iPhone 8: Lohnt sich der Kauf noch?

Wir kümmern uns momentan um einige Recherchen zu ehemaligen Flaggschiffen namhafter Hersteller und wollen Euch einen Marktüberblick bieten, ob sich der Kauf auch im Jahr 2020 noch lohnt und was andere Smartphones zu ähnlichen Preisen vielleicht besser können. Nachdem ich mir in der vergangenen Woche angesehen habe, ob sich das iPhone 7 noch lohnt, steht nun mein Urteil zum Kauf eines iPhone 8 fest.

Mit der Vorstellung des Jubiliäumsmodells iPhone X erhielt Apples Telefon-Reihe erstmals eine Glasrückseite. Seither bieten alle neueren iPhone-Modelle, das iPhone 8 eingeschlossen, kabelloses Aufladen dank Induktionsspule unter dem Glas. Das iPhone 8 war bis zur Vorstellung des neuen iPhone SE das letzte Apple-Handy mit Home Button und ohne Notch.

Das iPhone 8 und 8 Plus sind die direkten Nachfolger der iPhone-7-Reihe, die im Vergleich zur 6er-Reihe deutliche Veränderungen vorwiesen, etwa die Dual-Kamera mit Tele-Objektiv. Das iPhone 8 brachte keine großen Neuerungen mit, was der zeitgleichen Vorstellung des iPhone X mit OLED-Display und Notch geschuldet ist. Die Kern-Features des iPhone 8 und 8 Plus:

Beide Modelle besitzen eine Glas-Rückseite (Kabelloses Aufladen)

jenen A11-Bionic-Chip, der auch im iPhone X verbaut ist

Dual-Kamera mit Tele-Objektiv und Porträtmodus (Bokeh) beim Plus-Modell

gegen das Eindringen von Staub und Spritzwasser geschützt (IP67)

Apple iPhone 8 vs. Apple iPhone 8 Plus: Technische Daten Apple iPhone 8 Apple iPhone 8 Plus Abmessungen: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm 158,4 x 78,1 x 7,5 mm Gewicht: 148 g 202 g Akkukapazität: 1821 mAh 2675 mAh Display-Größe: 4,7 Zoll 5,5 Zoll Display-Technologie: LCD LCD Bildschirm: 1334 x 750 Pixel (326 ppi) 1920 x 1080 Pixel (401 ppi) Kamera vorne: 7 Megapixel 7 Megapixel Kamera hinten: 12 Megapixel 12 Megapixel Blitz: LED LED RAM: 2 GB 3 GB Interner Speicher: 64 GB

256 GB 64 GB

256 GB Wechselspeicher: Nicht vorhanden Nicht vorhanden Chipsatz: Apple A11 Bionic Apple A11 Bionic Anzahl Kerne: 6 6 Konnektivität: HSPA, LTE, NFC, Bluetooth 5.0 HSPA, LTE, NFC, Bluetooth 5.0

Aktuell läuft auf dem iPhone 8 iOS 13.5.1 (Stand: Juni 2020). Damit ist das Gerät softwareseitig auf dem aktuellsten Stand. Ausgeliefert wurde das Smartphone im Jahr 2017 mit iOS 11 und hat somit bereits zwei große Versionsupdates erhalten. Wenn Apple seine starke Update-Politik beibehält, dürfte das iPhone 8 noch mindestens drei weitere Versionsupdates bis einschließlich iOS 16 im Jahr 2022 erhalten. Auf einige Features, die mit Updates ausgerollt werden, müssen Besitzer des Smartphones aber teilweise verzichten. Dazu gehören Apples FaceID-Entsperrung oder Animojis, die nur durch die TrueDepth-Kamera in iPhones mit Notch umgesetzt werden.

Zwischen 400 und 600 Euro müssen Interessenten im Jahr 2020 für das iPhone 8 noch auf den Tisch legen. Da Apple das Modell bereits aus dem Sortiment genommen hat, gibt es nur noch Restbestände oder sogenannte refurbished Geräte im Netz zu kaufen.

Das iPhone 8 (oben) und iPhone 8 Plus. / © AndroidPIT by Irina Efremova

iPhone 8 refurbished: Das solltet Ihr bei generalüberholten iPhones beachten

Wie auch beim iPhone 7 gilt beim 8er Modell: Kauft ein sogenanntes generalüberholtes Gerät nur von zertifizierten Händlern, die Garantie auf die Geräte geben. Nur dann kann man sich sicher sein, dass nicht einfach ein gebrauchtes Gerät mit Mängeln geliefert wird. So bietet Euch Amazon immer wieder generalüberholte Geräte im Rahmen der Amazon-Renewed-Garantie. Das bedeutet, dass Ihr ein Jahr Garantie auf das refurbished iPhone erhaltet – so kauft man nicht die Katze im Sack. Weitere Infos zur Amazon-Renewed-Garantie findet Ihr hier.

Ein generalüberholtes Gerät kann Gebrauchsspuren aufweisen, trotzdem sollten alle technischen Aspekte einwandfrei funktionieren. Als erstes sollten Käufer eines generalüberholten iPhones die Akku-Kapazität in den Einstellungen unter "Batterie" überprüfen. Diese sollte nicht unter 90 Prozent liegen – bei einem iPhone 8 schon gar nicht, da das Gerät Ende 2020 erst drei Jahre alt wird.

Wir haben uns im Netz nach guten Angeboten umgesehen. Tatsächlich ist das gar nicht mal so einfach, denn das iPhone 8 scheint seit der Vorstellung des iPhone SE gänzlich an Relevanz verloren zu haben. Neue Geräte konnten wir gar nicht finden. Dafür aber einige attraktive Angebote von generalüberholten Geräten, die durch Amazons Garantie abgedeckt sind:

Wir empfehlen den Kauf eines iPhone 8 nicht mehr. Denn neuere iPhone-Modelle, wie das iPhone XR, iPhone SE 2020 oder iPhone X bieten mehr und sind zum gleichen Preis oder geringen Aufpreis erhältlich.

