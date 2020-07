Samsung leakt das Galaxy Note 20 – und es sieht unverschämt gut aus

Also, mir steht der Mund offen! Auf Twitter kursieren zwei Bilder, die angeblich das Galaxy Note 20 zeigen sollen. Dabei handelt es wohl nicht um Leak-basierte Renderbilder von Tech-Designern, sondern um offizielles Werbematerial von Samsung selbst.

Wen wundert's?

In den vergangenen Jahren leistete sich Samsung vor nahezu jeder Flaggschiff-Präsentation einen versehentlichen oder hausgemachten Fauxpas. So tauchen regelmäßig Pressebilder oder Spec-Sheets der neuen Produktlinien vorab im Internet auf.

Anders als bei den Leaks zur eher unspektakulären Galaxy-S20-Reihe sorgen die Bilder des Galaxy Note 20 für wahre Begeisterung unter dem Tweet des Leakers Max Weinbach.

Samsung accidently posted the Note20 Ultra in Mystic Bronze on their Russian website. It looks great! pic.twitter.com/irRWVHLq5e — Max Weinbach (@MaxWinebach) July 1, 2020

So twittern Follower beispielsweise "The Design is killer", "That's sexy" oder "Wow, that's a sweet color". Dem kann ich nur zustimmen. Die beiden Bilder zeigen das mutmaßliche Galaxy Note 20 in edlem Gold-Kupfer. Der große Kamera-Buckel ist in einem passenden glänzenden Farbton abgesetzt. Das Note 20 sieht jetzt schon so aus, als würde es sich fantastisch in die Handfläche schmiegen.

Der S-Pen ist auf den Bildern ebenfalls abgebildet und wurde farblich passend zum Gerät designed. Die beiden Bilder sind immer noch auf der russischen Samsung-Website online und dienen als Hintergrundbild für die Landingpage zum Galaxy Note 10. Das Kamera-Design zeigt aber eindeutig, dass es sich nicht um das Galaxy Note 10 handeln kann.

Die mutmaßlich offiziellen Pressebilder passen zu den Gerüchten um das Note 20, die in den vergangenen Wochen und Monaten bereits kursierten. Erst gestern kündigte Samsung an, der IFA 2020 fernzubleiben und im September ein eigenes digitales Event zur Vorstellung neuer Produkte abhalten zu wollen. Vermutlich müssen wir uns also noch ein paar Monate gedulden, bis wir alle Details zum neuen Galaxy Note erfahren werden.

Wie findet Ihr das Design?