Gitarrenakkorde: Die besten Apps für Musiker und angehende Songwriter

Es gibt auch Anwendungen für das Akkord-Ohr-Training auf der Gitarre, mit denen Ihr trainieren könnt, verschiedene Akkorde zu hören – in der Regel durch Herausgreifen des Grundtons. Diese Fertigkeit ist nicht leicht zu erlernen und kann jahrelange Übung erfordern, um sie zu beherrschen. In der Lage zu sein, Akkorde nach Gehör zu erkennen, ist eine äußerst nützliche Fähigkeit, die man als Musiker haben sollte, aber sie ist keineswegs unerlässlich. Viele berühmte Bands und Künstler haben sich im Laufe der Jahre durchgeschlagen, ohne diese Fähigkeit zu besitzen.

Vor allem Gitarrenakkord-Apps fallen heutzutage in zwei verschiedene Lager. Es gibt Anwendungen zum Entschlüsseln der Akkordfolgen von Lieblingshits, und solche, die angehenden Musikern helfen sollen, originelle Akkordfolgen für ihre Songs zu erstellen. Der Grund dafür, dass ich in dieser Bestenliste auf beide eingehe, ist, dass die Grenze zwischen beiden hier sehr verschwommen ist.

Hundert Stimmungen werden mit der App ausgeliefert, und Ihr könnt auch Eure vorhandenen Lieder in die App importieren, um druckfertige PDFs für Bandkollegen oder Gitarrenschüler zu erstellen. Die Benutzeroberfläche ist übersichtlich, gut strukturiert und intuitiv zu bedienen. Chord! kostet 5,49 Euro im Apple App Store.

Die besten Akkord-Apps für Android

All Chords Guitar

All Chords Guitar ist eine fantastische kostenlose App, die die meisten Eurer Akkordbedürfnisse auf Android abdecken kann. Sie ist zwar nicht so flexibel wie Chords! auf iOS und iPad, aber All Chords Guitar bietet eine schnelle und einfache Möglichkeit, Akkorde aus einer Bibliothek von 5.000 Varianten nachzuschlagen. Ihr könnt entweder nach Akkorden über den Namen suchen oder Lieblingsakkorde nachschlagen, um sich schnell zu merken, wie man sie später spielen kann.

Das Finden von Akkordvarianten ist mit All Chords Guitar denkbar einfach. / © AndroidPIT

Ich verwende All Chords Guitar, um interessante Akkordvarianten an verschiedenen Stellen des Gitarrengriffbretts zu finden. Das ist praktisch in Situationen wie dieser: Ich weiß, dass ich zum Beispiel einen C-Dur-Akkord möchte, aber die offene Position klingt zu schwer, also öffne ich die App und suche eine C-Dur-Akkordvariante irgendwo weiter oben auf dem Griffbrett. Wenn ich einen E-Dur-Tonleiterakkord auf dem 8. Bund spiele, habe ich eine schöne helle Version meines C-Dur-Akkords.

All Chords Guitar könnt Ihr kostenlos im google Play Store herunterladen.

Chordify: Gitarren-, Ukulele- und Klavierakkorde

Eine der innovativsten Akkord-Apps der letzten Jahre ist Chordify. Die App eignet sich hervorragend für Akustikspieler und Musiker, die berühmte Lieder covern möchten. Die App verwendet KI, um die Akkorde und die Akkordfolge jedes Liedes zu identifizieren. Gebt einfach den Song oder Künstler ein, den Ihr covern oder mitspielen möchtet, und die App demonstriert die Akkordwechsel in Echtzeit, während Ihr mitspielt.

Die Anwendung verwendet YouTube als Quelle, sodass jedes Lied, das auf der Videoplattform von Google gepostet wird, als 'akkordifiziert' verfügbar ist. Songs, die bereits von anderen Benutzern bearbeitet wurden, sind sofort verfügbar. Der Entwickler sagt, dass Chordify mehr als 16.000.000 Lieder im Katalog anbietet.