Samsung Galaxy Z Flip im ersten Hands-on: Jetzt klappt es richtig

Nach dem Galaxy Fold bringt Samsung mit dem Galaxy Z Flip ein zweites Falt-Smartphone auf den Markt, das eher die breite Nutzerschaft anspricht, als noch das Erstlingswerk. Wie sich das Z Flip anfühlt und welche Besonderheiten in ihm stecken, erfahrt Ihr in diesem ersten Hands-On.

Samsung Galaxy Z Flip: Design und Verarbeitung Samsung versteht das Galaxy Z Flip als Fashion Ikone und hat aus diesem Grunde auf ein größeres Außendisplay verzichtet. Stattdessen muss ein kleines und neben der Dual-Kamera angesiedeltes 1,04 Zoll großes Außendisplay für das Anzeigen von wichtigen Infos ausreichen. Vor allem das Mirror Purple kann aus meiner Sicht durchaus im Fashionbereich seinen Platz finden. Das Mirror Black wohl eher nicht, denn in dieser Farbe ist das Galaxy Z Flip weniger auffallend, wenn nicht sogar langweilig. Das Scharnier ist eine Weiterentwicklung von dem des Galaxy Folds. / © AndroidPIT

Samsung Galaxy Z Flip: Display Der Wow-Effekt stellt sich, wie bei allen Falt-Smartphones, erst ein, wenn man das Objekt der Begierde aufklappt. Beim Galaxy Z Flip schaut man im aufgeklappten Zustand immerhin auf ein 6,7 Zoll großes FHD+ Dynamic AMOLED Display. Aber bisher konnten die Faltdisplays nur optisch überzeugen, denn sobald man mit den Fingern über das Display gleitete, spürte man die weiche und meist nicht so gleitfähige Plastikschutzfolie. Beim Galaxy Z Flip hat Samsung es tatsächlich geschafft ein sehr dünnes und flexibles Displayglas zu verbauen. Dabei konnte Samsung einen technologischen Partner aus Deutschland gewinnen und das ist die Firma Schott aus Mainz.

Da ich sowohl das Galaxy Fold, also auch schon das Motorola Razr in den Händen hatte, muss ich zugeben, dass dieses flexible Display Glas auf dem Galaxy Z Flip der Haptik gut tut. Man hat wieder das Gefühl, dass die Finger über Glas gleiten und nicht über weiches fragiles Plastik. Das Display ist mit einem neuartigem flexiblem Glas überzogen. / © AndroidPIT Auch am Scharnier hat Samsung Feinarbeiten geleistet, denn im Vergleich zum Galaxy Fold besitzt das Scharnier des Z Flips über eine "Freestop" Hinge. Das bedeutet, dass das Galaxy Z Flip im geöffnetem Zustand auch offen bleibt. Praktischer Mehrwert: Das Galaxy Z Flip hat immer ein Tischstativ dabei! Und als Kirsche auf der Sahne erkennt die Kamerasoftware wenn man das Z Flip im Tischmodus nutzt. Dann wird der obere Teil des flexiblen Displays zum Sucher, während der untere Teil zum Bedienfeld wird. Aufgeklappt wächst das Galaxy Z Flip auf 6,7 Zoll an. / © AndroidPIT Wer sich nun noch Sorgen um die Haltbarkeit des Scharniers und des flexiblen Displays inklusive flexiblen Displayglases macht, dem sei gesagt, dass Samsung das Flip im Stresstest ganze 200.000 mal auf und zugeklappt hat und das Z Flip es überstanden hat. Das Samsung Galaxy Z Flip hat also quasi ein Mindestfaltbarkeitsdatum (Anm. d. Verf.: danke an die Golem.de Kollegen für diesen Anfall an Kreativität) von 5 Jahren bei täglich 100 Faltvorgängen.

Samsung Galaxy Z Flip: Software Bei der Software gibt es von Samsung Android 10 mit One UI 2.1 für das Galaxy Z Flip. Selbstverständlich spendiert man dem Galaxy Z Flip ein paar Software-Spielereien, die es sonst bei keinem Samsung Smartphone gibt. Da wäre sicherlich zu allererst die Tischmodus in der Kamera-App zu nennen, die ich schon zuvor beschrieben hatte. Als zweites wäre dann noch die Fähigkeit des Multitaskings beim Galaxy Z Flip, das Samsung bei der Präsentation und während unseres Hands-on hervorhob. Bedingt durch das Seitenverhältnis von 21,9:9 des Displays kann man beim Z Flip nur zwei Anwendungen parallel nutzen und nicht wie beim Galaxy Fold drei. Sobald das Display leicht angestellt wird, schaltet die Kamera App in den Tischmodus um. / © AndroidPIT

