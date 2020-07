Sound X: Huaweis HomePod-Alternative kommt nach Deutschland

349 Euro soll der Bluetooth-Lautsprecher von Huawei namens Sound X kosten. Der Speaker erweitert Huaweis Ökosystem und bietet in Kombination mit einem Huawei-Gerät die neue Share-OneHop-Funktion an, die man seit neuestem auch von Apples HomePod kennt. So lässt sich Musik, die auf einem Huawei-Gerät mit NFC abgespielt wird, auf den Sound X umschalten. Beim HomePod muss man dazu einfach ein iPhone oder iPad dicht an den Lautsprecher halten. So ähnlich wird das auch beim Sound X funktionieren.

Huawei Sound X: Datenblatt verspricht satten Sound

Der Lautsprecher bietet einen Frequenzbereich von 40 Hz bis 40 KHz und eine Subwoofer-Leistung von 60 Watt. Zum Einsatz kommen dabei zwei Subwoofer auf Basis der SAM-Technologie (Speaker Active Matching) des französischen Audio-Experten Devialet. Daneben verfügt der Sound X über sechs 1,5 Zoll Vollfrequenz-Lautsprecher mit "360-Grad-Klang", wie Huawei in seiner Pressemitteilung betont. Wie sich das ganze Setup im Alltag anhört, wollen wir zeitnah im Rahmen eines Tests herausfinden.

Huawei Sound X – technische Daten Spezifikationen Prozessor CPU: MediaTek MT8518 Taktfrequenz: Quad-core 1,5 GHz Speicher Intern: ROM 8 GB Flash, RAM 512 MB DDR Verbindungen WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac 2 x 2, 2,4 GHz und 5 GHz WiFi Sendeleistung: WiFi 2.4 GHz: ≤ 20 dBm, WiFi 5 GHz: 5150-5250 MHz: ≤ 23 dBm, 5250-5350 MHz: ≤ 20 dBm, 5470-5725 MHz: ≤ 20 dBm, 5725-5850 MHz: ≤ 14 dBm Bluetooth®: 5.0, 2,4 GHz, 2400-2483.5 MHz, ≤ 20 dBm, HFP/A2DP NFC: Wird ausschließlich für schnelle Bluetooth®-Verbindungen verwendet. Wird nur bei der Verwendung NFC-fähiger Smartphones mit Android 5.1.1 oder höher unterstützt. Lautsprecher-Einheiten & Frequenzbereich 2 x 3,5" Subwoofer, Gesamtleistung: 60 W 6 x 1,5" Vollfrequenz-Lautsprecher, Gesamtleistung: 30 W 40 Hz bis 40 kHz Soundaufnahme 6 x kreisförmig angeordnete Mikrofone, 5 m Reichweite zur Soundaufnahme Musikübertragung Bluetooth®/UPnP Netzstecker Standard: Europa, USA, UK, Japan Tasten Stummschalten, Lauter/Leiser, Multifunktion Netzteil 24 V/2,71 A Audio-Effekt Huawei Sound, 360° Raumklang Netzwerkverbindung Unterstützt die Verbindung ins WLAN-Netz über die HUAWEI AI Life App Software-Updates Unterstützt Updates über die Huawei AI Life App. Unterstützt HOTA Updates Kompatibilität Huawei AI Life App unterstützt Android 4.4 oder höher Gewicht 3500 Gramm Maße 165 mm x 103 mm (B x H) Farbe Schwarz Preis und Erscheinungsdatum 349,00 Euro (UVP) ab 15. Juli 2020

Die HomePod-Alternative von Huawei verfügt zudem über eine Gestensteuerung, mit der beispielsweise die Lautstärke geregelt oder stummgeschaltet werden kann. Wer kein Huawei-Gerät besitzt, kann per Bluetooth auch andere Smartphones, Tablets oder Computer mit dem Lautsprecher verbinden, um Musik abzuspielen oder Telefonate zu führen. Ebenfalls HomePod-ähnlich kommt auf der Oberseite des Lautsprechers ein LED-Ring zum Einsatz, der den aktuellen Status des Speakers anzeigt – etwa eine Stummschaltung oder den Verbindungsaufbau.

Der Huawei Sound X verfügt über einen NFC-Chip. / © Huawei

Der Huawei Sound X soll ab dem 15. Juli ausgeliefert werden und ist in der Farbe "Starry Night" (Schwarz) zum Preis von 349 Euro erhältlich. Momentan lockt Huawei mit einer Bundle-Aktion: Wer den Sound X vom 1. Juli bis 15. Juli vorbestellt, erhält die Huawei Freebuds 3i (UVP von 119 Euro) gratis dazu.