Sony Xperia 1 II: Sonys Super-Flaggschiff geht richtig ins Geld

Ist es eine Kompaktkamera mit Smartphone-Features oder ein Smartphone mit Kompaktkamera-Features? Beim Blick auf die Specs des neuen Sony Xperia 1 II ist man sich da gar nicht so sicher. Laut Sony vereint das neue Super-Handy von Sony aber das Beste aus Sonys Königsdisziplinen: Kamera, Fernseher, Konsole. Denn das Xperia mit dem verwirrenden Namen kommt mit einigen Features aus Sonys Alpha 9, einer Vollformat-Systemkamera aus dem Jahr 2017. Das Besondere an der Alpha 9: Sie ist für Sportfotografen ausgelegt und glänzt mit extrem kurzer Reaktionszeit.

BpS Echtzeit-Tracking und Eye AF – Was taugen die Kamera-Features?

Demnach adaptiert Sony sein 60 BpS Echtzeit-Tracking und den Echtzeit-Augenautofokus (Eye AF) in seine Smartphone-Sparte, was vor allem bei Serienaufnahmen spürbar sein wird: 20 Bilder pro Sekunde soll das Xperia 1 II anfertigen können. Sony betont, dass diese Serienaufnahmen gestochen scharf dargestellt würden – dank 247 Autofokuspunkten. Das klingt in der Pressemitteilung super. So ganz klar wird uns allerdings nicht, was die Marketing-Floskeln nun im Smartphone-Bereich genau tun.

Unser Foto-Experte Stefan sagt: "Eye-AF ist totaler Blödsinn am Smartphone, weil die Schärfentiefe viel zu groß ist. Das ergibt nur bei wirklich großsensorigen Kameras Sinn, wo die Schärfentiefe im Zentimeterbereich liegt und wirklich ganz präzise sitzen muss. Und 20 BpS bei welcher Auflösung? Das Galaxy S20 Ultra macht 8K mit 24 fps, das reicht für "Standbild-Fotos". 247 Autofokuspunkte sind auch nicht so revolutionär, da können Sonys eigene Sensoren mehr, etwa der Exmor IMX689 mit 2x2-OCL-Technologie im Oppo Find X2. Ich bin jedenfalls gespannt, ob das Anpassen von Fokus und Belichtung bei 20 Bildern pro Sekunde wirklich gut klappt. 3D iToF mit AI-Subjekterkennung klingt zwar völlig krass, ich hab aber bisher noch keinen wirklich überzeugenden Einsatz von ToF für bessere Smartphone-Fotos gesehen."

Auch neu: Das Sony Xperia 10 II

Die Triple-Kamera bietet drei Sensoren unbekannter Bauart mit je 12 Megapixeln Auflösung. Sony verbaut ein 16-mm-Ultra-Weitwinkel-, ein 24-mm-Weitwinkel- und ein 70-mm-Tele-Objektiv. Als Software-Gimmick erwähnt Sony auch den Zugriff zur neuen Photo-Pro-App, deren Benutzeroberfläche ebenfalls der Kamera-Sparte nachempfunden ist. Gleichzeitig lässt sich das Xperia 1 II auch mit einer Alpha-Kamera von Sony verbinden, um etwa als Sekundärmenü zur Fernsteuerung oder Bearbeitungstool für Fotos zu dienen.

Das neue Sony Xperia 1 II in der Farbe Purple. / © Sony

Xperia 1 II: 6,5 Zoll OLED und Snapdragon 865

Als Display kommt im Xperia 1 II ein 6,5 Zoll großes OLED-Display im 21:9-Format zum Einsatz – Sony vergibt den hoheitlichen Namen "CinemaWide 4K HDR OLED-Display". Der Hersteller zieht hier erneut Vergleiche zu anderen Produktsparten und schreibt: "Dank aktivierbarer Bewegungsunschärfereduzierung und X1 für mobile Bildprozessoren, basierend auf der BRAVIA Display-Technologie, stellt das Xperia 1 II Inhalte überzeugend dar." Auch die PlayStation fehlt nicht: "Verbunden mit einem DUALSHOCK4 Wireless-Controller garantiert es höchste Präzision und noch mehr Spaß beim Spielen."

Sony Xperia 1 II: Technische Daten Abmessungen: 166 x 72 x 7,9 mm Gewicht: 181 g Akkukapazität: 4000 mAh Display-Größe: 6,5 Zoll Display-Technologie: AMOLED Bildschirm: 3840 x 1644 Pixel (643 ppi) Kamera vorne: 8 Megapixel Kamera hinten: 12 Megapixel Blitz: Dual-LED Android-Version: 10 - Q RAM: 8 GB Interner Speicher: 256 GB Wechselspeicher: microSD Chipsatz: Qualcomm Snapdragon 865 Anzahl Kerne: 8 Max. Taktung: 2,84 GHz Konnektivität: HSPA, LTE, NFC, Bluetooth 5.0

Doch was den Preis für das neue Xperia wohl wirklich in die Höhe treibt, ist der verbaute Snapdragon 865 samt X55-5G-Modem. Bei all den angepriesenen Features und Möglichkeiten erscheint jedoch die Akkukapazität von 4.000 mAh nahezu lächerlich klein.

Das neue Xperia 1 II mit Android 10 kann ab heute zum Preis von 1.199 Euro vorbestellt werden. Auf seinem YouTube-Kanal hat der Hersteller zahlreiche How-To-Videos veröffentlicht – eine Art Kamera-Schule für Besitzer des neuen Super-Flaggschiffs. Hier finden sich tatsächlich sehr hilfreiche Tipps. Generell steckt das Xperia 1 II voller interessanter Features, die wir auf jeden Fall im Rahmen eines ausführlichen Tests für Euch auf die Probe stellen wollen.