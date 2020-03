P40 Pro im Test von DxO Markt: Der neue Kamera-Star

Werfen wir einen Blick auf das aktuelle Ranking von DxO Mark, müssen wir sehr lange nach einem Apple-Gerät suchen. Mittlerweile ist das iPhone 11 Pro Max mit 117 Punkten auf dem achten Platz gelandet. Im Frühjahr dieses Jahres hat sich bereits einiges beim Ranking der Kamera-Tester getan. So war es das Xiaomi Mi 10 Pro, das mit 124 Punkten den ersten Platz einnahm und vor allem durch einen beeindruckenden Zoom und den verbauten Autofokus im Test überzeugen konnte. Dann folgte Anfang März das Oppo Find X2 Pro, ebenfalls mit 124 Punkten. Wir haben eigentlich damit gerechnet, dass DxO Mark das längst erhältliche Samsung Galaxy S20 Ultra vor dem Huawei P40 Pro auf den Prüfstand setzt, aber anscheinend konnten die Tester das Huawei-Smartphone bereits ausführlich begutachten.

P40 Pro im Kamera-Test: Zoom überzeugt

So belegt das P40 Pro in den Wertungen der Hauptkameras sowie Selfie-Knipse momentan mit je 124 und 103 Punkten den ersten Platz in beiden Kategorien. Dabei wurde die Vierfach-Kamera ausführlich mit aktuellen Konkurrenten verglichen. DxO Mark lobt beim P40 Pro den großen Dynamikbereich und eine erstklassige Ausgewogenheit der Textur bei guten wie herausfordernden Lichtverhältnissen. Erneut wird der integrierte Zoom des Huawei P40 Pro in höchsten Tönen gelobt, das war bereits beim Mate 30 Pro der Fall. Der Fünffach-Zoom des P40 Pro sei in Kombination mit der Hauptkamera und innovativer Berechnungsmethoden beeindruckend, schreibt Lars Rehm von DxO Mark in seinem Test. Über alle Zoomstufen hinweg böten die Ergebnisse herausragende Details bei einem niedrigen Rauschpegel. Doch nicht nur Superlative des Lobes verliert DxO Mark beim Huawei P40 Pro. Im Vergleich zur Konkurrenz könne die 18-mm-Brennweite des Ultra-Weitwinkel-Objektivs nicht ganz so viel Umgebung einfangen.

Auch die Selfie-Kamera des Huawei P40 Pro überzeugt im DxO-Mark-Test / © AndroidPIT

Der Test wirft kein gutes Licht auf Konkurrenz-Knipsen, ganz vorne mit dabei ist das iPhone 11 Pro Max. Im gesamten Artikel finden sich Vergleichsbilder, die eine deutliche Sprache sprechen. Vor allem in Sachen Zoom wird das Luxus-Handy von der Konkurrenz in den Boden gestampft. Das wundert allerdings nicht, wenn man die verbauten Kamera-Systeme einmal vergleicht. Das iPhone 11 Pro Max kommt gänzlich ohne optischen Zoom daher und zeigt entsprechenden Detailverlust im Bildergebnis. Ben konnte im Kameratest des iPhone 11 Pro Max aber auf jeden Fall viele beeindruckende Ergebnisse erzielen. Es kommt eben auf dein Einsatzzweck an.

Test-Fotos und die detaillierten Testergebnisse von DxO Mark könnt hier Euch auf der Test-Seite zum P40 Pro ansehen. Aktuell ist unser Kollege Stefan mit unserem ausführlichen Kamera-Test zum P40 Pro beschäftigt, den wir in naher Zukunft veröffentlichen werden.