in der Mitte gescannt. Drei Kameras, Laser-Fokus und ein Fingerabdruck-Scanner. / © AndroidPIT Ich nutzte im Testzeitraum die beigelegte, transparente Sillikon-Schutzhülle für das Moto G8. Sie verschleiert leider den recht hübsch gestalteten Plastik-Rücken des Moto G8. Immerhin lassen sich die Buttons von ihr ungestört wunderbar bedienen. Ein Button und eine Wippe ist alles, was ein Smartphone braucht. / © AndroidPIT Das Display des Moto G8 wird von nicht näher beschriebenem Glas geschützt. Es wirkt oligophob beschichtet und sorgt für ein angenehmes Gleitgefühl beim Swipen. Es ist jetzt 6.4 Zoll groß. Aus Spaß an der Freude zeige ich Euch kurz, wie das historisch einzuordnen ist. Wachstum der Moto-G-Generationen Jahrgang 2013 2014 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Moto … G G 4G G (2nd Gen.) G3 G4 G5 G6 G7 G8 Display-Zoll 4,5 4,5 5 5 5,5 5 5,7 6,2 6,4 Dass das Moto G8 sich in den meisten Lebenslagen dennoch nicht zu groß anfühlt, ist unter anderem ner neuartigen Gestensteuerung zu verdanken. Dieses Android-10-Feature hat bei uns seinen eigenen Artikel. Das Gehäuse sei gegen auftreffendes Wasser, nicht jedoch gegen Eintauchen geschützt. Es gibt keine IP-Zertifizierung wie etwa noch in den Modellen der ersten Jahrgänge.

Moto G8 Plus: Display Das 6,4-Zoll-Display löst in 720 x 1.560 Pixeln oder 268 PPI auf. Das sieht auf dem Papier recht gering aus, in der Praxis stört das jedoch nicht – außer, Ihr habt eine ultra-hochauflösende Netzhaut oder betrachtet das Display von weniger als 30 Zentimetern Abstand. Dann wird tatsächlich die Pixel-Matrix des IPS-Panels erkennbar. Es ist jedoch so, dass fast alle Konkurrenten – allen voran die selbstgemachten – ein höher auflösendes Display haben. Das Moto G8 Plus hat auf 6,3 Zoll 2.280 x 1.080 und das G8 Power auf 6.4 Zoll 2.300 x 1.080 Pixel. Es gibt keine Notch. / © AndroidPIT Für die Selfie-Cam hat Motorola dem Moto-G8-Display oben links ein Loch ausgestanzt. Falls Ihr Videos oder Spiele im vollen Format anseht, ist das sichtbar. Bleibt Ihr im 16:9-Format, befindet sich das Loch in einem der schwarzen Balken und Ihr seid fein raus. In Sachen Helligkeit und Farben fehlen mir die Messgeräte für ein objektives Urteil. Das Display war jedoch in Sachen Helligkeit und Farbgenauigkeit auf gutem Niveau. Nachts ist es nicht zu hell, tagsüber hell genug. Der Helligkeitssensor arbeitet schnell genug. Es gibt einen Dark Mode (schwarze Apps mit weißer Schrift) sowie einen Nachtmodus (Blaufilter).

Moto G8 Plus: Software Zum Testzeitpunkt im Mai läuft auf dem Moto G8 ein nahezu naturbelassenes Android 10 auf Patch-Level März 2020. Auch wenn es fast so aussieht, handelt es sich nicht um Android One. Damit verzichtet Motorola zwar auf die Update-Garantie und kann ein wenig bummeln. Im Gegenzug kann der Hersteller die Software jedoch in Eigenregie anpassen und unter anderem die berüchtigten Chop-Gesten implementieren. Nehmt das Moto G8 in die Hand und tut so, als würdet Ihr zweimal auf eine Zwiebel hacken. Zack: Da geht der LED-Blitz als Taschenlampe an. Das vorinstallierte Facebook lässt sich spurlos deinstallieren. / © AndroidPIT Bloatware gibt es abgesehen von Facebook keine. Lediglich die Google-Apps sind in einem etwas größeren Umfang vorinstalliert als unbedingt notwendig. Facebook sowie viele der Google Apps wie Tabellen lassen sich richtig deinstallieren. Knapp wird der Speicher deswegen ohnehin nicht. Selbst nach einer Woche Nutzung als Hauptgerät hatte ich noch über die Hälfte des üppigen Speichers frei. Da Ihr Fotos und Videos unbegrenzt und kostenlos bei Google Fotos speichern könnt, sollten die 64 GByte auch vorerst genügen. Wenn nicht, legt Ihr eine schnelle MicroSD-Karte ein, formatiert sie als internen Speicher und verschiebt Apps und Daten darauf.

Moto G8 Plus: Performance Im Motorola G8 stecken ein Qualcomm Snapdragon 665 , 4 GByte RAM und 64 GByte eMMC-Flash-Speicher. Motorola Moto G8 im Benchmark-Test 3DMark Sling Shot Extreme 3DMark Sling Shot VULKAN 3DMark Sling Shot 3DMark Ice Storm Extreme Geekbench 5 (Single/Multi) PassMark

Memory PassMark

Disk Motorola Moto G8 1.084 1.050 1.765 23.440 315 / 1.420 13.604 22.026 Honor 9X 890 932 1.150 16.463 311/1.348 11.875 58.355 Samsung Galaxy A40 496 728 802 13.549 262/952 12.371 15.703 Während der Chipsatz – vor allem auch dank der relativ niedrigen Display-Auflösung – für Games tauglich ist, patzt Motorola beim Drumherum. Bei Xiaomi bekommt Ihr im augenscheinlich ähnlich ausgestatteten Mi A3 (Test) deutlich schnelleren UFS-2.1-Flash-Speicher und WiFi-5 (auch IEEE 802.11ac genannt). LTE riegelt bei 150 Mbit/s ab, aber das spielt in Deutschland eine untergeordnete Rolle.