Samsung Galaxy Z Flip: Performance So und jetzt kommen wir zu den inneren Werten des Galaxy Z Flip. Und hier muss ich vor Samsung den Hut ziehen. Im Vergleich zum fast gleich teuren Motorola Razr fährt Samsung die schweren Geschütze auf. Ein Snapdragon 855+ mit 8 GByte RAM und 256 GByte internem Speicher sind eine Ansage ans Motorolas Razr, das in jeglicher Hinsicht bei der eingesetzten Hardware unterlegen ist. Selbst in Sachen eSIM oder normale SIM ist das Galaxy Z Flip dem Motorola Razr überlegen, denn die südkoreanischen Ingenieure spendieren ihrem Falt-Smartphone beides. Ob das Mehr an Leistung zum gleichen Preis im Alltag aber wirklich soviel mehr ausmachen wird, werden wir erst später für euch herausfinden, wenn wir sowohl das Galaxy Z Flip, als auch das Motorola Razr auf Herz und Nieren getestet haben.

Samsung Galaxy Z Flip: Kamera Ja auch ein Falt-Smartphone wie das Galaxy Z Flip bietet Kameras, auch wenn diese zunächst vom Display und Formfaktor in den Hintergrund gedrängt werden. Samsung verpasst seinem zweiten faltbaren Smartphone eine Dual-Kamera bestehend aus folgenden Komponenten: 12 Megapixel Weitwinkel-Sensor (f/1.8 Blende + 1/2.55'')

12 Megapixel Ultra-Weitwinkel-Sensor (f/2.2 Blende + 1/3.0") mit 8-fach Digital-Zoom Zusätzlich gibt es im Infinity-O-Flex-Display noch eine 10 Megapixel Weitwinkel-Selfiekamera mit f/2.4 Blende. Im Grunde reißen die Kameraspezifikationen in 2020 nicht mehr vom Hocker. Aber für die Zielgruppe, die Ihr Smartphone als Fashion Piece ansehen, denke ich, ist das Kamerasetup des Galaxy Z Flip mehr als ausreichend. Die Kamera des Samsung Galaxy Z Flip neben dem kleinen Display. / © AndroidPIT Interessant ist beim Galaxy Z Flip, dass man das 1,04 Zoll kleine Frontdisplay auch als Sucher verwenden kann. Zwei kurze Drücker auf den kombinierten Fingerabdrucksensor und Einschaltknopf, und schon kann man die 12 Megapixel Hauptkamera als Selfie-Kamera nutzen. Ob die so oder auch konventionell geschossenen Fotos und Videos qualitativ ansehnlich sind, müssen wir in einem finalem Test herausfinden.

Samsung Galaxy Z Flip: Akku In Sachen Energiespeicher verstecken sich im zwei geteilten Gehäuse des Galaxy Z Flip zwei Akkuzellen, die unterschiedlich groß sind, aber sowohl in der Nutzung, als auch während eines Ladevorgangs gleichmässig belastet werden. Diese Maßnahme soll dazuführen, dass beide Zellen gleichmässig abgenutzt werden und im Idealfall beide zeitgleich das Zeitliche segnet. Insgesamt ist das Galaxy Z Flip mit einem 3.300 mAh Akku sehr gut ausgestattet. Das Motorola Razr kann hier nur mit einer gesamt Akkukapazität von 2.510 mAh aufwarten. Sicherlich müssen wir im finalen Test herausfinden, ob die leistungsstärkeren Komponenten des Galaxy Z Flips am Ende nicht auch mehr verbauchen und am Ende auf eine ähnliche Laufzeit wie das Motorola Razr kommt.

Samsung Galaxy Z Flip: Technische Daten Samsung Galaxy Z Flip: technische Daten Samsung Galaxy Z Flip Display 6,7 Zoll Infinity-O Flex

Dynamic 21,9:9 AMOLED Display mit 1.080 x 2.636 Pixel (FHD+)

424 ppi Display (vorne): 1,05 Zoll Super AMOLED Touchscreen mit 112 x 300 Pixel Abmessungen 167,3 x 73,6 x 7,2 mm (geöffnet)

87,4 x 73,6 x 17,3 mm (geschlossen) Gewicht 183 Gramm Betriebssystem Android 10, One UI 2.0, Knox 3.5 Prozessor Snapdragon 855+ Octa-Core (2,9 GHz + 2,4 GHz + 1,7 GHz) RAM / Speicher Speicher 256 GB / 8 GB RAM Akku 3.300 mAh

Wireless Power Share

Schnellladen bis 15W Kamera Rückkamera: 12 Megapixel Weitwinkel-Sensor (f/1.8 Blende + 1/2.55'')

12 Megapixel Ultra-Weitwinkel-Sensor (f/2.2 Blende + 1/3.0") 8 x Digital-Zoom

Frontkamera: 10 Megapixel Weitwinkel-Sensor (f/2.4 Blende + 1/3.24") Besonderheiten Wi-Fi Direct, WLAN / USB / Bluetooth Tethering, MirrorLink, NFC, Android Beam, Smart Switch, Smart View, ANT+, Bluetooth 5.0 Preis 1.480€ / ab 21. Februar im Handel