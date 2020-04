OnePlus 8 ausprobiert: Das 5G-Handy für vernünftige Vielsurfer

Während die Versionen Onyx Black und Interstellar Glow eine glänzende Oberfläche haben, hat das mir vorliegende Testmuster in Glacial Green eine matte Oberfläche. Sie ist matt für das Auge, aber nicht so sehr für den Griff.

Der ebenfalls für OnePlus zum Symbol gewordene Schieberegler für die Benachrichtigungen lebt weiter . Dieses etwas altmodische Feature vergesse ich jedes Mal, wenn ich mit dem Test eines OnePlus-Smartphones fertig bin und wieder ein anderes Handy in Betrieb nehme. Doch sorgt er immer für ein nettes Wiedersehen, wenn ich meine SIM-Karte in ein OnePlus stecke.

Die subtilen Kurven des 7T sind ebenfalls verschwunden und das OnePlus 8 fällt jetzt an den Seiten in einem viel aggressiveren Winkel ab. Geschwungene Displays haben ihre Fans und ihre Hater – ich befinde mich irgendwo in der Mitte. Das OnePlus 8 liegt aufgrund der geschwungenen Kanten zwar schön in der Hand, aber das Swipen mit dem Finger auf dem Screen fühlt sich für mich bei keinem gebogenen Handy richtig gut an. Das OnePlus 8 ist jetzt an den Rändern so gebogen wie Samsung es früher war, bevor die Galaxy-S20-Serie den Edge-Screen ein Stückweit eliminiert hat.

Eine Neuheit ist OnePlus' "Augenpflegeplan". Das Display zeigt den Inhalt jetzt auch bei direkter Sonneneinstrahlung deutlich an. Ich hatte keine Probleme, das Handy an einem hellen, sonnigen Tag in Berlin im Freien zu benutzen.

Das OnePlus-8-Display wird OnePlus-7T -Besitzern bekannt vorkommen. Das 6,55-Zoll-AMOLED-Display ist gegenüber dem letztjährigen Nicht-Pro-Modell scheinbar unverändert. Die Auflösung beträgt nach wie vor 1.080 x 2.400 Pixel und die Bildwiederholrate immer noch 90 Hz. Im Gegensatz zu den 120-Hz-Displays von Samsung und Oppo, sowie dem OnePlus 8 Pro. Die Marke nennt diese Kombination Fluid Display – ein passender Name. Alles sieht hell, scharf und seidenweich aus, wenn es in Bewegung ist.

Gewohnte OnePlus-Performance

Das OnePlus 8 enthält einen Snapdragon 865 SoC von Qualcomm in Kombination mit 8 GB oder 12 GB LPDDR4X RAM. Die GPU ist eine Adreno 650. Da es sich um ein 5G-Smartphone handelt, ist auch ein Qualcomm X55-Modem in die Hardware integriert. Ihr erhaltet 128 GB UFS-3.0-Speicher im Basismodell, was für ein Top-Smartphone im Jahr 2020 fast zu wenig ist.

Was die Leistung betrifft, könnt Ihr hier typische OnePlus-Performance erwarten. Unser Testmuster kam mit 12/256 GB, und ich konnte vor der Markteinführung einige Benchmark-Tests damit durchführen. Wie Ihr im direkten Vergleich mit dem OnePlus 8 Pro unten sehen könnt, gibt es zwischen den beiden Smartphones in Bezug auf die Rohleistung wenig Unterschiede. Beide sind in der Lage, aufwendige Rechenoperationen zu bewältigen – von Multitasking bis hin zu Spielen.

Vergleich der OnePlus 8 Benchmark-Ergebnisse OnePlus 8 OnePlus 8 Pro OnePlus 7T 3D Mark Sling Shot Extreme ES 3.1 7079 7122 6020 3D Mark Sling Shot Vulkan 6899 6613 5245 3D Mark Sling Shot ES 3.0 8998 8864 6649 Geekbench 5 (Single/Multi) 910 / 3341 887 / 3313 786 / 2825 PassMark Memory 27705 27118 32960 PassMark Disk 41757 50083 50068

In diesem Jahr werden wir wohl keine Tech-Veranstaltungen mehr erleben, aber was auf Messen und Events immer auffällt ist, dass OnePlus eine sehr beliebte Marke für Tech-Journalisten ist. Und immer, wenn ich ein neues OnePlus-Smartphone in den Händen halte, wird mir wieder klar, warum das so ist. Die Kombination aus Software-Optimierung und Hardware ist meiner Meinung nach immer noch die beste in der Branche. Bevor ich das OnePlus 8 als meinen täglichen Begleiter benutzte, hatte ich meine SIM-Karte im Samsung Galaxy S20 Ultra – selbst dieses 1.350-Euro-Handy fühlt sich nicht so schnell an wie das OnePlus 8 ohne "Pro" im Namen.

OnePlus stellt nach wie vor die schnellsten Smartphones her. / © AndroidPIT

Für ein abschließendes Urteil werde ich intensivere Leistungstests mit dem OnePlus 8 durchführen müssen. Ich werde mich in naher Zukunft auch eingehender mit der Software beschäftigen. Da OnePlus typischerweise Software-Patches um die Markteinführung eines neuen Telefons herum veröffentlicht, habe ich vorerst davon abgesehen, die Softwareseite zu kritisieren.