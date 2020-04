Nubia RedMagic 5G im Test: Mit 144 Hertz im Sturm erobert

Die Rückseite unseres schwarzen Testgeräts besteht aus leicht gebogenem Glas, das sich in der Hand wirklich unglaublich angenehm anfühlt. Ein paar dunkelrote Akzente, das RedMagic-Symbol und ein größerer 5G-Schriftzug geben dem Handy ein sehr individuelles Design. Das Highlight befindet sich allerdings mittig. Hier glänzt der Holo-Schriftzug "RedMagic" je nach Lichteinfall in den Farben des Regenbogens. Selbst bei näherer Betrachtung des Logos fällt nicht auf, dass unter dem Schriftzug eine LED sitzt, die auf Wunsch daraus eine Benachrichtigungs-LED macht. Gleiches gilt für das RedMagic-Symbol – und das sieht fantastisch und so schön nerdy aus.

Ich hatte in meiner Zeit als Tech-Editor schon viele Gaming-Smartphones in der Hand. Sei es von Asus oder Razer. Oftmals gefiel mir persönlich das übertriebene Gaming-Design nicht. Das gilt für Hardware- und OS-Design gleichermaßen. Die Zeiten dieser schrulligen Zocker-Handys scheinen nun endgültig vorbei zu sein und trotzdem bringt das Nubia RedMagic 5G ein paar unverkennbare Gaming-Aspekte mit, mit denen man durchaus leben kann.

Text und Bild bleiben nahezu uneingeschränkt lesbar und knackig scharf. Das Lesen von Nachrichten oder Surfen in sozialen Netzwerken kommt für mich durch das Display auf ein ganz neues Level. Wirklich unglaublich. Mir fehlt der direkte Praxisvergleich zu anderen High-End-Androiden, aber für mich könnte das Display des Nubia RedMagic 5G eines der aktuell besten Displays in einem Smartphone sein.

Nubia RedMagic 5G: Software

Wer das Nubia-Smartphone in englischer Sprache verwendet, wird wohl gut zurechtkommen. Sobald die Systemsprache auf Deutsch eingestellt ist, wird es … sagen wir mal, wild. Ihr bekommt angepasstes Android 10 mit Nubias RedMagic OS in der Version 3.0. Bereits der Vorgänger hat uns in dieser Hinsicht mit einigen Fragezeichen zurückgelassen und der Hersteller scheint an einer guten Übersetzung immer noch nicht gearbeitet zu haben. Die meisten Tabs in den Einstellungen bestehen nämlich aus einer sprachlichen Mischung aus Englisch und Deutsch. Hier und da gesellen sich chinesische Schriftzeichen hinzu – glücklicherweise habe ich noch keines in wichtigen Einstellungen vorgefunden. Einen herben Beigeschmack hinterlässt das aber auf alle Fälle und eine gute User Experience sieht für mich anders aus.

Davon abgesehen bietet das angepasste Android – wie ich bereits befürchtet hatte – zahlreiche Anpassungs- und Einstellungsmöglichkeiten. Toll finde ich den systemweiten Dark Mode und die Anpassung von Gesten und Navigationstasten. Neben Standard-Einstellungen in Android 10 kommen hier zusätzliche Möglichkeiten für den verbauten Lüfter und der Regler für die Bildwiederholrate zum Einsatz. Ob Nubia an der Verbesserung der Übersetzung der Benutzeroberfläche arbeitet, konnte mir im Gespräch nicht eindeutig beantwortet werden. "Unser Team arbeitet stetig an der Weiterentwicklung des Systems" werte ich an dieser Stelle mal als Standard-PR-Aussage und schließlich als ein nein. Hoffentlich ein vorläufiges.