Rebranding: Microsoft 365 erweitert und ersetzt Office 365

Bei gleichbleibenden Preisen wird Microsoft sein Software-Abo "Office 365" in "Microsoft 365" umbenennen. Der umgenannte Online-Dienst bringt einige Funktions-Erweiterungen und inkrementelle Updates mit sich; ist aber in erster Linie eine Marketing-Neuerung.

Ab dem 21. April werden Bestandskunden nicht mehr "Office 365"- sondern "Microsoft 365"-Abonnenten sein. Einzelnutzer werden weiterhin sieben, Familien zehn Euro pro Monat zahlen – oder ein Jahr zum Preis von zehn Monaten vorausbezahlen.

Im Paket Microsoft 365 Family, das Office 365 Home ablösen wird, kommt die neue Family Safety-Funktion hinzu. Eltern sollen die Bildschirmzeit ihrer Kinder beschränken können. Diese Kontrolle soll für PCs, Xbox und Android-Smartphones gleichermaßen möglich sein – wie praktisch, dass Microsoft erst kürzlich einen Online-Konten-Zwang für Windows-Installationen eingeführt hat (Heise).

Ansonsten bleibt vieles im Paket gleich. Enthalten sind …

Office-Apps für den Desktop

1 TByte OneDrive-Speicher pro Nutzer (max. 6)

60 Minuten Skype-Telefonie

Neu ist der Editor, der dank Machine Learning Eure Rechtschreibung und Grammatik in fast allen Apps – sogar per Erweiterung im Chrome-Browser – kontrolliert und korrigiert. Das Werkzeug verbessert Euren Schreibstil in zwanzig Sprachen und schlägt sogar bessere Formulierungen vor. Selbst eine automatische Plagiat-Erkennung ist integriert. Mit dieser Funktion verzichtet Ihr selbstredend auf Eure komplette Privatsphäre für alle am Windows-Computer geschriebenen Worte.