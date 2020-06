OnePlus Z: Neue Details zum "Günstig-Modell"

Mit der neuen OnePlus-8-Reihe betrat OnePlus das 1.000-Euro-Terrain, auf dem mittlerweile alle namhaften Marken mitspielen. Das OnePlus 8 und 8 Pro sind zwar durchaus enorm gut ausgestattete Handys. Doch alteingesessene Fans der ersten Stunde waren von der Preisgestaltung alles andere als begeistert. Jene Konsumenten möchte OnePlus nun mit der Einführung eines neuen Mittelklasse-Modells besänftigen.

Dass es ein neues günstiges OnePlus-Modell im Jahr 2020 geben soll, ist bereits seit längerem klar. Nachdem sich zahlreiche Gerüchte um ein "OnePlus Z" gerankt hatten, kündigte OnePlus jüngst ganz offiziell eine Anpassung seiner Produktstrategie an. Dass man sich vom hochpreisigen Flaggschiff-Markt wieder verabschiedet, heißt das jedoch nicht. Vielmehr könnte der Hersteller mit einem günstigeren Modell zurück zu alten Wurzeln kehren und in mehreren Preissegmenten mitmischen.

In der Datenbank von Geekbench sind nun weitere Daten zum Handy unter dem inoffiziellen Codenamen OnePlus Z aufgetaucht, wie Roland Quandt von WinFuture berichtet. Demnach soll das Smartphone mit der Modellbezeichnung AC2003 satte 12 GB Arbeitsspeicher mitbringen. Um die hohen Kosten zu senken, setzt OnePlus wohl vor allem auf einen günstigeren Prozessor als den Snapdragon 865. Trotzdem soll das OnePlus Z ein 5G-Modul beherbergen. So könnte OnePlus den Snapdragon 765 verbauen, der mit maximaler Taktrate von 2,3 GHz werkelt.

OnePlus Z with a perforated screen will be presented in July https://t.co/NwjRsqoX3w pic.twitter.com/dgMiXDDKkP