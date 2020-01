HMD Global rudert zurück: Keine Experimente beim Nokia 9.2

Mit den verbauten fünf Kameras war das Nokia 9 PureView vergangenes Jahr auf jeden Fall eines: Ein Hingucker, der mal etwas anderes machen wollte, als alle Smartphones vor ihm. Die Bemühungen von HMD Global können wir hier auch nur honorieren, aber für einen wirklichen Erfolg hatte es letztendlich dann doch nicht gereicht. Jetzt gehen Gerüchte um, dass HMD Global es noch einmal mit einem Nachfolger versuchen will. Sehen wir also bald das Nokia 9.2?

Die Erwartungen waren ohne Zweifel massiv hoch, als das Nokia 9PureView vorgestellt wurde. Ausgestattet mit fünf Kameras, waren einfach viele gespannt darauf, was beim Kamerasystem auf sie zukommt. Zweifellos begeisterte das Smartphone mit dem ungewöhnlichen Kamera-Design. Am Ende hing es eben doch am berühmten Zünglein an der Waage, das fehlte, um die Hardware wirklich gut zu machen.

Nokia arbeitet schon seit einigen Jahren mit Optikhersteller Zeiss zusammen. Es ist also davon auszugehen, dass diese Zusammenarbeit auch beim zukünftigen Nokia 9.2 fortgeführt wird. Gerüchten zufolge wird Zeiss beim neuen Nokia-Handy allerdings nicht mehr auf die extravagante Light-Kameratechnologie zurückgreifen, wie noch beim Nokia 9 PureView. So nutzte das letztjährige Flaggschiff noch komplexe Bildverarbeitungen und Algorithmen, um aus den fünf verbauten Kameras ein Bild zu erschaffen. Diese wird es beim diesjährigen Nokia 9.2 wohl nicht mehr geben. Stattdessen wird wohl das herkömmliche Toshiba-Objektiv zum Einsatz kommen. Von PureView kann man also nicht mehr sprechen.

Das Nokia 9.2 könnte eine wesentlich konventionellere Kamerakonfiguration aufweisen. / © AndroidPIT

Laut einigen Gerüchten wird die frontale Selfie-Kamera ein Upgrade erhalten. Unserer Meinung nach ist hier eine Verbesserung auf einen 32- oder einen 48-Megapixel-Sensor möglich.

Das Nokia 9 PureView kam vergangenes Jahr für 649 Euro (UVP) auf den Markt. Ein ähnlich erschwingliches Smartphone erwarten wir ebenfalls von HMDs neuem Flaggschiff. Insgesamt scheint es so, als hätte Nokia beim neuen Smartphone seinen Fokus von der Kamera auf die Leistung des Smartphones verlegt. Bisher hörten wir, dass HMD Global die Veröffentlichung des Nokia 9.2 verschieben wollte, um den bisher genutzten Snapdragon-Chip (855+) durch den leistungsstärkeren Snapdragon 865 auszutauschen. Nun aber scheint es einige Verwirrungen darüber zu geben, wann das Smartphone letztendlich präsentiert wird.

Nachdem HMD Global im vergangenen Jahr die Bühne des MWC 2019 genutzt hatte, um das Nokia 9 PureView vorzustellen, hatten wir eigentlich gehofft, das wir das Nokia 9.2 auf dem MWC 2020 bewundern dürfen. Die Nachricht über einen verbesserten Chip ist zwar durchaus schön, bedeutet aber unter dem Gesichtspunkt auch, dass wir das neue Nokia-Flaggschiff womöglich erst Richtung Herbst zu sehen bekommen.

Durch HMD Globals Entscheidung, bei dem neuen Flaggschiff-Modell eine herkömmliche Kamera zu nutzen, könnte sich der Preis im 600-Dollar-Bereich bewegen. In einem ähnlichen Preissegment also, wie das Nokia 9 PureView. Trotz konventioneller Kameratechnologie, die den Preis drücken könnte, besteht durchaus die Möglichkeit, dass der verbesserte SoC den Preis des Geräts doch in ähnliche Gefilde treibt. Wie viel das neue Top-Smartphone von HMD Global letztendlich kosten wird, bleibt abzuwarten.

Die Bilder in diesem Artikel stammen vom Nokia 9 PureView, das 2019 auf den Markt kam.