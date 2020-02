5 iOS-Spiele für ein spaßiges Wochenende mit dem iPhone

Was wäre eine iOS-Spiele-Liste, ohne einer obligatorischen "Retro-Feeling"-App? Gar nichts, das dachten wir uns auch und haben uns kurzer Hand für Abylight S.L.s "Hyper Light Drifter" entschieden. Bei diesem Spiel führt Ihr unseren geplagten Helden durch die Länder der vergrabenen Zeit. Euer Ziel dabei ist es, ein Gegenmittel für Eure scheinbar unheilbare Krankheit zu finden. Die Reise führt Euch – wie bereits erwähnt – durch eine Old-School-Grafik, die sich an den 16-Bit-Klassikern orientiert, unter anderem dem Handling einen modernen Touch schenkt. Dieses Action-Adventure-RPG ist perfekt für alle iPhone-Zocker geeignet, die sich Gefahren stellen und längst verloren geglaubte Technologien entdecken wollen. Was mich angeht, hat mich das Spiel ein wenig an die alten Zelda-Spiele erinnert. Ach ja, gute alte Zeit.

Hier könnt Ihr Euch das Spiel herunterladen.

Größe: 3,1 GB

Kompatibilität: iOS 12.0 oder neuer

Gerätekompatibilität: iPhone, iPad, iPod touch

Sprache: u.a. Deutsch, Englisch, Französisch

Geeignet: ab 12 Jahren

5. INSIDE

Rätsel, Jump-‘n‘-Run und das alles in einer düsteren Umgebung? Wo soll ich mich einschreiben? Playdeads‘s zweiter Spiele-Spaß "Inside" schließt sich (meiner Meinung nach) gut an seinen Vorgänger Limbo an. Auch hier werdet Ihr wieder unvorbereitet in das Abenteuer geworfen und spielt einen Jungen, der vor unterschiedlichen Angreifern fliehen muss. Um hier voran zukommen, müsst Ihr unter anderem Puzzle lösen oder Gegenstände verschieben. Was das Spiel so besonders macht, ist seine minimalistische Grafik, wenn es um die Farbauswahl geht. Denn bei diesem Spiel ist alles in düstere, kalte Farben getaucht, was es noch mysteriöser werden lässt. Besonders angenehm ist da der dazugehörige Sound, der das Spiel super untermalt. Und so kommt es vor, dass der Junge, den Ihr steuert, auch gerne einmal schneller Atmet (oder Schnauft), wenn er in einer bedrohlichen Situation ist. Vorbereitet werdet Ihr bei diesem Spiel übrigens auf gar nichts. Weder auf die Handlung selbst, noch auf die Szenenübergänge, sodass Ihr vollkommen ohne Ladezeit in den nächsten Raum hastet oder fallt.

Den Anfang von Inside könnt Ihr kostenlos spielen. Wollt Ihr aber das gesamte Spiel genießen, müsst Ihr die App für 7,99 Euro kaufen.