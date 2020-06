Das neue watchOS 7: Apples Uhr wird noch smarter

In einer umfangreichen Online-Keynote hat Apple am 22. Juni zahlreiche Neuigkeiten zu Entwicklungen der Softwaresparte präsentiert. Mit dabei sind große Änderungen und Features für iOS 14, die wir Euch hier bereits umfangreich aufgelistet haben:

Doch auch Apples Uhr erhält mit der Kennziffer 7 neue Funktionen.

Watch Faces teilen

Apples Info-Ziffernblätter namens Watch Faces können künftig geteilt werden. Das geht per Message und E-Mail, sodass künftig wohl auch im Netz eine reichhaltige Auswahl an Watch Faces mit unterschiedlichen Komplikationen zum Download bereitstehen wird.

Vorgefertigte Watch Faces können bald geteilt werden. / © Apple, Screenshot: AndroidPIT

Im Bereich Komplikationen hat Apple zudem noch mehr zu bieten: Mit watchOS 7 lassen sich Watch Faces thematisch anpassen. So können frisch gebackene Eltern beispielsweise diverse passende Komplikationen einrichten. Sportler, Fotografen und Taucher sollen ebenfalls passende Watch Faces bekommen. Dafür gibt Apple Entwicklern die Möglichkeit, mehr Komplikationen pro App anzubieten.

Am Beispiel von jungen Eltern demonstrierte Apple das mit einem Timer zum Stillen oder Abpumpen, Tracking von Schlaf und mehr aus der Hand der App-Entwickler von Glow Baby. Surfer erhalten auf der anderen Seite Infos zu Gezeiten, Windgeschwindigkeit und Wassertemperatur von Dawn Patrol.

Schlaftracker

Erstmals bietet Apple mit watchOS 7 auch einen eigenen Schlaftracker an. Bislang konnten Drittanbieter-Apps benutzt werden, um nähergehende Informationen zur Schlafqualität und -Dauer zu erhalten. Durch den Beschleunigungsmesser in der Apple Watch sollen Mikrobewegungen aufgezeichnet werden können, die zur Schlafauswertung beitragen. Am Morgen erhält der Apple-Watch-Besitzer dann eine Zusammenfassung auf der Uhr angezeigt.

Der neue Schlaftracker zeichnet Schlafdaten unter watchOS 7 auf. / © Apple, Screenshot: AndroidPIT

Auch der Wecker in der Apple Watch wurde angepasst. So stehen neue Töne und Vibrationsmuster und -Stärken zur Verfügung. Ist die Uhr vor dem prognostizierten Schlafengehen zudem unter einem bestimmten Akkuwert, erinnert die App vor dem Schlafengehen noch schnell ans Aufladen.

Automatische Handwascherkennung

Ob Apple dieses Feature auch ohne der aktuellen Gesundheitssituation ausgerollt hätte, ist fraglich. Praktisch ist es aber auch ohne Pandemie. Unter watchOS 7 wird es eine automatische Handwascherkennung geben, die dank Mikrofon und maschinellem Lernen erkennen soll, wenn der Nutzer sich die Hände wäscht. Daraufhin erscheint ein (zugegeben, etwas kitschiger) Countdown-Timer mit 20 Sekunden. Die Apple Watch kann seinen Besitzer künftig auch daran erinnern, die Hände direkt nach der Heimkehr zu waschen. GPS macht’s möglich.

So sieht das Ende einer erfolgreichen Handwasch-Session aus. / © Apple, Screenshot: AndroidPIT

Neues Tanz-Workout

Mit "Tanzen" kommt zudem ein neues Workout auf die Apple Watch. Hierfür habe Apple verschiedene Armbewegungen gängiger Tanzstile mithilfe des Gyrosensors und Beschleunigungsmessers analysiert. Darunter Bollywood, Cardio-Tanz, Hip-Hop und Latein.

watchOS 7 wird wohl im Herbst offiziell für einige Modelle ausgerollt. Welche Modelle das sein werden, ist noch nicht klar.