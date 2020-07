OnePlus Nord: Smartphone auf einem Werbeplakat gesichtet

Das auf Twitter veröffentlichte Werbeplakat zum OnePlus Nord ist mit Vorsicht zu genießen. Denn der vermeintliche Slogan, den sich OnePlus für das günstige Smartphone überlegt hat, weist einen Rechtschreibfehler auf. "Conqure the Speed" (zu Deutsch: "Erobere die Geschwindigkeit") müsste eigentlich "Conquer the Speed" heißen:

Nichtsdestotrotz kann es sich bei dem Werbeplakat um einen ersten Entwurf handeln. Gepostet wurde es von Slashleaks am Donnerstagabend. Wenn wir die schwer zu erkennenden Specs auf dem Plakat richtig deuten, kommt das OnePlus Nord unter anderem mit folgenden Komponenten:

Qualcomm Snapdragon 765 mit 5G

90-Hz-AMOLED-Display mit Loch-Notch

Dualkamera mit 48 Megapixeln + 16 Megapixel + TOF-Sensor

OnePlus Nord: Preis unter 300 Dollar?

Zu diesen Specs würde der gewählte Slogan allerdings wohl nicht so wirklich passen. Der auf dem Plakat ausgezeichnete Preis liegt bei 21.999 Indischen Rupien, was umgerechnet rund 260 Euro sind. Das passt nicht ganz zu den aktuellen Infos, die bereits von offizieller Seite bestätigt sind. Laut Pete Lau soll das OnePlus Nord "unter 500 Dollar" kosten – wäre das Gerät wirklich so günstig, wie auf dem Plakat beschrieben, könnte man mit der Aussage zum Preis doch durchaus für noch mehr Begeisterung sorgen, indem man "unter 300 Dollar" hervorhebt.

Auch im Netz ist man sich sicher, dass es sich bei dem Plakat um einen Fake handelt. Inwieweit das abgebildete Gerät dem echten OnePlus Nord entspricht, ist somit unklar. Wir hatten intern auf jeden Fall mit einer Triple-Kamera gerechnet statt einer Dual-Kamera. Mitte Juli werden wir mehr wissen, denn dann soll das OnePlus Nord wohl offiziell vorgestellt werden.

Alle Infos zum OnePlus Nord findet Ihr hier.