Mi Band 4: Xiaomi-Fitnesstracker bei Aldi im Check

Beim Durchblättern des aktuellen Aldi-Süd-Prospekts sind wir auf ein interessantes Angebot gestoßen: Der Discounter nimmt das Xiaomi Mi Band 4 ab Mittwoch, 28.5., in die Angebote auf. Ob sich der Kauf lohnt und was Käufer erhalten, zeigt der Preisvergleich.

Der chinesische Hersteller Xiaomi bietet sein breitgefächertes Tech-Portfolio mittlerweile auch gut zugänglich in Deutschland an. So finden wir ab dem 28. Mai beim Discounter Aldi Süd den aktuellsten Fitnesstracker des Herstellers zum Preis von rund 25 Euro. Das Mi Band 4 wurde im vergangenen Jahr vorgestellt und wird wohl noch dieses Jahr durch das neue Mi Band 5 abgelöst werden. Die Fitnesstracker von Xiaomi gehören zu den beliebtesten – nicht ohne Grund. Denn auch in unserem Test erhielt das Mi Band 4 satte 4,5 / 5 Sterne.

Xiaomi Mi Band 4: Technische Daten Gewicht: 22 g Akkukapazität: 135 mAh Display-Größe: 0,95 Zoll Display-Technologie: AMOLED Bildschirm: 240 x 120 Pixel (282 ppi) Konnektivität: NFC, Bluetooth 5.0

Mi Band 4: AMOLED-Display und zahlreiche Features

Besonders das knackige AMOLED-Display sticht bei dem kleinen Fitness-Gadget hervor. Die umfangreiche Funktionsvielfalt, wie etwa Schrittzähler, Herzfrequenzmesser und sechs unterschiedliche Sportprogramme, machen das kleine Armband zu einem zuverlässigen und wasserdichten Begleiter für Besitzer von Android-Handys. Hier geht’s zum vollständigen und unabhängigen Test:

Nun nimmt Aldi den Xiaomi-Fitnesstracker in seinen Prospekt auf. Das Armband kostet hier im Aktionszeitraum rund 25 Euro. Das ist aktuell der absolute Tiefpreis. Wie der Preisvergleich auf Idealo zeigt, kostet das Mi Band 4 im Netz rund 30 Euro.

Das Mi Band 4 ist wasserdicht bis 5 ATM (Duschen & Schweiß). / © AndroidPIT

Den Aufpreis für etwaige Versandkosten spart Ihr Euch also beim Gang in die Aldi-Filiale. Da das Angebot allerdings nur gültig ist, solange der Vorrat reicht, ist davon auszugehen, dass das Mi Band 4 recht schnell ausverkauft sein wird. Alternativ könnt Ihr online zu einem guten Preis bei Real bestellen oder den Fitnesstracker bei Amazon für 30 Euro inklusive Versand bequem online kaufen. Das Angebot verlinken wir Euch hier:

