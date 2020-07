Sony Xperia 10 II im Test: Besser, aber nicht gut genug

Sony erneuert sein Smartphone-Rezept für das 21:9-Format in der Mittelklasse mit dem Sony Xperia 10 II oder "Mark Two". Nach zweiwöchiger Nutzung kann ich sagen: Das Sony Xperia 10 II stellt einen Riesenschritt vorwärts im Vergleich zur vorherigen Generation dar. Der reicht aber nicht aus, um es zu einer guten Option im Preisbereich bis 400 Euro zu machen.

Es richtet sich offensichtlich an die Sony-Fangemeinde, die auf die Marke schwört – und sie bis aufs Blut verteidigt . Das Smartphone bietet auf dem Papier alles, was Fans von kompakten Handys erwarten. Und auf jeden Fall ist es viel erschwinglicher als sein großer Bruder, das Sony Xperia 1 II , für das die Japaner stolze 1.199 Euro UVP aufrufen.

Ich mag das Sony Xperia 10 II wegen ...

... seines kompakten Designs

Beim ersten Kontakt mit dem Sony Xperia 10 II dachte ich sofort an Googles Pixel 4. Der glatte Glasboden und die Ränder mit mattschwarzer Oberfläche sind wirklich eine tolle Kombination. Die Vorderseite behält ein breites Kinn sowie eine recht auffällige Stirn (Verhältnis Gehäuse / Bildschirm: 77 Prozent). Aber zumindest wird der Bildschirm nicht von einer (Loch-)Notch durchlöchert.

Auf der Glasrückseite des Sony Xperia 10 II befindet sich ein Fotomodul, das im Profil kaum hervorsticht / © AndroidPIT

Das hinteren Fotomodul gefällt. Es ist in einer schlanken Insel angeordnet, die nur wenig aus dem Gehäuse hervorsteht. Mit seinem 21:9-Format ist das Smartphone sehr lang, aber auch sehr schlank. Es ist sehr einfach mit einer Hand zu bedienen und passt perfekt in meine Handfläche – und macht bei Longcat-Memes Eure Freunde neidisch. Aber im ernst: Das schlanke Handy liegt einfach gut in der Hand. Ich hatte nie Angst, es fallen zu lassen. Der Fingerabdruckleser am Rand ist an der richtigen Stelle, nicht zu hoch oder zu niedrig, und die Erkennung reagiert zuverlässig.

Außerdem ist es mit einem Gewicht von 150 Gramm ultraleicht. Abgesehen vom langen Formfaktor ist das Xperia 10 II nicht das auffälligste Smartphone. Aber mir gefällt das schlichte, schlanke und raue Aussehen, das durch die leicht matten Kunststoffkanten noch verstärkt wird.

Die Kombination aus Glasrückseite und matten Kunststoffkanten erinnert mich sehr an das Design des Google Pixel 4 / © AndroidPIT

In diesem Ordner findet Ihr alle Fotos, die wir vom Sony Xperia 10 II gemacht haben.

... seines OLED-Displays

Das Sony Xperia 10 II bietet ein 6-Zoll-OLED-Panel statt eines LCD-Bildschirms wie beim Vorgängermodell. In Labortests der diversen Kollegen sind jedoch Kalibrierungsprobleme bei der Farbwiedergabe festgestellt worden. Die Darstellung ist standardmäßig zu kalt, und Inhalte sehen tendenziell etwas zu blau aus.

Das Smartphone verfügt über viele Einstellungen zur Feinabstimmung des Weißabgleichs und der RGB-Kurve, die ausreichen, um den größten Teil des DCI-P3-Spektrums (der für das menschliche Auge sichtbare Farbbereich) abzudecken. Full HD+ in einer Auflösung von 2.520 x 1.080 (457 dpi) ist zufriedenstellend, aber der Wechsel zurück zu 60 Hz ist im Jahr 2020 etwas auffällig.

Der OLED-Bildschirm des Sony Xperia 10 II ist ganz nett. Das 21:9-Format hingegen muss man mögen / © AndroidPIT

Daher begrüße ich den Übergang zum OLED. Aber ich habe meine Meinung über das 21:9-Bildschirmformat immer noch nicht geändert. Es ist bleibt ein Gimmick, besonders bei einer so "kleinen" Diagonale. Ob beim Zocken oder beim Anschauen von Videos, man hat es auf jeder Seite mit großen Bildschirmrändern zu tun.

... der Akkulaufzeit (aber es lädt soooo langsam)

Dies ist DAS Highlight des Sony Xperia 10 II. Die Akkulaufzeit ist einfach ausgezeichnet, auch wenn der 3.600-mAh-Akku im Jahr 2020 auf dem Papier nichts Beeindruckendes mehr hat. Mit meinem PassMark-Benchmark hielt das Sony Xperia 10 II zwölf Stunden durch (Bildschirm kontinuierlich eingeschaltet), bevor es unter die verbleibende Akkulaufzeit von 20 Prozent fiel.

In der Praxis kommt Ihr mit dem Smartphone bei "normaler" Nutzung so leicht zwei volle Tage durch. Ich musste nicht einmal den Spar- oder "Ausdauer"-Modus verwenden. "Sony bietet auch einen "Batteriepflegemodus" an, der sich an Eure Nutzung anpasst und das Smartphone nicht komplett auflädt, wenn es am Kabel hängt. Der Akku dankt's mit mehr Lebensdauer.

Das Sony Xperia 10 II hat eine der besten Akkulaufzeiten auf dem Markt – und eine der langsamsten Ladezeiten./ © Screenshots / AndroidPIT

Auf der anderen Seite ist das Aufladen sehr, sehr, sehr langsam. Das Smartphone kann mit 18 Watt zwar an sich schnell aufgeladen werden, Sony packt jedoch nur ein 7,5-Watt-Ladegerät in den Karton. Es dauert zähe 4 Stunden und 10 Minuten, um von 34 auf 100 Prozent Akkulaufzeit zu kommen. Das hat was von 2010. Vor allem, wenn man weiß, dass das Realme 6 Pro mit einem 30-Watt-Charger ausgestattet ist.

Design, Bildschirm und vor allem der Akku sind die Stärken dieses Sony Xperia 10 II, aber nur bei der Akkulaufzeit übertrifft das Smartphone seine Konkurrenten wirklich. Lasst uns die Schwachstellen beleuchten.