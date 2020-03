Huawei P40 Pro geleakt: So gut wird die neue Kamera

Kurz vor der Vorstellung der neuen Huawei-Smartphones sind die technischen Daten bekannt geworden. So können sich Huawei-Fans erneut auf eine Verbesserung der Kamera freuen. Auch das Huawei P40 ist kein Geheimnis mehr. Mittlerweile wird nur noch über Speicher und Preis spekuliert.

Mit der neuen P-Serie erwarten wir von Huawei nicht weniger als die beste Handy-Kamera in diesem Jahr. Wie es scheint, wird das chinesische Unternehmen diesen Ansprüchen erneut gerecht, denn ein Leak-Experte hat nun sehr detaillierte Daten zum Huawei P40 und P40 Pro geleakt:

Huawei P40

6,1-Zoll-Display

Leica Ultra Vision Triple-Kamera (50 MP + 16 MP + 8 MP)

Huawei XD Fusion Engine

Frontkamera: 32 MP

30-facher Digitalzoom

3.800 mAh Akku (40 W Quick Charge)

Kirin 990 5G

Huawei P40 Pro

6,58-Zoll-Display

Leica Ultra Vision Quad-Kamera (50 MP + 40MP + 12MP + ToF)

Huawei XD Fusion Engine

Frontkamera: 32 MP + Tiefensensor

50 x SuperSensing Zoom mit Telephoto-Stabilisierung

4.200 mAh, 40 W kabelgebundenes Laden & 40/27 W kabelloses SuperCharge

Kirin 990 5G

Angaben zu verbautem RAM und internem Speicher macht Leaker Ishan Agarwal nicht, aber angesichts der veröffentlichten Daten dürfte die Info auch zweitrangig sein. Huawei wird ausreichend Arbeitsspeicher verbauen und mehrere Speichergrößen anbieten.

Besonders spannend liest sich die Kamera-Kombi des Huawei P40 Pro. Wir befinden uns mittlerweile in einer Zeit, in der uns auch die Sensorgrößen interessieren, um die High-End-Kameras in Smartphones einordnen zu können – diese Daten fehlen bislang.

Huawei integriert allerdings wieder den RYYB-Sensor, der unter anderem im Mate 30 Pro (hier im Kamera-Test) zum Einsatz kam und für ordentliche Ergebnisse bei schlechteren Lichtverhältnissen sorgt. Statt mit 40 Megapixeln im Mate löst der neue Hauptsensor im P40 Pro aber mit 50 Megapixeln auf. Der 50-fache Hybridzoom soll durch ein Tele-Objektiv supportet werden, auch hier können wir uns wohl auf beeindruckende Zoom-Ergebnisse einstellen.

Die Huawei P40-Reihe in der Rückansicht. / © Evan Blass / Twitter

Dieses Bauteil wird beim Huawei P40 fehlen. Hier erhalten Käufer laut Leak einen 30-fachen Digitalzoom ohne Tele. Auch der 3D-ToF-Sensor ist dem Premium-Gerät vorbehalten. An der Front kommt der gleiche Hauptsensor zum Einsatz, der beim P40 Pro durch einen Tiefensensor ergänzt wird. Das wird sich auf Poträt-Aufnahmen auswirken. Die Frontkamera ist daher beim Pro-Modell wohl auch pillenförmig angeordnet, wie auf den jüngsten Renderbildern zu erkennen ist:

Exclusive: #HUAWEIP40Pro ->

-6.58"

-Leica Ultra Vision Quad Cam (50MP+40MP+12MP+ToF)

-Huawei XD Fusion Engine for Pictures

-Front: 32MP+Depth

-50X SuperSensing Zoom w/ Telephoto Stabilisation

-4200mAh, 40W Wired & 40/27W Wireless SuperCharge

-Kirin 990 5Ghttps://t.co/klOMtKlG72 pic.twitter.com/cCrTMXS1QX — Ishan Agarwal (@ishanagarwal24) March 21, 2020

Am 26. März enden die Spekulationen um mögliche Preise der neuen Flaggschiffe. Wir erwarten zwar wieder Kosten über 1.000 Euro, aber sind auch gespannt, ob Huawei den Preis aufgrund fehlender Google-Dienste nicht doch drücken kann, um die Smartphones an die Kundschaft zu bringen.

Das Titelbild dieses Artikels zeigt das Huawei Mate 30 Pro.