X-Ray-Vision: OnePlus 8 Pro fotografiert durch Kleidung - WTF!

Es war das Jahr 1998, als Sony einen seiner Camcorder wegen spektakulärer Infrarot-Features zurückrufen musste, die schließlich durch Kleidung hindurch sehen konnten. Es ist das Jahr 2020, an einem Abend im Mai, an dem die Redakteure von AndroidPIT dachten, der wohlverdiente Feierabend sei angebrochen. Niemand hätte diesen Abend im Mai mit irgendeinem Tag aus dem Jahr 1998 in Verbindung gebracht. Bis Shu uns ein Foto schickte. Es zeigt ein Blatt Papier mit den unauffälligen Lettern "Freakish androidpit.de /com /fr". Das Blatt Papier ziert seine nackte Haut – die eigentlich mit einem verhüllenden T-Shirt bekleidet ist. Moment, was?