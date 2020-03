Gewinner und Verlierer der Woche: Kommunikation gewinnt, Apple-Kunden verlieren

Diese Woche war nicht nur Unheil und Dunkelheit. Nach mehreren Absagen und Verschiebungen beginnen die Hersteller wieder mit der Einführung neuer Produkte. HMD Global hielt am Donnerstag eine Einführungsveranstaltung ab, bei der das neue Nokia 8.3 5G und die Einsteiger- und Mittelklasse-Handys Nokia 5.3 und Nokia 1.3 vorgestellt wurden. Wir freuen uns sehr auf die neuen Geräte, aber sie stehen diese Woche nicht auf unserer Gewinnerliste.

Gewinner der Woche: Kommunikationssoftware

Da sich viele von uns auf der ganzen Welt auf mehrere Wochen (oder Monate?) auf die Arbeit von zu Hause aus einrichten, ist es überdeutlich geworden, wie sehr wir in dieser schwierigen Zeit auf Kommunikationssoftware angewiesen sind. Mit perfektem Timing hat Slack diese Woche seine bisher größte Neugestaltung enthüllt. Es gibt eine neue, verbesserte Anpassung der Seitenleiste, eine neue Schaltfläche und die obere Navigation wurde optimiert.

Die neu gestaltete Slack-Oberfläche. / © The Verge

Dann gab es die Nachricht, dass die Nutzung von Microsoft Teams von 20 Millionen auf 44 Millionen aktive Nutzer gestiegen ist. Microsoft plant auch, seine Plattform in den kommenden Wochen weiter zu optimieren. Wir sind so abhängig von den Tools, die vielen in der Gesellschaft die Arbeit im Home Office ermöglichen und den Kontakt mit Kollegen aufrechterhalten. Kommunikationsplattformen für Teams sind meine Gewinner der Woche.

Verlierer der Woche: Apple-Kunden

Apple hat diese Woche sein neues iPad für 2020 vorgestellt. Es sieht aus Hardware-Sicht sehr beeindruckend aus, und ich bin gespannt, was der A12Z-Chip leisten wird. Wie bei jeder Apple-Vorstellung ist das neue iPad "das beste XYZ, das es je gab (Apple-Produkt einfügen)". Wir alle kennen diese Produktreihe inzwischen gut, aber das iPad Pro sieht wirklich aufregend aus und wird wahrscheinlich das beste Tablet sein, das dieses Jahr auf den Markt kommt.

Das, was allen am meisten ins Auge fiel, war jedoch nicht das iPad Pro selbst, sondern die dazugehörige Tastatur samt Trackpad. Zum ersten Mal überhaupt wird das iPad mit einem Mauszeiger funktionieren. Der Clou ist, dass die Tastatur 340 Euro für die kleinere 11-Zoll-Version und 400 Euro für die größere 12,9-Zoll-Version kostet.

Ziemlich coole Technik, wenn man viel Geld ausgibt. / © Apple

Ursprünglich hatte ich geplant, Apple den Titel des Verlierers der Woche zu verleihen. Aber dann wurde mir etwas klar – die Leute werden kaufen. Apple ist keineswegs der Verlierer, es sind seine treuen Kunden, die hier verlieren. Gute Produkte zu unverschämten Preisen, die von Marken-Evangelisten gekauft werden, das ist Apple auf den Punkt gebracht. Es gibt einen Grund dafür, dass das Unternehmen 100 Milliarden Dollar auf dem Konto hat.

Wer waren Eure Gewinner und Verlierer der Woche? Teilt uns Eure Gedanken in den Kommentaren mit.