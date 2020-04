Das OnePlus 8 Pro hat alles, was das Herz begehrt

Es ist April und somit ist es Zeit für OnePlus, seine neusten Smartphones zu präsentieren. Während das neue OnePlus 8 eher wie ein geschrumpftes OnePlus 7T Pro mit aktueller Hardware daher kommt, steckt OnePlus in das 8 Pro alles, was der Smartphone-Fan von einem Flaggschiff-Produkt erwarten kann. In unserem ersten Hands-on-Test mit dem OnePlus 8 Pro zeigen wir Euch, dass der Hersteller viele in der Vergangenheit vermissten Features nun nachliefert.

OnePlus 8 Pro: Design und Verarbeitung Hält man das OnePlus 8 Pro das erste mal in der Hand, dann glaubt man, ein OnePlus 7T Pro in der Hand zu halten. Aber OnePlus hat vieles am Äußeren des OnePlus 8 Pro gegenüber seinem Vorgänger verändert. Einiges mit einem klaren Vorteil in Dingen, die man so nicht im Auge hat. An allererster Stelle wäre hier die Frontkamera zu nennen, denn OnePlus spendiert dem 8 Pro nun ein Loch im Display für die Selfie-Kamera. Beim OnePlus 7T Pro verbarg sich die Kamera noch in einem Popup-Schlitten, der hochfuhr, wenn dieser benötigt wurde. Das sah cool aus, aber hatte den Nebeneffekt, dass zum Beispiel Face Unlock doch nicht ganz so zackig war, wie man es von OnePlus erwartete. Und der Wegfall dieser Popup-Kamera führt außerdem dazu, dass sich das OnePlus 8 Pro nun endlich die IP68 Zertifizierung offiziell auf die Fahne schreiben kann. Statt Popup gibt es nun eine Punch Hole Kamera im Display / © AndroidPIT Auf der Rückseite gibt es durch die neue Kamera-Konstellation auch im Design eine Änderung. Zwar sitzen die Hauptkameras immer noch mittig, aber Blitzlicht, der Laser-Autofokus und die 3x Telekamera wanderten links neben die Hauptkamera-Einheit. Diese steht ungewöhnlich weit nach außen hervor. Fast könnte man schon meinen, dass OnePlus vielleicht vom Schwesterkonzern OPPO und dessen Find X2 Pro das Kamera-Setup entliehen hat. Nicht wirklich schön: Die Kamera-Einheit samt weiteren Sensoren. / © AndroidPIT Ansonsten ist beim OnePlus 8 Pro, das uns in der schönen matten Glacial Green Version vorlag, alles an gewohnter Stelle. Lautstärke-Tasten auf der Linken, rechts Ein- und Ausschalter sowie der Alarm-Schieberegler. Ohne den Alert-Slider wäre das OnePlus 8 Pro kein OnePlus Smartphone. / © AndroidPIT

OnePlus 8 Pro: Display Das Display des OnePlus 8 Pro ist natürlich eines der Highlights des Smartphones. Das 6,78 Zoll große Fluid AMOLED Panel in 19,8:9 Format löst mit 3.168 x 1.440 Pixeln (QHD+) auf. Das ergibt eine Pixeldichte von 513 ppi. Klingt eigentlich nach dem Panel des OnePlus 7T Pro oder? Nicht ganz, denn das neue Panel beim OnePlus 8 Pro schafft eine maximale Bildwiederholfrequenz von 120 Hertz statt 90 Hertz. Ich kann Euch noch so sehr vorschwärmen, wie flüssig die Darstellung gerade beim schnellen Scrollen durch z.b. eine Twitter Timeline vonstatten geht, am Ende müsst Ihr es mal selbst erlebt haben. Das neue Fluid AMOLED Panel schafft nun 120 statt 90 Hertz. / © AndroidPIT Da nicht jeder Content im Internet oder per Stream mit 120 Bildern pro Sekunde dargestellt wird, besitzt das OnePlus 8 Pro die MEMC Technologie. Diese Technologie soll Inhalte, die mit z.B. 24 Bildern pro Sekunde gedreht wurden, auf 120 Bilder Pro Sekunde hochskaliert werden. Der Effekt ist ein sehr flüssiges Filmerlebnis. Wie schon bei den zwei Vorgängern besitzt auch das OnePlus 8 Pro ein Edge Display. / © AndroidPIT

OnePlus 8 Pro: Software Bei der Software gibt es keine großen Überraschungen. Weiterhin setzt OnePlus selbstverständlich auf Oxygen OS 10 auf Basis von Android 10. Oxygen OS zählt weiterhin zu den besten Hersteller UI und ist aus meiner Warte auch noch besser als das Stock Android, das Google auf seinen Pixel Smartphones ausliefert. OnePlus hat für das OnePlus 8 und dem hier getesten OnePlus 8 Pro mehr Feinarbeit bei der Software vorgenommen. Das Dark Theme 2.0 soll nun mehr Apps unterstützen, die Icons wurden verfeinert und außerdem dynamische Wallpaper eingebaut. Auf unserem Testgerät läuft zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Oxygen OS 10.5.2, aber bis zum Verkaufsstart wird sicherlich noch das eine oder andere Update erscheinen.

