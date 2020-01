Galaxy Z Flip geleakt: Das ist Samsungs neues Klapphandy

Die Bilder sind von niemand Geringeres als Evan Blass auf Twitter durchgesickert. Der berühmt-berüchtigte Samsung-Insider hat ein Bild des neuen Samsung Galaxy Z Flip getwittert. Seht es Euch an:

Das neue Samsung Galaxy Z Flip sieht ganz anders aus als das Galaxy Fold. / © WinFuture

Weitere Einzelheiten stammen von WinFuture. Das Display scheint ein 6,7-Zoll-Panel zu sein, das aus dünnem Glas und nicht aus Kunststoff hergestellt ist. Es kommt im Format 22:9 und hat eine Auflösung von 2.636 x 1.080 Pixel. Wie wir es bereits von anderen aktuellen Samsung-Smartphones kennen, kommt es mit Infinity-O-Display und einem ausgestanzten Loch für die Selfie-Kamera. An der Außenseite des Telefons befindet sich ein winziges zweites Display mit nur 1,06 Zoll Bildschirmdiagonale, auf dem womöglich Uhrzeit und Benachrichtigungen angezeigt werden.

Samsung Galaxy Z Flip: Ausstattung

Unter der Haube befindet sich der aktuelle Snapdragon 855+ SoC von Qualcomm. Das macht das Klapphandy leistungsstärker als das rivalisierende Motorola Razr 2019, das mit einem Snapdragon 710 ausgestattet ist. Auf der Rückseite befindet sich eine Doppelkamera mit zwei 12-Megapixel-Sensoren, und wir hörten, dass es auch einen Autofokus geben soll.

Der Akku kommt mit 3.300 mAh und kann mit einem 15W USB-C-Ladegerät aufgeladen werden. Drahtloses Aufladen wird ebenfalls bis zu 9W unterstützt. Das ganze Telefon wiegt 183 Gramm.

Wann das Samsung Galaxy Z Flip offiziell vorgestellt wird, ist momentan noch unklar. Mutmaßlich wird die Vorstellung noch im ersten Quartal 2020 stattfinden.

Was sagt Ihr? Hot or not?