Moto G8 Plus: Audio Sound kommt beim Moto G8 aus einem einzigen Lautsprecher rechts am unteren Rand. Der lässt sich erstaunlich laut aufdrehen und ermöglicht so auch Freisprechen beim Kochen auf drei Herdplatten. Dialoglastige YouTube-Videos, Podcasts oder Hörbücher lassen sich damit auch hervorragend genießen, da der Sound gut auf Mitten abgemischt ist. Musik solltet Ihr vielleicht nicht unbedingt damit hören. Dafür könnt Ihr Euer bisheriges Headset oder alte Kopfhörer anschließen. Denn das Moto G8 hat noch den guten alten Klinkenanschluss. Aufgezeichnet wird der Sound in Videos nur in Mono; und zwar mit dem Mikrofon am oberen Ende. Die Lautstärke sowie die Qualität beim Telefonieren ist wunderbar. Aufgrund des Lockdowns konnte ich leider nicht ausgiebig testen, wie gut es um die Nebengeräuschfilterung beim Telefonieren auf offener Straße bestellt ist.

Moto G8 Plus: Kamera Besonders erfreut war ich über die Qualität und vor allem den Funktionsumfang der Kamera. Maßgeblich steht Euch eine Weitwinkel- und eine Ultra-Weitwinkel-Kamera zur Verfügung . In der Software schaltet Ihr zwischen ihnen mit den Buttons "1X" beziehungsweise "0,5 x" hin und her. Link zum Album mit den Test-Fotos und -Videos Hinten stehen Euch Hardware-seitig folgende Optiken und Sensoren zur Verfügung (Herstellerangaben): 16 MP (ƒ/1,7, 1,12 µm),

2 MP (ƒ/2,2, 1,75 µm) | Makro | geringstmöglicher Fokusabstand 2 cm,

8 MP (ƒ/2,2, 1,12 µm) | 118°-Ultra-Weitwinkel, Laser-Autofokus Bei der Videoaufnahme ist UHD mit 30 fps, FHD mit 60 fps möglich. In Ultra-Weitwinkel gibt es nur maximal FHD mit 30 fps und in Makro nur HD mit 30 fps. Beim Fotosmachen hilft eine KI, die die Szene automatisch erkennt und live Filter zur Bildoptimierung anwendet. Das funktioniert erstaunlich gut. Beim urbanen Sonnenuntergang mit mächtig Gegenlicht sind Details auch an schwach beleuchteten Fassaden noch super erkennbar. Dieselbe Szene mit der Ultra-Weitwinkel-Kamera wirkt hingegen matschig, verrauscht und voll von Artefakten. Letztere Optik solltet Ihr also nur bei schönem Wetter einsetzen! Gegenlicht mit der Weitwinkel-Optik (FullHD, Crop to fit) / © AndroidPIT Dasselbe Motiv mit Ultraweitwinkel-Optik, ebenfalls Crop to Fit in FullHD. / © AndroidPIT Videos werden elektronisch stabilisiert. Es gibt Zeitlupe und Zeitraffer. Auch letzterer wird nachträglich stabilisiert, was jedoch in etwa so viel Zeit in Anspruch nimmt, wie die Aufnahme dauert. Selfies könnt Ihr über einen Beauty-Filter Porträt-mäßig aufhübschen. Dann verschwinden Poren und Lippen werden pink. Macht Ihr Fotos im manuellen Modus, könnt Ihr sie neben dem JPG auch im RAW-Format als DNG-Datei ausgeben lassen.

Moto G8 Plus: Akku Die Akkulaufzeit des Moto G8 ist super. Trotz des recht mittelmäßig großen 4.000-mAh-Akkus hält das Smarpthone über zwei Tage mit einer Ladung durch. Auch schnellladen geht, obwohl viele meiner Kollegen das anzweifelten. Das mitgelieferte Zehn-Watt-Ladegerät braucht rund zwei Stunden, um das Moto G8 voll aufzuladen. Mit einem QuickCharge-3.0-Ladegerät konnte ich diese Dauer um eine halbe Stunde drücken. Das Moto G8 erkannte den Qualcomm-Standard als Motorolas "TurboPower" und lud mit rund einem Prozent pro Minute auf. Extrapoliert man aus diesen Werten, kommt man auf über sechs Stunden Display-Zeit für das Moto G8. / © AndroidPIT Gegen irrwitzig langatmige Konkurrenten wie das Samsung Galaxy M30s oder das Motorola Moto G8 Power (Test) kommt man damit nicht an. Doch erreicht das Moto G8 meinem persönlichen Empfinden nach einen hervorragenden Wert. Hinzu kommt, dass sich Motorola gute Akkulaufzeit nicht durch aggressives Beenden von Hintergrund-Apps erkauft. Im Testzeitraum habe ich Benachrichtigungen von Telegram, Hangouts, Threema oder eBay stets pünktlich erhalten. Smartphones anderer Hersteller – insbesondere Huawei – fallen mir hier immer wieder negativ auf. Akkulaufzeit im Smartphone Verlängern: die besten Tipps

Moto G8 Plus: Technische Daten Abmessungen: 158,4 x 75,8 x 9,1 mm Gewicht: 188 g Akkukapazität: 4000 mAh Display-Größe: 6,3 Zoll Display-Technologie: LCD Bildschirm: 2280 x 1080 Pixel (400 ppi) Kamera vorne: 25 Megapixel Kamera hinten: 48 Megapixel Blitz: LED Android-Version: 9 - Pie RAM: 4 GB Interner Speicher: 64 GB Konnektivität: NFC, Bluetooth