Gewinner und Verlierer: Trump-Theater und Realme-Revolution

Es gab diese Woche gute Nachrichten für Huawei. Der chinesische Riese, der im letzten Jahr dank seines Kampfes mit Washington so oft auf der Verliererseite gelandet ist, hat mit DailyMotion einen Deal geschlossen, um seinen Huawei-Videodienst an die Macht zu bringen. Die Partnerschaft wird dazu beitragen das Loch zu stopfen, das die fehlende YouTube-App auf Huawei-Smartphones hinterlassen hat, aber obwohl es ein interessanter Schritt in die richtige Richtung ist, reichte es nicht ganz aus, um unseren Preis für den Gewinner der Woche mit nach Hause zu nehmen.

Die chinesische Marke der BBK Electronics Group hat diese Woche ihr neues Flaggschiff in Europa vorgestellt. Das X3 SuperZoom nimmt Kleinigkeiten von anderen BBK-Marken wie Oppo, OnePlus und Vivo und verpackt es zusammen mit seinem neuen Periskop-Teleobjektiv, das mit dem des Samsung Galaxy S20 Ultra konkurriert. Es bietet auch eine neue Astrofotografie-Funktion, die auf das Google Pixel 4 zielt. Das Konzept begeistert: Realme warf einen Blick auf aktuelle Flaggschiff-Smartphones und macht dann mit einem einzigen Gerät, das nur 500 Euro kostet, von sich reden.

Der schnelle Aufstieg von Realme in seiner kurzen Geschichte konzentrierte sich auf Erschwinglichkeit und junge Verbraucher, und das Unternehmen hat mit dieser Strategie bereits den indischen Markt erobert. Mit der Einführung des X3 SuperZoom kommt Realme nun aber auch nach Europa und scheint gut positioniert zu sein, um für Furore zu sorgen. Ich war schon lange nicht mehr begeistert über einen neuen Hersteller auf dem Markt.

Die große Tech-Story in dieser Woche überschlug sich, nachdem Twitter die Entscheidung getroffen hatte, einen zusätzlichen Faktenprüfungslink zu Beiträgen von US-Präsident Donald Trump hinzuzufügen. Zwei von Trumps Tweets über die US-Briefwahl wurden von Links begleitet, die den Followern die Möglichkeit gaben, die Fakten zu prüfen.

We added a label to two @realDonaldTrump Tweets about California’s vote-by-mail plans as part of our efforts to enforce our civic integrity policy. We believe those Tweets could confuse voters about what they need to do to receive a ballot and participate in the election process.