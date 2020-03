Schlechteres Bild? Netflix und YouTube mindern Streaming-Qualität für 30 Tage

Das dauerhafte Zuhausebleiben bringt nicht nur uns an unsere Grenzen – auch das Internet leidet unter der vermehrten Nutzung. Denn Video-Anrufe, surfen auf sozialen Plattformen und auch das Streamen von Filmen verlangt den Internetanbietern viel ab. So berichtete der Telefonanbieter Vodafone zum Beginn der Woche, dass die Internetnutzung in Europa um die Hälfte angestiegen ist. Ein wenig Entlastung in der Situation will nun Netflix schaffen. Das Unternehmen drosselt für 30 Tage seine Bitrate für Streams um 25 Prozent.

Netflix reagiert auf Gespräch mit EU-Beamten

Angestoßen wurde Netflix' Entscheidung wohl durch ein Telefongespräch, das es laut BBC mit dem EU-Kommissar für den Binnenmarkt, Thierry Breton, geführt hatte. Das Unternehmen selbst gab an, dass es sich nach dem Gespräch und aufgrund der Herausforderungen durch das Coronavirus dazu entschlossen habe, die Bitrate in allen Streams zu reduzieren. Diese soll damit für die nächsten 30 Tage um 25 Prozent gesenkt werden.

Thierry Breton selbst sprach dem Unternehmen großes Lob für das prompte Handeln aus, durch dass die reibungslose Funktionalität des Internets weiterhin gewährleistet bleibe. Weiterhin verwies der EU-Kommissar darauf, dass Videos in Standardauflösung das Internet weiter entlasten würden. So sollen, wenn möglich, Serien und Filme lieber in Standardauflösung statt High Definition genossen werden. Bei einem Video in Standardauflösung wird nur etwa 1 GB verbraucht. High-Definition-Videos fressen in einer Stunde hingegen bereits bis zu 3 GB.

Geminderte Bildqualität: Das bedeutet die verringerte Bitrate für Nutzer

Die 25-prozentige Verringerung der Bildqualität werden Nutzer in Europa wohl kaum bemerken (4K-Konsumenten natürlich schon). Netflix zufolge soll die Bildqualität weiterhin als gut wahrgenommen werden können. Dennoch wirkt sich die Drosselung um 25 Prozent auf das Streaming aus. Denn je höher die Bitrate liegt, desto klarer und flüssiger kann das Video gestreamt werden.

Trotz der Aussage von Netflix kann es daher wohl zu einer weniger hochauflösenden Wiedergabe der Filme und Serien kommen. Die verringerte Videoqualität soll vorerst die nächsten 30 Tage betreffen. Ob sich Netflix danach weiterhin entschließt diesen Kurs beizubehalten, muss noch abgewartet werden. Vorerst müssen Netflix-Nutzer mit der verschlechterten Bildqualität leben.

YouTube drosselt Datenrate ebenfalls

Update: Mittlerweile hat auch Googles Video-Dienst YouTube eine reduzierte Bildqualität von Videos in Europa angekündigt. In den kommenden 30 Tagen werden Videos nur noch in SD-Qualität statt in High Definition (HD) abrufbar sein.