iPhone 8 zum Knallerpreis bei Aldi: Das Angebot hat einen Haken

Ab heute bietet Aldi Süd das iPhone 8 zum Spitzenpreis von 379 Euro an. Bei anderen Anbietern ist das Apple-Handy deutlich teurer. Worauf Kaufinteressierte achten sollten, erklären wir in diesem Artikel.

Als "Highlight der Woche" bewirbt Discounter Aldi Süd ab heute das iPhone 8 in seinem Prospekt. Beim Blick auf den Preisvergleich durch idealo fällt auf: Das ist ein sehr guter Preis für ein iPhone 8. So bekommt man das Smartphone mit 64 GB bei anderen seriösen Händlern erst ab 475 Euro.

Der Unterschied zum Aldi-iPhone: Es handelt sich hierbei nicht um Neuware, sondern um Refurbished-Geräte. Wer beim aktuellen Angebot also zuschlägt, erhält ein generalüberholtes iPhone 8.

Apple iPhone 8: Technische Daten Abmessungen: 138,4 x 67,3 x 7,3 mm Gewicht: 148 g Akkukapazität: 1821 mAh Display-Größe: 4,7 Zoll Display-Technologie: LCD Bildschirm: 1334 x 750 Pixel (326 ppi) Kamera vorne: 7 Megapixel Kamera hinten: 12 Megapixel Blitz: LED RAM: 2 GB Interner Speicher: 64 GB

256 GB Wechselspeicher: Nicht vorhanden Chipsatz: Apple A11 Bionic Anzahl Kerne: 6 Konnektivität: HSPA, LTE, NFC, Bluetooth 5.0

Unter Umständen ist das Gerät also Gebrauchtware – das muss aber nicht sein. Auch Produkte, die nur einmal ausgepackt und zurückgeschickt wurden, werden als refurbished wieder in Umlauf gebracht. Bevor sie wieder in den Verkauf gehen, werden sie jedoch im Rahmen eines Aufbereitungsprozesses diversen Tests unterzogen. Defekte Teile werden oftmals ersetzt – das Gehäuse solcher Geräte kann aber durchaus Gebrauchsspuren aufweisen. Dafür sind die Geräte vergleichsweise günstig.

iPhone 8 generalüberholt: Amazon schlägt Aldi

So auch das iPhone 8 bei Aldi. Das Angebot, das seit heute, 1. Juli 2020, gültig ist, umfasst auch ein Alditalk-Starterkit mit zehn Euro Startguthaben. Doch lohnt sich das Discounter-Angebot überhaupt?

Die Antwort lautet nein. Online-Händler Amazon bietet einen deutlich besseren Preis für ein baugleiches, generalüberholtes iPhone 8 mit 64 GB internem Speicher. Hier erhaltet Ihr das Gerät in Schwarz zum Preis von rund 300 Euro. Ein guter Preis für das iPhone 8.

Zudem erhalten Käufer über Amazon die 1-jährige Amazon-Renewed-Garantie. Ihr seid also abgesichert, wenn mit dem aufbereiteten Gerät innerhalb eines Jahres irgendwas nicht stimmen sollte. Hier findet Ihr weitere Infos zur Amazon-Renewed-Garantie.

Fazit

Das Aldi-Angebot klingt im Vergleich zu Neupreisen des iPhone 8 verlockend. Da es sich jedoch um ein generalüberholtes Gerät handelt, bieten andere Shops das iPhone 8 zu deutlich günstigeren Konditionen.

