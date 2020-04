Wem das OnePlus 8 gefällt, der sollte ein OnePlus 7T kaufen

Nur im OnePlus 8 Pro (Hands-on-Test) gibt es das 120-Hz-Display, kabelloses Aufladen mit Warp Charge 30T und echte Verbesserungen bei der Kamera – also alles, was einen Kauf gegenüber dem Vorgänger OnePlus 7T rechtfertigt. Denn beim Basismodell OnePlus 8 (Hands-on-Test) verlieren wir das Teleobjektiv im Tausch gegen ein Makro-Objektiv.

Nur das OnePlus 8 Pro hat die begehrenswerte Tele-Kamera. / © AndroidPIT

Doch bin ich nicht völlig überrascht. Immerhin hat OnePlus seinen Aufstieg zur Premiummarke – oder zumindest den Wunsch danach – spätestens mit dem Ablegen des Labels Flagship Killer offenbar gemacht. Bisher fand ich die neue Selbst-Einschätzung auch angemessen und hatte dies unter anderem in meinem 100-Tage-Test mit dem OnePlus 7T verteidigt. Doch diesmal macht es mir OnePlus nicht leicht.

Wenngleich ich keines der OnePlus 8 bisher selbst getestet habe, habe ich schon jetzt erste Zweifel an der neuen Preisgestaltung. Ich befürchte, dass die enorme Preiserhöhung zwischen OnePlus 7 und OnePlus 8 (559 vs. 699 Euro UVP) OnePlus selbst am teuersten zu stehen kommen wird.

Das OnePlus 7 ist eine preiswerte Alternative ohne Nachteile. / © AndroidPIT

Der Aufstieg ins Premium-Segment wird teuer

Von einer Generation auf die nächste wurde das Basismodell also um satte 140 Euro teurer. Sicherlich macht auch das neue Modell auf mich einen sehr guten Eindruck. Doch werde ich das Gefühl nicht los, dass es für das Gebotene viel zu teuer ist.

Dass der Aufstieg ins Premium-Segment dieses Jahr extra kostet, hat auch Xiaomi kürzlich mit seinem Mi 10 Pro bewiesen. Preislich hatte es sich jahrelang auf OnePlus-Niveau bewegt und ebenfalls mit High-End-Hardware ähnlich ausgestattete Mainstream-Smartphones unterboten. Nun kratzt auch diese Modellreihe an der 1000-Euro-Marke.

Xiaomi Mi 10 Pro: Das Ende der günstigen Flaggschiffe. / © Screenshot / AndroidPIT

Beide scheinen also zu meinen, dass das vergrößerte Preisschild das letzte war, das ihnen zu einem Platz auf dem Podium des Smartphone-Marktes gefehlt hatte. Mit der Preiserhöhung schließen Xiaomi und OnePlus nun auch im letzten Punkt zu etablierten Premium-Marken Apple und Samsung auf; von Scham keine Spur.

So werden aus den einstigen Herausforderern jene, die es herauszufordern gilt. Mit der neuen Verortung im Premium-Segment erhöht sich logischerweise der "Eintrittspreis" für diese Geräte. Dass dies gleich einen Sprung von 140 Euro rechtfertigt, halte ich für völlig verrückt – zumal OnePlus sich selbst immer als Community-getrieben verstand.

Lust auf ein OnePlus 8? Dann gönnt Euch das OnePlus 7T und spart 200 Euro. / © AndroidPIT

Ich wäre weniger empört, würde ich auch nur ein Argument finden, anstelle eines OnePlus 7T ein OnePlus 8 zu kaufen. Doch aktuell ergeben weder OnePlus' Portfolio noch die Preisgestaltung einen Sinn. Wenn noch mehr Leute außer mir das so sehen, könnte das der Marke teuer zu stehen kommen.

Wieso bietet Ihr zwei Smartphones an …

… wenn Ihr in Wirklichkeit nur eins verkaufen wollt? Dass OnePlus ist kein Flaggschiff-Killer mehr ist, haben wir verstanden. Dass OnePlus für den "Premium"-Touch seine Produkte teurer macht, leuchtet auch irgendwie ein. Aber warum man weiterhin zwei Modelle anbietet, obwohl de facto nur die Pro-Variante ihr Geld wert ist?

iPhone SE (479 Euro) und iPhone 11 Pro (1.149 Euro): zwei Vertreter eines sinnvollen Produktportfolios. / © Apple, Montage: AndroidPIT

Es handelt sich schließlich nicht um einen preiswerten Ableger, wie wir ihn beim iPhone SE 2020 vorfinden. Immerhin haben wir ja noch den 90-Hz-AMOLED-Bildschirm, den Snapdragon 865 und einen großen Akku. Doch die markanten Eigenschaften, die wir von der OnePlus-8-Generation erwarten, sind dem Pro-Modell vorbehalten: 120 Hz, Teleobjektiv, der vierte Fotosensor und vor allem drahtloses Aufladen, das OnePlus-Fans seit Jahren fordern.

Da das OnePlus 7T inzwischen 200 Euro billiger ist als ein OnePlus 8, jedoch genau die gleiche Erfahrung bietet, warum in aller Welt sollte man dann das neue Modell kaufen? Und warum hat OnePlus das OnePlus 8 dann überhaupt auf den Markt gebracht? Dann hätte man es doch einfach beim Pro-Modell belassen und seine Produktpalette in Ruhe überdenken können (Gerüchte um ein Lite-Modell machen indes die Runde).

Wenn es nach mir ginge, hätte OnePlus dieses Jahr nur ein Smartphone gelauncht: das OnePlus 8 Pro. Falls Euch das OnePlus 8 gefällt, kauft Euch stattdessen das das OnePlus 7T und spart 200 Euro.