Ab iPhone X: Flaggschiffe bieten OLED-Display mit Notch und Face ID aber keinen Home Button

Ab iPhone 11: Flaggschiffe bieten jetzt eine Triple-Kamera mit Ultra-Weitwinkel und Nachtmodus

Ab iPhone SE: Baugleich mit dem iPhone 8, bietet nun Apples Einsteiger-Klasse den neuesten Prozessor

Das kann das iPhone 8 so gut wie neuere Geräte

Apple Pay

3D-Touch und scrollen in Text per Leertaste

Memojis manuell erstellen und als Sticker versenden

Porträtbilder mit Bokeh-Effekt (Nur Personen, keine Tiere und Objekte)

Aktuellstes iOS (Stand Juni 2020)

Alternative #1 zum iPhone 8: iPhone SE

Ganz klar: Wer mit der Anschaffung eines iPhone 8 liebäugelt, um etwa das iPhone 7 oder iPhone 6 upzugraden, sollte lieber zum iPhone SE mit 4,7 Zoll-Display greifen. Das Smartphone wurde im Frühjahr 2020 auf den Markt gebracht und gilt als Apples hausgemachter Flaggschiff-Killer. Durchaus nicht aufgrund der sagenhaften Ausstattung zum vergleichsweise kleinen Preis, wie wir es von diversen Androiden kennen, sondern weil Apple seinen aktuellsten Prozessor preisgünstig anbietet. Das iPhone SE ist baugleich mit dem iPhone 8 – sogar der Akku ist identisch. Apples A13 Bionic ersetzt den A11 Bionic und die Kamera wurde softwareseitig auf den Stand des iPhone XR gebracht, was zu sehr guten Fotoergebnissen führt, wie mein Test zum iPhone SE bereits gezeigt hat.

Optisch unterscheidet sich das iPhone SE vom iPhone 8 durch den mittig sitzenden Apfel auf der Rückseite. / © AndroidPIT

Preislich gesehen hält sich das iPhone aufgrund der Aktualität stabil. Da Apple das Gerät aber selber vertreibt, ist ein sogenannter Trade-In möglich. Das heißt: Altes iPhone abgeben und Rabatt auf das Wunsch-Modell erhalten. Dafür müssen Kaufinteressierte auf der Apple-Website auf der Produktseite der iPhones ein paar Fragen beantworten. Apple prüft dann in Echtzeit, ob das Gerät kompatibel ist und eingetauscht werden kann. Nachdem das neue iPhone gekauft wurde, sendet Apple ein Trade-In-Kit zu Euch nach Hause und das Smartphone kann in die Inzahlungnahme gehen.

Zwischen 45 Euro (iPhone SE 1. Generation) und 430 Euro (iPhone XS Max) können Käufer neuerer Modelle dann direkt über Apple sparen.

Das iPhone SE ist bei Apple in folgenden Konfigurationen jeweils in Schwarz, Weiß oder Rot verfügbar:

iPhone SE 64 GB: 479 Euro iPhone SE 128 GB: 529 Euro iPhone SE 256 GB: 649 Euro

Alternative #2 zum iPhone 8: iPhone XR

Wer gerne ein größeres Display haben möchte und sowieso zum Plus-Modell des iPhone 8 greifen würde, der wird mit dem vergleichsweise kleinen iPhone SE nicht glücklich. Hier empfehlen wir das iPhone XR, das ohne Home Button, dafür aber mit TrueDepth-Kamera und FaceID in einem nahezu randlosen Notch-Display daherkommt. Ein OLED-Panel besitzt das iPhone XR aber nicht, dafür verbaut Apple das aktuell leistungsstärkste LCD-Panel auf dem Markt und tauft es Liquid Retina Display.

Das bunte iPhone XR bietet ein größeres Notch-Display ohne Home Button. / © AndroidPIT

Das iPhone XR war ein Verkaufsschlager und in sechs schlichten wie kunterbunten Farben erhältlich. Da das Smartphone bereits im Jahr vorgestellt wurde, sind Verfügbarkeit und Preis auch nicht mehr ganz so exklusiv wie beim neuen iPhone SE. Apples Trade-In funktioniert auch beim XR einwandfrei. Wer kein Gerät zum Eintauschen bereitliegen hat, sollte jedoch woanders kaufen, denn über die Webseite von Apple oder im lokalen Apple Store kostet das iPhone XR mit 64 GB 699 Euro, während die 128-GB-Version mit 749 Euro zu Buche schlägt.

Bei Amazon finden sich neue und generalüberholte Geräte deutlich günstiger. Rund 630 Euro kostet das iPhone XR als neu deklariert je nach Farbe beim Onlineversandhändler. Auf die neuen Geräte könnt Ihr einen Apple-Care-Vertrag für den Schadensfall abschließen, das geht bei Refurbished-Geräten nicht. Wir haben einige aktuelle Angebote neuer und generalüberholter Modelle für Euch rausgesucht.

Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Der Kauf lohnt sich für diejenigen, die unter 500 Euro bleiben wollen beim Kauf eines »neuen« iPhones. Das iPhone 8 wird noch lange Software Updates erhalten, ist aber technisch gesehen mittlerweile stark überholt. Wer mehr Power möchte, greift zum baugleichen iPhone SE mit besserem Prozessor und besserer Kamera, legt dafür aber auch etwas mehr Geld auf den Tisch als ein iPhone 8 aktuell noch kostet. Alternativ kommt das iPhone XR in Frage – für Liebhaber des Home Buttons ist das aber keine Option.

