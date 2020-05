Gewinner und Verlierer: IFA trotzt der Krise, Google hat ein Pixel-Problem

Wir alle zehren sicherlich noch von den ausgelassenen Parties, Veranstaltungen und Konzerten aus dem Jahr 2019. Das Jahr, in dem noch alles gut war; als meine Kollegen und ich in Las Vegas, Barcelona, Berlin, London und anderen Metropolen der Welt auf die Jagd nach interessanten Persönlichkeiten und technischen Revolutionen gehen durften. Die Internationale Funkausstellung (IFA) ist neben dem Mobile World Congress (MWC) in Barcelona und der Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas eine der wichtigsten Tech- und Consumer-Messen unseres Business’.

Gewinner der Woche: IFA

Umso erfreuter waren wir in dieser Woche von der Bekanntgabe des IFA-Veranstalters, der versprach: Die IFA 2020 wird stattfinden! Zwar unter ganz anderen Bedingungen, aber womöglich müssen wir uns an unser New Normal gewöhnen, bis es medizinische Lösungen für die Pandemie gibt. Nicht nur die IFA ist aufgrund des geplanten physischen Events der Gewinner dieser Woche. Auch die Hersteller, die sich einen Platz auf dem viertägigen Event ergattern können und somit endlich wieder Geschäfte abschließen und in Austausch mit Journalisten treten, profitieren von dem Event Anfang September.

SO ausgelassen wird es definitiv nicht auf der IFA 2020 zugehen können. / © ifa-berlin

Weniger erfreulich sind die Leaker-Probleme, mit denen nicht nur Google als Android-Vater zu kämpfen hat. Auch bei Apple existiert eine undichte Stelle im lange lupenrein geglaubten Mitarbeiterstamm, die dem YouTuber Jon Prosser nie dagewesene Leaks zu unveröffentlichten Apple-Produkten ermöglicht. Ganz ehrlich? Das ist ein Problem für alle: Leaks geben einen kurzen Kick (ich hatte über diese süße Droge bereits philosophiert), aber danach kommt die Ernüchterung.

Ich fühle mich genötigt; Leaks nehmen mir all meine Vorfreude auf das iPhone-12-Event im September, da alle Details bereits bekannt zu sein scheinen. Diese Apple-Keynotes zelebriere ich seit Jahren privat und beruflich. Es ist der Zauber auf das Warten auf "One more thing", das bis zum Schluss in meinem Nerd-Herz prickelt und im September die Ankündigung der Datenbrille Apple Glass sein soll. Leider kann ich mich seiner starken Leaks nicht entziehen und so blicke ich gelangweilt gen September.

Verlierer der Woche: Google

Gelangweilt dürfte jedoch nicht beschreiben, was Apple, Google und Co. bei solchen Leaks empfinden. Neben Apple ist auch Google in den vergangenen Tagen immer wieder Opfer von Geheimnisausplauderern geworden. Das Google Pixel 4a gab’s sogar in einem Video in voller Pracht im ersten Test zu sehen.

Exclusiva!!!!! Te enseñamos los nuevos Wallpapers del Pixel 4a antes que nadie y te decimos como descargalos🤯📱#goooglepixel #wallpapershttps://t.co/ZvkBLVTsn9 — TecnoLike Plus (@tecnolikeplus) May 14, 2020

Das ist dramatisch für ein Unternehmen, das gerade sein bestes Pferd im Kamera-Stall verloren hat und mit schrumpfenden Verkaufszahlen kämpft. Deshalb ist Google in dieser Woche ein klarer Verlierer. Das Pixel 4a entwickelt sich zum Sorgenkind und Spätzünder und soll nach neuesten Informationen – natürlich von Jon Prosser – erst im Juli erscheinen. Ursprünglich war ein Launch Anfang Mai im Gespräch.

Pixel 4a



Was originally May, then got pushed to June, now pushed again.



“Just Black” & “Barely Blue”



Current plan for announcement:

July 13



BTW - just 4G.

(Sorry to kill the 5G rumors)



Seems like they’re ready to ship. The decision is mostly based on market analysis. — Jon Prosser (@jon_prosser) May 21, 2020

So endet dieses Wochenende gelangweilt auf der Couch mit einem ausgiebigen Gähnen. Immerhin keimt so langsam die Vorfreude auf eine Reise von NRW zu meinen Kollegen und zur IFA in meinem Herzen auf.