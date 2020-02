Ambient Mode: So nutzt Ihr das Feature unter Android

Ursprünglich wurde das Feature auf der IFA 2019 auf Nokia-Geräten präsentiert. Es wird jetzt aber auch auf OnePlus-Smartphones eingeführt. Ebenfalls ist es auf Sony Xperia, Transsion und Xiaomi, als auch auf ausgewählten Lenovo-Tabletts mit Android 8.1 oder höher verfügbar.

In Partnerschaft mit Google stellt OnePlus (ab OnePlus 3) jetzt den Ambient Mode beim Google Assistant auf OnePlus-Geräten zur Verfügung.

Boost your productivity with a proactive Google Assistant experience courtesy of @Android’s Ambient Mode, now available on #OxygenOS.