OnePlus 8 Pro: Performance Es ist wie es ist, OnePlus liefert in Sachen Leistung auch in 2020 mit dem OnePlus 8 Pro eines der schnellsten Kombinationen aus Hardware und Software ab. In unserem Benchmark Parcours kann das OnePlus 8 Pro durchweg überzeugen, aber im finalen Test müssen wir noch die Werte des OnePlus 8 Pro mit seinen direkten Kontrahenten, dem Samsung Galaxy S20+ und dem Huawei P40 Pro vergleichen. OnePlus 8 Pro im Benchmark-Vergleich OnePlus 8 OnePlus 8 Pro OnePlus 7T 3D Mark Sling Shot Extreme ES 3.1 7079 7122 6020 3D Mark Sling Shot Vulkan 6899 6613 5245 3D Mark Sling Shot ES 3.0 8998 8864 6649 Geekbench 5 (Single / Multi) 910 / 3341 887 / 3313 786 / 2825 PassMark Memory 27705 27118 32960 PassMark Disk 41757 50083 50068 Aus der Vergleichstabelle wird aber auch klar, wer ein OnePlus 7T oder 7T Pro besitzt, der braucht definitiv noch nicht auf ein OnePlus 8 oder 8 Pro umsteigen.

OnePlus 8 Pro: Kamera Bei der Kameraausstattung hat OnePlus beim 8 Pro einiges aufgefahren und spendiert seinem Top-Smartphone eine Quad-Kamera auf der Rückseite. Vor allem die Kombination aus 48 MP Weitwinkel und 48 MP Ultraweitwinkel klingt sehr spannend. Aber zunächst die komplette Ausstattung des OnePlus 8 Pro im Überblick: Kameras im OnePlus 8 Pro Ultra-Weitwinkel-Kamera 48 Megapixel 0.8 μm EIS F2.2 Sony IMX586 Hauptkamera 48 Megapixel 1.12 μm bei 48 MP / 2.24 μm bei 12 MP OIS & EIS F1.78 Sony IMX689 Telezoom-Kamera 8 Megapixel 1.0 μm OIS F2.44 unbekannt Farbfilter-Kamera 5 Megapixel - – F2.4 unbekannt Selfie-Kamera 16 Megapixel 1.0 μm EIS F2.45 Sony IMX471 Wenn man sich mit dem Firmenkonstrukt des BBK Konzerns auskennt und sich dann noch das OPPO Find X2 Pro anschaut, dann gibt es eine gewisse Ähnlichkeit bei der Hardware Ausstattung. Sowohl das OnePlus 8 Pro, als auch das OPPO Find X2 Pro setzten Sonys IMX689 als Hauptkamera ein und den IMX586 als Ultra-Weitwinkel-Kamera. Da aber Hardware nur einen Teil des Kamera-Setup ausmacht und der andere, meist auch den gewichtigeren Teil, die Software ausmacht, müssen das OnePlus 8 Pro nicht die gleichen Resultate liefern wie das OPPO Find X2 Pro. Mit vier Kameras knipst das OnePlus 8 Pro nun seine Umwelt. / © AndroidPIT Da wir bislang, auch bedingt durch die aktuellen Umstände, die Kamera noch nicht voll durchtesten konnten, werden wir die Resultate in dem finalen Test abliefern.

OnePlus 8 Pro: Akku Beim Akku hat OnePlus dem 8 Pro richtig viel mitgegeben. Zum einen wächst die Kapazität auf nunmehr 4.510 mAh. Während die Ladetechnologie via Kabel immer noch Warp Charge 30T mit 30 Watt ist, gibt es nun das langersehnte kabellose Laden gleich mit. OnePlus tauft seine kabellose Ladetechnik Warp Charge 30 Wireless und bietet auch eine entsprechende Ladestation an. Mit dieser Ladestation wird das OnePlus 8 Pro binnen 30 Minuten zur Hälfte aufgeladen. Wer diese Ladestation für sein OnePlus 8 Pro kaufen will, der müsste 69,95 Euro auf den Tisch legen und diese direkt über OnePlus beziehen. Endlich: das OnePlus 8 Pro ist das erste Smartphone des Herstellers, das kabellos geladen werden kann. / © AndroidPIT In Sachen Akkulaufzeit ist das OnePlus 8 Pro durch unser Benchmark Programm gelaufen und konnte in voller Auflösung mit 120 Hertz 9 Stunden und 35 Minuten durchhalten, während mit FullHD+ und 60 Hertz satte 12 Stunden 32 Minuten herauszuholen waren. Bisher liefert das OnePlus 8 Pro im aktuellen Alltag sehr gute Dienste und schafft locker über einen Tag mit einer Akkuladung. Aber man muss auch sagen, dass ich aktuell nur sehr wenig unterwegs bin und somit das Smartphone auch nicht wirklich gefordert wird. Per Kabel und Warp Charge 30T sollte das OnePlus 8 Pro binnen einer Stunde voll aufgeladen sein. / © AndroidPIT

OnePlus 8 Pro: Technische Daten Abmessungen: 165,3 x 74,35 x 8,5 mm Gewicht: 199 g Akkukapazität: 4510 mAh Display-Größe: 6,78 Zoll Display-Technologie: AMOLED Bildschirm: 3168 x 1440 Pixel (513 ppi) Kamera vorne: 16 Megapixel Kamera hinten: 48 Megapixel Blitz: Dual-LED Android-Version: 10 - Q Benutzeroberfläche: Oxygen OS RAM: 12 GB Interner Speicher: 256 GB Chipsatz: Qualcomm Snapdragon 865 Konnektivität: LTE, NFC, Bluetooth 5.0