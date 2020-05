Wie Android Appetit macht auf Apples Delikatessen

Nach den jüngsten Leaks rund um das iPhone 12 könnte Apples nächstes Flaggschiff einen 120-Hz-Bildschirm, einen 3-fach optischen Zoom, einen größeren Akku und ein verbessertes FaceID erhalten. Als ich am Montag die Flut der Meldungen zu diesen "spannenden" Leaks las, musste ich gähnen. Der 120-Hz-Bildschirm und der 3-fach-Zoom sind schon im Mai 2020 keine innovative Funktionen; sie werden es im September während der Keynote in Cupertino noch weniger sein.

"Aber Apple lässt sich immer Zeit, bevor man ein neues Feature auf den Markt bringt. Was soll dieses Wettrennen eigentlich, wenn am Ende Apples Umsetzung die Beste ist?", fragte mich Julia, meine AndroidPIT-Kollegin und erfahrene Apple-Anwenderin. Die anschließende Debatte über Slack brachte uns auf die Idee, diesen Beitrag gemeinsam zu schreiben, wobei jeder seine eigene Seite der Macht verteidigt.

iPhone 12: Wenn Apple glaubt, man habe das Rad neu erfunden

Wir haben es kürzlich mit dem iPhone SE 2020 gesehen – es braucht nicht viel, damit die Technosphäre Apple in den Himmel lobt. Die User Experience des kalifornischen Riesen ist bei einigen Verbrauchern so beliebt, dass es förmlich als revolutionär angesehen wird, wenn Cupertino einmal den Preis für seine iPhones senkt.

Durch das Recycling eines guten Teils der Komponenten seines alten iPhone 8 entdeckte Apple das Konzept des Flaggschiff-Killers für sich. Einige glauben sogar, dass das Unternehmen es neu erfunden hat; und zwar genau zu dem Zeitpunkt, an dem die Ur-Flagship-Killer Xiaomi und OnePlus das von ihnen populär gemachte Geschäftsmodell aufgeben. Hier wird das für einen Android-Enthusiasten nichts Außergewöhnliches, das Preis-Leistungs-Verhältnis des iPhone SE, als Killer-Feature angesehen.

Aber ich habe dieses Phänomen auch bei Apples neuestem Flaggschiff, dem iPhone 11, gesehen. Bei der Keynote im September 2019 fand ich die Präsentation des iPhone 11 fast surreal. Im Kamerateil hatte Apple wirklich den Eindruck erweckt, den Ultra-Weitwinkel-Fotosensor gerade erst entdeckt zu haben. Als ob kein anderer Hersteller ihn zuvor angeboten hätte.

Dieser Sensor wurde als eine echte Revolution präsentiert, und Apple machte ihn zum zentralen Merkmal seiner Flaggschiffreihe. Es stimmt, dass sich das Fotomodul nach den Tests als sehr leistungsfähig erwiesen hat. Aber es ist absurd, dass dieses Feature in Anbetracht des gesamten Marktes einen Hype auslöste. Zumal das iPhone X/Xs, mit Ausnahme von Googles Pixel 4, das letzte High-End-Gerät war, das nur zwei Sensoren auf der Rückseite bot.

Aber genau das ist die Stärke von Apple und die Quelle des Ärgernisses für alle seine Verleumder. Cupertino nimmt sich Zeit, damit iPhone-Fans sich ein Feature wünschen können. Dieses Feature wird dann fast zu einem Bedürfnis, da man einen Mangel spürt, während die Android-Konkurrenten es bereits nutzen und begeistert ausprobieren können. Apple weiß, wie attraktiv seine User Experience ist. Das Unternehmen quält seine Anhänger bis zum letzten Moment, damit sie, wenn es endlich dem technologischen Vorsprung seiner Konkurrenten folgt, "danke" sagen und nicht "es war aber auch an der Zeit".

iPhone 12: Apple erfindet das Rad nicht neu – aber gibt ihm einen Sinn

Ich gebe meinem Kollegen Antoine Recht: Sollte das iPhone mit 120-Hz-Display erscheinen, wird Apple es natürlich als das "beste" iPhone-Display anpreisen, während man all seine Vorzüge präsentiert. Wäre es denn aber anders nicht auch seltsam? Unternehmen sind von ihren Produkten überzeugt; gerade Apple ist für den Satz bekannt: "Das beste iPhone, das wir je hergestellt haben". Das ist clever, denn niemand sonst stellt ein iPhone her; das 120-Hz-Display wird daher in der Tat ein Killer-Feature im eigenen Segment darstellen. Und auch sonst: Ein iPhone-Display war der Konkurrenz meiner Meinung nach schon immer überlegen.

Ich erinnere mich an die Vorstellung des iPhone X R , mit dem Apple das beste LC-Display realisierte, das man aktuell immer noch kaufen kann. Farbintensität und Kontrast sind stimmig; die Bedienung läuft flüssig und die Helligkeit des Panels nimmt es mit den OLED-Produkten im Huawei P30 oder Samsung Galaxy S10e nicht nur auf. Laut den Messungen der Kollegen von Notebookcheck übertrifft das LCD-Panel im iPhone X R diese um Längen. Ich stimme den sogenannten Apple-Fanboys und -girls zu, die sich im Netz mutig den nicht selten aufkommenden Anfeindungen aus dem Androidlager stellen und erklären: Apple verbaut zwar "alte" Technologien, dafür wird es dann aber auch perfekt. Ich stimme in weiten Teilen zu, denn diverse Dramen um Butterfly-Tastaturen oder Bend-Gates habe ich im Hinterkopf. Auch über diese Seite in der Historie von Apple wird ausführlich berichtet, wenn es dazu kommt.

Aber wäre Apple niemals gescheitert und hätte seine Produkte nicht ans Äußerste getrieben, würden Apple-User nicht von so zuverlässigen Smartphones, Computern oder Smart Watches profitieren. Wenn Apple den Schritt zu einer hohen Refreshrate wagt, bin ich mir sicher, dass Akkulaufzeit und Nutzen stimmig sind (anders als im Galaxy S20+, Test). Der dynamische Aspekt des Panels gefällt mir, denn während meines Tests des Nubia Redmagic 5G hat mir die hohe Bildwiederholfrequenz zwar wirklich sehr gut gefallen. Im Alltag benötige ich aber eine gute Akkulaufzeit und die energiehungrige Einstellung von 144 Hz könnte beim Checken von E-Mails gut und gerne ausgeschaltet werden.

Ich freue mich schon auf das 120-Hz-Display im neuen iPhone 12 und wünsche mir, dass andere Hersteller sich ebenfalls mehr Zeit für eine durchdachte Entwicklung großartiger Produkte nehmen, die am Ende für Android- wie iOS-Freunde das tun, was sie sollen: Im Alltag funktionieren und einen echten Mehrwert bieten.