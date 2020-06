Apple Silicon: Macbook und iMac unter ARM, der historische Übergang ist offiziell

Ein wenig "one more thing"-Feeling heute in Cupertino (oder wann auch immer die Keynote der WWDC 2020 aufgezeichnet wurde): Seit Jahren schon ranken sich die Gerüchte, Apple könne Intel den Rücken kehren und einen eigenen Chip für seine Macs auf den Markt bringen, nun ist es soweit. Apple hat während seiner WWDC 2020-Keynote am Montag, den 22. Juni, bestätigt, man wolle zukünftig "Apple Silicon"-Prozessoren in den nächsten Macs und MacBooks verwenden.