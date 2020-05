Galaxy Note 20: Bilder zeigen das Mega-Flaggschiff

Ein neues Samsung-Flaggschiff steht in den Startlöchern. Das Galaxy Note 20 soll wieder in zwei Varianten daherkommen. Während die Basis-Version mit 6,7-Zoll-Display erscheint, könnte das Plus-Modell ein 6,9-Zoll-Bildschirm wie im Galaxy S20 Ultra erhalten. Die Abmessungen des kleineren Galaxy Note 20 (161,8 x 75,3 x 8,5 mm) belegen, dass das Note-Modell in diesem Jahr noch mal größer wird als die Vorgänger des Galaxy Note 10 (151,0 x 71,8 x 7,9 mm). Entsprechend könnte das Note 20+ ein echter Brecher werden.

So könnte das neue Samsung Galaxy Note 20 aussehen. / © Pigtou

Erfreulich dürfte für viele das Display-Design sein. Laut der Renderbilder, die OnLeaks und Pigtou veröffentlicht haben, verzichtet Samsung auf ein Edge-Display mit gekrümmten Rändern. Nur eine kleine Punch Hole unterbricht das riesige Panel in der oberen Mitte. Die Rückseite des Note 20 zeigt eine Quad-Kamera, die ganz ähnlich ausgestattet sein soll wie die Kamera des Galaxy S20 Ultra. Es kommt wohl mindestens das Periskop-Objektiv zum Einsatz.