iPad Air: Neue Version soll schon bald kommen

Ausgestattet mit einem 10,5 Zoll Retina-Display und einem A12-Bionic Prozessor: das ist das iPad Air, das Apple 2019 aus der Versenkung hervorholte. Mit altem Look und neuer Hardware fügte es sich gut in die Sparte zwischen High- und Low-End-Tablets der Marke ein. Glaubt man einem bisher unbekannten Leaker, könnte das Modell bereits im September mit einer neuen Version auf den Markt kommen.

Unsere Tech-Kollegen von phoneArena hatten den Twitter-Account des bisher noch unbekannten Leakers unter die Lupe genommen und festgestellt, dass sich viele der getwitterten Leaks als Wahrheit entpuppt hatten. Der Leaker, bekannt unter dem Twitter-Namen L0vetodream, soll unter anderem Ankündigungspläne der iPad-Pro-Serie 2020 und des MacBook Air richtig vorausgesagt haben. Ebenfalls soll er die AirTags- als auch die iPhone-SE-Verzögerungen erwähnt haben, noch bevor sie eingetreten waren.

the new iPad Air will be using the mini led screen, comes with full screen with no notch, not Face ID,but Touch ID under the screen